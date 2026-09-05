'मुस्लिम लीग' और 'उग्र वामपंथ' की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस: किरेन रिजिजू का बड़ा हमला
किरेन रिजिजू ने ईटीवी भारत संवाददाता गौतम देबरॉय के साथ खास बातचीत में कांग्रेस पर हमला किया, जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई को सही ठहराया.
Published : September 5, 2026 at 5:36 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मुख्य विपक्षी दल पर "नेतृत्वहीन और दिशाहीन" होने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि पार्टी एक ही समय में "मुस्लिम लीग" की राजनीति और "उग्र वामपंथी" विचारधारा की तरफ बढ़ रही है. नई दिल्ली में ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में, रिजिजू ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का भी बचाव किया.
रिजिजू ने कहा, "सही नेतृत्व की कमी के कारण वर्तमान विपक्षी दल का रवैया बहुत नकारात्मक है. कांग्रेस पूरी तरह से नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो चुकी है." उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर "दो अलग-अलग चरित्र" विकसित हो रहे हैं. उनका दावा है कि एक तरफ यह मुस्लिम लीग की तरह बनती जा रही है और दूसरी तरफ एक माओवादी पार्टी में तब्दील हो रही है.
रिजिजू ने कहा, "कांग्रेस आज दो बिल्कुल अलग किरदारों में बदल रही है. एक तरफ कांग्रेस मुस्लिम लीग बनती जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस माओवादी पार्टी यानी उग्र वामपंथी रूप ले रही है." उन्होंने कांग्रेस पर कई मुद्दों पर "उग्र वामपंथी" रुख अपनाने और इसके साथ ही मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया.
'दिमागी नक्सली' एक बड़ा खतरा
किरेन रिजिजू ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द "दिमागी नक्सल" का पुरजोर समर्थन किया है. उनका तर्क है कि वामपंथी उग्रवाद से पैदा हुआ खतरा अब केवल हथियारों की लड़ाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उससे आगे निकल चुका है. उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वाले वामपंथी उग्रवादी तो "लगभग खत्म" हो चुके हैं, लेकिन इस आंदोलन से जुड़ी विचारधारा अभी भी शहरों के बुद्धिजीवियों के एक वर्ग के बीच जिंदा है.
रिजिजू ने कहा, "लाल किले से प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी बेहद जरूरी और बिल्कुल सही समय पर आई है." उन्होंने आगे कहा, "वामपंथी उग्रवाद के कारण जिन लोगों ने हथियार उठाए थे, वे लगभग खत्म हो चुके हैं. लेकिन वही सोच आज भी शहरों में बुद्धिजीवियों के बीच मौजूद है- जिन्हें प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही शब्दों में 'दिमागी नक्सल' कहा है. हमें उनसे लड़ना होगा और उन्हें खत्म करना होगा. वे देश के लिए असली खतरा हैं."
रिजिजू ने कहा कि यह विचार केवल भाजपा तक सीमित नहीं है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस पुराने बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने वामपंथी उग्रवाद को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बताया था.
जंतर-मंतर पर हुई पुलिस की कार्रवाई का बचाव
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर किरेन रिजिजू ने इस बात को खारिज कर दिया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया था. रिजिजू ने कहा, "शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था. पुलिस ने उन्हें केवल तभी रोका जब उन्होंने संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की."
उनका कहना था कि छात्रों को बिना किसी पुलिस कार्रवाई के 30 से अधिक दिनों तक अपना प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति दी गई थी. उन्होंने कहा, "30 से अधिक दिनों का वह पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था. लेकिन जब उन्होंने जबरन संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस को उन्हें रोकना पड़ा. यह कानून है."
मंत्री ने तर्क दिया कि पुलिस की इस कार्रवाई को छात्रों की शिकायतें दबाने के प्रयास के रूप में देखने के बजाय, प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद की ओर बढ़ने के प्रयास के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
पूर्वोत्तर को राज्य बनाम राज्य की लड़ाई नहीं बनना चाहिए
पूर्वोत्तर के लोगों को "बहुत भावुक" बताते हुए रिजिजू ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र की विकास और खुशहाली को लेकर एक जैसी आकांक्षाएं हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्वोत्तर अतीत में कई क्षेत्रों में पीछे रह गया था. उन्होंने इसका कारण पिछली केंद्र सरकारों की "लापरवाही" और इस सोच को बताया कि यह क्षेत्र दिल्ली से बहुत दूर है. रिजिजू के अनुसार, 2014 के बाद स्थिति बदल गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी नीति में पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी.
उन्होंने कहा कि राज्यों और समुदायों के बीच के विवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं. उन्होंने असम और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, तथा नागालैंड और मणिपुर के बीच के सीमा विवादों का जिक्र किया. उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे विवादों को राज्यों के बीच आपसी टकराव का रूप नहीं लेने दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "समस्याओं को शांति से और आपस में मिलकर सुलझाया जा सकता है, और हम सब एक साथ मिल-जुलकर रह सकते हैं."
रिजिजू ने विवादों को बढ़ाने में स्थानीय और सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि एक राज्य की मीडिया खबरें दूसरे राज्य को विवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती हैं, जिससे जनता की भावनाएं भड़क सकती हैं और युवाओं को हिंसा का रास्ता चुनने बढ़ावा मिल सकता है. उन्होंने कहा कि शुरुआत में असम के लोगों के महत्वपूर्ण योगदान से ही अरुणाचल प्रदेश को सहारा मिला और उसका विकास हुआ.
भारतीय सर्वेक्षण के आधिकारिक मानचित्रों पर अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों के नामकरण पर रिजिजू ने कहा कि यह कदम चीन को कोई जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि नामों और उनके उच्चारण में एक प्रशासनिक सुधार था. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि राज्य के लोगों का अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक पहचान के मामले में चीन से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा, "चीन द्वारा अरुणाचल के स्थानों का नाम बदलने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा चीन से कोई वास्ता नहीं है."
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