'मोदी तेरी... खुदेगी' वाले बयान पर भड़के किरेन रिजिजू, राहुल-खड़गे से संसद में माफी की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस पार्टी की एक रैली के दौरान एक नेता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'कब्र खोदने' संबंधी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से इस बयान के लिए संसद के पटल पर देश से माफी मांगने की बात कही.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने आज राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम देश के लिए काम कर रहे हैं और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की घोषणा की.' रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता और नेता राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, दुश्मन नहीं.

केंद्रीय मंत्री ने 2014 की एक घटना को भी याद किया जब भाजपा सांसद निरंजन ज्योति ने विपक्ष पर कुछ नकारात्मक टिप्पणियां की थीं. तब प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें माफी मांगने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने माफी मांगी थी. उन्होंने आगे कहा, "भाजपा-राजग ने कभी किसी को मारने या किसी के माता-पिता के बारे में कुछ नहीं कहा. यदि कोई बीमार होता है, जन्मदिन पर या ऐसे अवसरों पर हम एक-दूसरे की शुभकामना करते हैं."