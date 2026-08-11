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पटना में बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर, लगेगी सोने की आदमकद प्रतिमा

पटना में किन्नर कल्याण बोर्ड 112 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोने की प्रतिमा वाला भव्य मंदिर बनाएगा.पढ़ें बृजम पांडे की रिपोर्ट

KINNAR KALYAN BOARD MODI TEMPLE
बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर (बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 7:29 AM IST

6 Min Read
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पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बिहार की राजधानी पटना में बनाया जाएगा. यह मंदिर किसी साधारण मंदिरों की तरह नहीं होगा बल्कि इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की आदमकद की प्रतिमा लगाई जाएगी और यह प्रतिमा भी पूरी तरह सोने की होगी.

किन्नर बोर्ड की पहल: नरेंद्र मोदी की जो मंदिर बनाई जाएगी उसमें उनकी मूर्ति सोने की होगी और यह बीड़ा बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड ने उठाया है. किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह ने अपने बोर्ड की पहली मीटिंग में इस भव्य प्रस्ताव को पास भी कर लिया है. अब आने वाले समय में सरकार नरेंद्र मोदी की मंदिर बनाने के लिए फंड भी देगी और जमीन भी मुहैया कराएगी.

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अधिकारों का सम्मान: ईटीवी भारत से बात करते हुए बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह ने कहा कि आजादी के इतने सालों के बाद भी कभी भी किन्नर समुदाय को हक और अधिकार नहीं मिला. क्या कभी आप सोच सकते थे कि किन्नर समुदाय का व्यक्ति दरोगा बनेगा या डॉक्टर-इंजीनियर बनेगा या हम जैसे लोगों को बोर्ड मंत्रालय में सदस्य बनाया जाएगा.

तकदीर बदलने वाला एक्ट: डॉक्टर राजन सिंह ने कहा कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जिसने हमारी तकदीर बदली. आज इसी कानून के कारण बिहार के अंदर किन्नर दरोगा बन रहे हैं और किन्नर सिपाही बन रहे हैं. इसके साथ ही किन्नर समाज से ही हम जैसे लोगों को कल्याण बोर्ड में सदस्य और उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है.

"साल 2019 में पीएम मोदी की सरकार ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जिसने हमारी तकदीर बदली.आज इसी कानून के कारण बिहार के अंदर किन्नर दरोगा और सिपाही बन रहे हैं. इसके साथ ही किन्नर समाज से ही हम जैसे लोगों को कल्याण बोर्ड में सदस्य और उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है."- डॉक्टर राजन सिंह, किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य

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डॉक्टर राजन सिंह, किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य (ETV Bharat)

बैठक में प्रस्ताव पारित: डॉक्टर राजन सिंह ने बताया कि इसकी पहली बैठक जब 29 तारीख को हुई तो मैंने ही इस प्रस्ताव को वहां सबके सामने रखा था. इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी विभाग के सचिव मौजूद थे और सभी आला अधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे. उसमें मैंने प्रस्ताव रखा कि हमको अधिकार देने वाले और हमको सम्मान देने वाले हमारे आराध्य भगवान नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर बने.

बजट और भूमि की मांग: डॉक्टर राजन सिंह ने कहा कि खुशी की बात यह है कि सभी लोगों ने मिलकर इस मंदिर के प्रस्ताव को पारित कर दिया है. अब यह प्रस्ताव आगे मंत्रिमंडल सचिवालय में जाएगा जिसके लिए हम लोगों ने सरकार से 5 एकड़ भूमि और 112 करोड़ रुपए की मांग की है. इस 112 करोड़ से बिहार और विश्व का सबसे बड़ा पहली बार किसी प्रधानमंत्री का मंदिर बनेगा.

भविष्य की नई उम्मीद: डॉक्टर राजन सिंह ने कहा कि किसी प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में अब तक नहीं सोचा और आज नरेंद्र मोदी नहीं होते तो किन्नर समुदाय कहां होता. जब यह मंदिर बन जाएगा और शिलान्यास हो जाएगा तो बिहार से किन्नर समुदाय से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बड़ी तादाद में निकलेंगे. इस मंदिर का इतना अद्भुत चमत्कार होगा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

आराध्य देव का रूप: डॉक्टर राजन सिंह कहते हैं कि हम लोगों का कौन भगवान है और हमारा कोई मंदिर या धार्मिक जगह नहीं है. हम लोग भगवान श्री राम को मानते हैं जिन्होंने कहा था कि कलयुग में किन्नर के आशीर्वाद से जनता का कल्याण होगा. भगवान श्री राम के ही अवतार नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कलयुग में हम लोगों का कल्याण किया है.

"हम लोगों का कौन भगवान है और हमारा कोई मंदिर या धार्मिक जगह नहीं है. हम लोग भगवान श्री राम को मानते हैं जिन्होंने कहा था कि कलयुग में किन्नर के आशीर्वाद से जनता का कल्याण होगा. भगवान श्री राम के ही अवतार नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कलयुग में हम लोगों का कल्याण किया है." - डॉक्टर राजन सिंह, किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य

देखें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट (ETV Bharat)

सरकार से पूरी उम्मीद: जब सवाल किया गया कि यदि बिहार सरकार जमीन और पैसे नहीं देती है तो मंदिर कैसे बनाएंगे तो राजन सिंह ने कहा कि सरकार पैसे क्यों नहीं देगी. नरेंद्र मोदी के अनन्य भक्त सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं तो क्या वह अपने भगवान के लिए भूमि नहीं देंगे. सम्राट चौधरी की वजह से ही हम लोग भी आज यहां बैठे हैं और हम लोगों ने उन्हीं की मंशा का काम किया है.

टूरिज्म का बड़ा केंद्र: डॉक्टर राजन सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बने और बिहार सरकार खुश है. पटना में इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है और इसमें सोने की प्रतिमा लगेगी. इसके लिए 5 एकड़ भूमि एक्वायर किया जाएगा जिससे बिहार सबसे बड़ा टूरिस्ट पैलेस बनेगा.

महिलाओं का हुआ कल्याण: सोने की मूर्ति कैसे बनेगी इस पर राजन सिंह कहते हैं कि यदि पैसा कुछ कम भी पड़ेगा तो हम लोग हैं ना. पीएम मोदी के अनन्य भक्त हैं. जिन युवाओं का कल्याण नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास करके किया और महिलाओं का कल्याण तीन तलाक तथा हलाला का कानून खत्म करके किया उससे हमसे ज्यादा खुशी तो मुस्लिम महिलाओं में है.

तिरस्कार का हुआ अंत: डॉक्टर राजन सिंह ने कहा कि जैसे श्री राम जी ने अहिल्या, शबरी और केवट का उद्धार किया था वैसे ही नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और हमारा उद्धार किया है. सदियों से जो किन्नर समुदाय तिरस्कार झेल रहा था, अपमान झेल रहा था और भिखारी के रूप में जाना जा रहा था आज उस किन्नर समुदाय को अधिकार देकर उन्होंने हमारा उद्धार किया है.

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