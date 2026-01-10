ETV Bharat / bharat

KIMS हॉस्पिटल ने सिकंदराबाद में तेलंगाना का पहला टोटल लैबोरेटरी ऑटोमेशन सिस्टम लॉन्च किया

सीनियर लीडरशिप और मेडिकल प्रोफेशनल्स की मौजूदगी में सिकंदराबाद के KIMS हॉस्पिटल में टीएलए फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया.

KIMS Hospital Launches Telangana's First Total Laboratory Automation System
KIMS हॉस्पिटल ने तेलंगाना का पहला टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन सिस्टम लॉन्च किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: किम्स हॉस्पिटल ने शनिवार को अपनी सिकंदराबाद सुविधा में टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन (TLA) सिस्टम का उद्घाटन किया, जो डायग्नोस्टिक एक्सीलेंस में एक बड़ा मील का पत्थर है.

किम्स हॉस्पिटल के अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि यह एडवांस्ड स्वचालन सेटअप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी तरह का पहला है.

नए सिस्टम के क्लिनिकल और ऑपरेशनल असर के बारे में बताते हुए, लैबोरेटरी मेडिसिन की चीफ डॉ. राधिका चौधरी और कंसल्टेंट बायोकेमिस्ट डॉ. मोहम्मद मोइनुद्दीन ने कहा कि टीएलए मैनुअल दखल को कम करके, प्री-एनालिटिकल और एनालिटिकल गलतियों को कम करके, बायोसेफ्टी में सुधार करके और तेजी से काम पूरा करके डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को काफी बढ़ाता है.

KIMS Hospital Launches Telangana's First Total Laboratory Automation System
KIMS हॉस्पिटल ने तेलंगाना का पहला टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन सिस्टम लॉन्च किया (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि वर्कफ़्लो का आसान एकीकरण और उन्नत शुष्क रसायन विज्ञान टेक्नोलॉजी की ओर बदलाव, लगातार क्वालिटी, रिसोर्स का कुशल इस्तेमाल और समय पर क्लिनिकल फैसले लेने में मदद करता है, जिससे आखिर में मरीजों के नतीजे बेहतर होते हैं.

हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अनुसार, नए शुरू हुए टीएलए सिस्टम से कई खास फायदे मिलते हैं, जैसे रूटीन और इमरजेंसी जांच में कम समय, नतीजों में एक जैसा सुधार, मरीजों की सुरक्षा में बढ़ोतरी, और ज्यादा डायग्नोस्टिक वॉल्यूम को अच्छे से मैनेज करने की क्षमता.

टीएलए फैसिलिटी का उद्घाटन किम्स हॉस्पिटल्स, सिकंदराबाद की दूसरी मंज़िल पर लैबोरेटरी में सीनियर लीडरशिप और मेडिकल प्रोफेशनल्स की मौजूदगी में किया गया.

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किम्स ग्रुप ऑफ़ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. बी. भास्कर राव और सिकंदराबाद के किम्स हॉस्पिटल्स के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. संबित साहू शामिल हुए.

ये भी पढ़ें- सरकार का बड़ा कदम, पेन किलर निमोस्लाइड की 100 एमजी से ज्यादा की गोलियों पर लगाया बैन

TAGGED:

TOTAL LABORATORY AUTOMATION
KIMS HOSPITAL SECUNDERABAD
DR RADHIKA CHOWDARY
किम्स हॉस्पिटल
KIMS HOSPITALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.