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KIMS हॉस्पिटल्स ने स्पोर्ट्स इंजरी और आर्थ्रोस्कोपी में लॉन्च किया फेलोशिप प्रोग्राम

KIMS हॉस्पिटल्स ( ETV Bharat )

हैदराबाद: KIMS हॉस्पिटल्स (KIMS Hospitals) ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्पोर्ट्स इंजरी और आर्थ्रोस्कोपी (Sports Injuries and Arthroscopy) में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पहला फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जो ऑर्थोपेडिक एजुकेशन (Orthopedic education) और स्पोर्ट्स मेडिसिन (खेल चिकित्सा) में अहम उपलब्धि है. यह प्रतिष्ठित फेलोशिप प्रोग्राम जनरल ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग और एथलीट और फिजिकली एक्टिव लोगों के इलाज के लिए आवश्यक बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल्स के बीच के अंतर को भरने के लिए डिजाइन किया गया है. कम से कम आक्रामक सर्जिकल तकनीक की बढ़ती मांग के साथ, स्पोर्ट्स मेडिसिन में एडवांस्ड ट्रेनिंग की जरूरत और भी जरूरी हो गई है. आर्थ्रोस्कोपी (Arthroscopy), एक न्यूनतम आक्रामक सर्जिकल तकनीक है, जिसके लिए उन्नत उपकरणों और फाइबर-ऑप्टिक कैमरों का इस्तेमाल करके छोटे जॉइंट स्पेस (जोड़ों के बीच की जगह) में काम करने में सटीकता और विशेषज्ञता की जरूरत होती है. ACL रिकंस्ट्रक्शन, लेब्रल रिपेयर (Labral Repair) और कार्टिलेज रेस्टोरेशन (Cartilage Restoration) जैसे प्रोसीजर में बहुत ज्यादा सटीकता और स्किल की जरूरत होती है. इस फेलोशिप का उद्देश्य डॉक्टरों को इन उन्नत प्रोसीजर में पूरी ट्रेनिंग देना है. यह प्रोग्राम घुटने, कंधे और कूल्हे की रिकंस्ट्रक्टिव आर्थ्रोस्कोपी के साथ-साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन और जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी में विशेष ट्रेनिंग देता है. यह व्यावहारिक सर्जिकल अनुभव को सुव्यवस्थित एकेडमिक लर्निंग के साथ जोड़ता है, जिसमें सर्जरी में सटीकता (Surgical Precision), चोट का आकलन, रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल और साक्ष्य-आधारित मेडिकल प्रैक्टिस पर फोकस किया जाता है.