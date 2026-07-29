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राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी! स्पीकर के चैंबर में किरेन रीजीजू और प्रियंका गांधी-वेणुगोपाल के बीच तीखी नोकझोंक

संसद में राहुल गांधी के बयान से मचे हंगामे के बाद क्या-क्या हुआ. पढ़ें, ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की इनसाइड स्टोरी.

Rahul Gandhi Parliament speech
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के दौरान नई दिल्ली में बुधवार, 29 जुलाई, 2026 को सदन में बोलते हुए. (Sansad TV)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 5:58 PM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. यह विधेयक 2024 के एंटी-पेपर लीक कानून को और सख्त बनाता है, जिसमें तेज जांच, फास्ट-ट्रैक कोर्ट, कड़ी सजा और संगठित माफिया के खिलाफ सख्त प्रावधान शामिल हैं.

लेकिन इस विधायी कार्रवाई के दौरान, सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण और उस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों का विरोध देखने को मिला. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि राहुल गांधी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा.

राहुल गांधी के आरोपों से भड़का सत्ता पक्ष

विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया. बवाल तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे छात्रों के खिलाफ हिंसा को अधिकृत करने (गोली चलवाने) का आरोप लगा दिया. इस बयान पर सत्ता पक्ष ने बेहद कड़ी आपत्ति जताई और सदन में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.

बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से तुरंत माफी मांगने की मांग की. भारी हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कई बार दखल दिया और कहा कि असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया जाएगा. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू के हस्तक्षेप और लगातार शोर-शराबे के कारण राहुल गांधी को अपना बयान बीच में ही रोकना पड़ा.

राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी. (ETV Bharat)

स्पीकर के चैंबर में भिड़े पक्ष-विपक्ष

सदन के भीतर मचे हंगामे के बाद असली राजनीतिक लड़ाई संसद के गलियारों और स्पीकर के चैंबर तक पहुंच गई. राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू संसद भवन में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे. शाह से मुलाकात के बाद रीजीजू, राहुल गांधी के बयान के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराने स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचे.

रीजीजू जैसे ही वहां से निकले, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, के सी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी स्पीकर से मिलने पहुंच गए. विपक्ष को आया देख स्पीकर ने किरेन रीजीजू को दोबारा अंदर बुला लिया. इसके बाद प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और गोगोई के सामने ही रीजीजू ने स्पीकर से कहा कि राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री का नाम लेकर सीधे आरोप लगाया है कि उनके कहने पर गोली चलाई गई.

रीजीजू ने कांग्रेस नेताओं के सामने कहा, "यह बहुत संवेदनशील मामला है और इस तरह की गैरजिम्मेदाराना बात नहीं की जानी चाहिए." उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी कि "अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो सदन नहीं चल सकता." कांग्रेस नेताओं ने इस आरोप से साफ इनकार किया और मांग की कि राहुल गांधी को उनका भाषण पूरा करने की अनुमति दी जाए.

'राजनीतिक चश्मे से न देखें मुद्दा'

हंगामे के बीच, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संशोधन विधेयक पर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने विपक्ष पर इस गंभीर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखने का आरोप लगाया. डॉ. सिंह ने कहा कि 2024 के कानून के बाद से 52 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और देश में छात्रों की आत्महत्याओं के मामलों में कमी आई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए अपने अनुभवों से सीखकर इस कानून को और मजबूत कर रही है.

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