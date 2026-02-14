हिमाचल में दर्दनाक हादसा, खाई में कार गिरने से 4 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर
किन्नौर के निचार उपमंडल में लिंक रोड पर एक कार खाई में गिरने से चार लोगों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 12:54 PM IST
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. किन्नौर जिले के भावा नगर के समीप शनिवार (14 फरवरी) सुबह कार नंबर- HP26B 8999 जानी लिंक रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे के वक्त कार में कुल 5 लोग थे, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है.
किन्नौर में दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत
कार में सवार लोगों की पहचान हो गई है. मृतकों की सूची इस तरह है...
- हिमेश कुमार (उम्र- 19 वर्ष), पुत्र- नरेश कुमार, निवासी- जानी गांव, डाकघर रामनी तहसील निचार
- कृष्णा (उम्र- 42 वर्ष), पत्नी- नरेश कुमार, निवासी- जानी गांव, डाकघर- रामनी तहसील निचार
- सुषमा (उम्र- 47 वर्ष), पत्नी- रोशन लाल, निवासी- गांग्रे गांव, तहसील निचार
- इंदर लाल (उम्र- 30 वर्ष), पुत्र- हरि लाल, निवासी- जानी गांव, डाकघर- रामनी तहसील निचार
इस हादसे में कार में सवार एक व्यक्ति घायल विद्या कृष्ण (उम्र- 32 वर्ष) पुत्र- हरि लाल, निवासी जानी गांव, डाकघर रामनी तहसील निचार के रूप में हुई है. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उपचार कर रहे हैं.
एसपी किन्नौर सुशील कुमार ने दुर्घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि, "दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई गई है. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की टीम आगामी तफ्तीश में जुटी है. हादसे किस वजह से हुआ अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है."
ये भी पढ़ें: पहले हुई लव मैरिज, अब पति पर पत्नी को आग लगाने का गंभीर आरोप
ये भी पढ़ें: बद्दी स्पा सेंटर्स में चल रहा था देह व्यापार, 17 युवतियों को पुलिस ने किया रेस्क्यू