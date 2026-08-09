ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: विशाखापट्टनम में KIMS हॉस्पिटल्स के फर्टिलिटी IVF सेंटर का शुभारंभ

विशाखापट्टनम में KIMS फर्टिलिटी IVF सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोग ( ETV Bharat )

विशाखापट्टनम (आंध प्रदेश): किम्स हॉस्पिटल्स (KIMS Hospitals) ने विशाखापट्टनम में एमवीपी कॉलोनी में KIMS फर्टिलिटी IVF सेंटर शुरू किया है. इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के जोड़ों को उन्नत प्रजनन और फर्टिलिटी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. इस सेंटर का उद्घाटन रविवार को विधायक गंटा श्रीनिवास राव (Ganta Srinivasa Rao) ने किया. यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किम्स हॉस्पिटल्स का पांचवां फर्टिलिटी सेंटर है. उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए, राव ने कहा कि विशाखापट्टनम में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाले फर्टिलिटी सेंटर की शुरुआत इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ऐसी सेवाएं पहले ज्यादातर महानगरों तक ही सीमित थीं. उन्होंने बांझपन (infertility) की समस्या का सामना कर रहे जोड़ों को इस फर्टिलिटी सेंटर में उपलब्ध विशेष सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया. KIMS फर्टिलिटी IVF सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर डॉ. स्वेता बोलिनेनी ने कहा, "आंध्र प्रदेश में जनसांख्यिकीय चिंता बढ़ रही है, यहां प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे गिर गई है, जो आबादी के लंबे समय में बूढ़े होने और कामकाजी उम्र की घटती आबादी को लेकर दीर्घकालिक चिंताएं पैदा कर रही है." MLA गंटा श्रीनिवास राव ने उद्घाटन समारोह में दीप जलाया. (ETV Bharat) डॉ. बोल्लिनेनी ने कहा कि राज्य सरकार के हालिया जनसंख्या-प्रबंधन ढांचे ने इसे एक रणनीतिक चुनौती के रूप में पहचाना है. उन्होंने कहा, "हम यहां आंध्र प्रदेश को अधिक स्वस्थ, युवा और समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हैं. KIMS फर्टिलिटी को उन्नत प्रजनन देखभाल, फर्टिलाइजेशन प्रिजर्वेशन और जागरूक प्रजनन विकल्पों के साथ जोड़ों का समर्थन करके इस विजन में योगदान देने पर गर्व है." KIMS हॉस्पिटल्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुधाकर जाधव ने कहा कि बांझपन के इलाज के लिए एक जैसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि हर जोड़े की मेडिकल स्थिति अलग होती है. उन्होंने कहा कि सफल नतीजे पाने के लिए पूरी मेडिकल जांच के आधार पर व्यक्तिगत इलाज की योजना बहुत जरूरी है. उन्होंने आगे कहा कि इस सेंटर का लक्ष्य उन्नत तकनीक को हर जोड़े के लिए दयालु देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान के साथ जोड़ना है.