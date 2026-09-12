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किरण बेदी की दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ी मांग, नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों का हो खुलासा

पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था और संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर दिल्ली HC के मुख्य न्यायाधीश से सवाल किया.

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किरण बेदी, पूर्व आईपीएस अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 1:53 PM IST

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नई दिल्ली: देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था और संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे और हालिया व्यवस्थागत सुधारों पर मुखर रहने वाली किरण बेदी ने अब दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक खुला ऑनलाइन प्रार्थना पत्र लिखा है. उन्होंने मांग की है कि दिल्ली के मौजूदा और पूर्व विधायकों, पार्षदों तथा नगर निगम के अधिकारियों की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए.

पत्र में पूछा है ये सवाल

किरण बेदी ने अपने इस ऑनलाइन प्रार्थना पत्र के माध्यम से अदालत का ध्यान दिल्ली में पनप रहे कथित भाई-भतीजावाद और नियमों की अनदेखी की ओर आकर्षित किया है. पत्र में उन्होंने दिल्‍ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया है. पत्र में उन्‍होंने पूछा, 'क्या दिल्ली हाई कोर्ट मौजूदा और पूर्व विधायकों, पार्षदों और एमसीडी के अधिकारियों को यह बताने का निर्देश दे सकता है कि उनके पास या उनके परिवार के नाम पर कौन-कौन सी संपत्तियां हैं?" बेदी का आरोप है कि दिल्ली में कई ऐसी संपत्तियां हैं, जिनके संचालन और अधिग्रहण को लेकर यह संदेह है कि वे कानून व नियमों का उल्लंघन करके चलाई जा रही हैं. चाहे वह अवैध कमर्शियल निर्माण का मामला हो या फिर नियमों को ताक पर रखकर बिजनेस चलाने का, इसके पीछे लंबे समय से चला आ रहा सांठगांठ का कल्चर जिम्मेदार है.

जनता की निगरानी और सुरक्षा

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि जिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर अपने-अपने इलाकों में कानून का पालन सुनिश्चित करने और अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी है, यदि वही इस तरह के मामलों से जुड़ेंगे तो सुरक्षा और कानूनी चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है. जनता यह उम्मीद करती है कि उनके प्रतिनिधि व्यवस्था के संरक्षक बनेंगे, न कि इसके शोषक.

प्रशासनिक विफलता और सुपरविजन की कमी

इससे पहले भी किरण बेदी ने प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बार-बार सामने आने वाली त्रासदियों और अनियमितताओं का मुख्य कारण सुपरविजन (निगरानी) के स्तर पर भारी कमी और इच्छाशक्ति का अभाव है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि यदि किसी के घर के बाहर रेत या सीमेंट का एक कट्टा भी रखा हो, तो संबंधित तंत्र के नुमाइंदों को तुरंत उगाही का अवसर नजर आ जाता है, लेकिन बड़े अवैध निर्माण आंखें मूंदकर चलाए जाते हैं. बेदी ने चेतावनियों के बावजूद समय पर कार्रवाई न होने को प्रशासनिक विफलता करार दिया है. उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकारी विभागों को तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार के पैटर्न से किसे फायदा पहुंच रहा है.

किरण बेदी का मानना है कि सरकारी तंत्र को अलग-अलग खानों में बंटी इकाइयों की तरह नहीं, बल्कि एक संपूर्ण 'मानव शरीर' की तरह काम करना चाहिए. जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन का संचार जरूरी है, उसी तरह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की साफ हवा का होना अनिवार्य है. अब देखना यह होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत इस खुली ऑनलाइन प्रार्थना पर अदालत का क्या रुख रहता है और क्या राजधानी के राजनेताओं व अधिकारियों की संपत्तियों की पारदर्शिता को लेकर कोई बड़ा निर्देश सामने आता है या नहीं.

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