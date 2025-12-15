'मोदी तेरी... खुदेगी' वाले बयान पर भड़के किरेन रिजिजू, राहुल-खड़गे से संसद में माफी की मांग
रविवार को कांग्रेस की रैली में जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा था, 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी'.
Published : December 15, 2025 at 1:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस पार्टी की एक रैली के दौरान एक नेता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'कब्र खोदने' संबंधी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से इस बयान के लिए संसद के पटल पर देश से माफी मांगने की बात कही.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने आज राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम देश के लिए काम कर रहे हैं और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की घोषणा की.' रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता और नेता राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, दुश्मन नहीं.
#WATCH | Delhi: On sloganeering against PM Modi during Congress mega rally against 'Vote Chori', Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " ...we are always ready to discuss all issues. running away from parliament and abusing the pm does not befit a civilised society. i… pic.twitter.com/j04Cw1PA9W— ANI (@ANI) December 15, 2025
केंद्रीय मंत्री ने 2014 की एक घटना को भी याद किया जब भाजपा सांसद निरंजन ज्योति ने विपक्ष पर कुछ नकारात्मक टिप्पणियां की थीं. तब प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें माफी मांगने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने माफी मांगी थी. उन्होंने आगे कहा, "भाजपा-राजग ने कभी किसी को मारने या किसी के माता-पिता के बारे में कुछ नहीं कहा. यदि कोई बीमार होता है, जन्मदिन पर या ऐसे अवसरों पर हम एक-दूसरे की शुभकामना करते हैं."
रिजिजू ने कहा- "हम हमेशा सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं. संसद से भागना और पीएम को गाली देना एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देता. मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता को लोकसभा और राज्यसभा से देश से माफी मांगनी चाहिए..."
क्या है मामलाः
जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने रविवार को रामलीला मैदान में पार्टी की एक रैली के दौरान कहा था, 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी'. अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि "वोट में धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है. उन्होंने वोटों में धांधली करके सरकारें बनाई हैं. चुनाव आयोग भी उन्हीं के इशारों पर काम कर रहा है. वह (पीएम मोदी) रोजगार, युवाओं, महिलाओं या किसानों के बारे में बात नहीं करते. मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं."
इसे भी पढ़ेंः
- 'नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी से जीत रहे हैं चुनाव': 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली में बोले, राहुल गांधी
- दिल्ली में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली: बिहार–हरियाणा विधानसभा चुनावों में वोट चोरी का आरोप, जानिए लोगों ने क्या कहा ?
- कांग्रेस रैली में अलग-अलग राज्यों की वेशभूषा में नजर आए कार्यकर्ता, कहा- वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाएंगे