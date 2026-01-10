ETV Bharat / bharat

KIMS हॉस्पिटल ने सिकंदराबाद में तेलंगाना का पहला टोटल लैबोरेटरी ऑटोमेशन सिस्टम लॉन्च किया

KIMS हॉस्पिटल ने तेलंगाना का पहला टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन सिस्टम लॉन्च किया ( ETV Bharat )

हैदराबाद: किम्स हॉस्पिटल ने शनिवार को अपनी सिकंदराबाद सुविधा में टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन (TLA) सिस्टम का उद्घाटन किया, जो डायग्नोस्टिक एक्सीलेंस में एक बड़ा मील का पत्थर है. किम्स हॉस्पिटल के अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि यह एडवांस्ड स्वचालन सेटअप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी तरह का पहला है. नए सिस्टम के क्लिनिकल और ऑपरेशनल असर के बारे में बताते हुए, लैबोरेटरी मेडिसिन की चीफ डॉ. राधिका चौधरी और कंसल्टेंट बायोकेमिस्ट डॉ. मोहम्मद मोइनुद्दीन ने कहा कि टीएलए मैनुअल दखल को कम करके, प्री-एनालिटिकल और एनालिटिकल गलतियों को कम करके, बायोसेफ्टी में सुधार करके और तेजी से काम पूरा करके डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को काफी बढ़ाता है. KIMS हॉस्पिटल ने तेलंगाना का पहला टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन सिस्टम लॉन्च किया (ETV Bharat)