आंध्र प्रदेश: विशाखापट्टनम में KIMS हॉस्पिटल्स के फर्टिलिटी IVF सेंटर का शुभारंभ
KIMS फर्टिलिटी IVF सेंटर में फर्टिलिटी केयर से संबंधित सभी सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें IVF, ICSI, IUI, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, एडवांस्ड एम्ब्रियोलॉजी आदि शामिल हैं.
Published : August 9, 2026 at 6:33 PM IST
विशाखापट्टनम (आंध प्रदेश): किम्स हॉस्पिटल्स (KIMS Hospitals) ने विशाखापट्टनम में एमवीपी कॉलोनी में KIMS फर्टिलिटी IVF सेंटर शुरू किया है. इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के जोड़ों को उन्नत प्रजनन और फर्टिलिटी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है.
इस सेंटर का उद्घाटन रविवार को विधायक गंटा श्रीनिवास राव (Ganta Srinivasa Rao) ने किया. यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किम्स हॉस्पिटल्स का पांचवां फर्टिलिटी सेंटर है. उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए, राव ने कहा कि विशाखापट्टनम में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाले फर्टिलिटी सेंटर की शुरुआत इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ऐसी सेवाएं पहले ज्यादातर महानगरों तक ही सीमित थीं. उन्होंने बांझपन (infertility) की समस्या का सामना कर रहे जोड़ों को इस फर्टिलिटी सेंटर में उपलब्ध विशेष सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया.
KIMS फर्टिलिटी IVF सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर डॉ. स्वेता बोलिनेनी ने कहा, "आंध्र प्रदेश में जनसांख्यिकीय चिंता बढ़ रही है, यहां प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे गिर गई है, जो आबादी के लंबे समय में बूढ़े होने और कामकाजी उम्र की घटती आबादी को लेकर दीर्घकालिक चिंताएं पैदा कर रही है."
डॉ. बोल्लिनेनी ने कहा कि राज्य सरकार के हालिया जनसंख्या-प्रबंधन ढांचे ने इसे एक रणनीतिक चुनौती के रूप में पहचाना है. उन्होंने कहा, "हम यहां आंध्र प्रदेश को अधिक स्वस्थ, युवा और समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हैं. KIMS फर्टिलिटी को उन्नत प्रजनन देखभाल, फर्टिलाइजेशन प्रिजर्वेशन और जागरूक प्रजनन विकल्पों के साथ जोड़ों का समर्थन करके इस विजन में योगदान देने पर गर्व है."
KIMS हॉस्पिटल्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुधाकर जाधव ने कहा कि बांझपन के इलाज के लिए एक जैसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि हर जोड़े की मेडिकल स्थिति अलग होती है. उन्होंने कहा कि सफल नतीजे पाने के लिए पूरी मेडिकल जांच के आधार पर व्यक्तिगत इलाज की योजना बहुत जरूरी है. उन्होंने आगे कहा कि इस सेंटर का लक्ष्य उन्नत तकनीक को हर जोड़े के लिए दयालु देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान के साथ जोड़ना है.
सीनियर कंसल्टेंट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. ज्योत्सना ने कहा कि इनफर्टिलिटी हर कपल में अलग-अलग होती है, इसलिए इसके लिए विशेष और अलग प्रबंधन की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि उपचार की सिफारिशें महिला की उम्र, ओवेरियन रिजर्व (अंडों की क्षमता), सीमेन क्वालिटी, पिछली मेडिकल हिस्ट्री और उससे जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कारकों का मूल्यांकन करने के बाद ही की जाती हैं.
यह सेंटर उन्नत इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI) सेवाएं प्रदान करता है और उन्नत भ्रूण संवर्धन (embryo culture) प्रणालियों, विट्रीफिकेशन और क्रायोप्रेजर्वेशन सुविधाओं से युक्त एक आधुनिक भ्रूणविज्ञान (embryology) प्रयोगशाला से सुसज्जित है. यहां विशेष रोगियों के लिए प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग (PGT) के लिए एम्ब्रियो बायोप्सी सेवाएं भी उपलब्ध हैं.
डॉ. ज्योत्सना के अनुसार, यह सेंटर महिलाओं और पुरुषों में बांझपन, अंडाशय की क्षमता कम होना, बार-बार गर्भपात, प्रजनन क्षमता को सुरक्षित रखने और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं का पूरा इलाज प्रदान करेगा.
उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों में विशाखापट्टनम बोर्ड के डायरेक्टर बी अद्विक, डॉ. आर गीता वंदना, MD (Obg) और KIMS हॉस्पिटल के डॉक्टर शामिल थे, जिनमें फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉ. दीप्ति भी शामिल थीं.
KIMS हॉस्पिटल्स ने कहा कि यह नई सुविधा उत्तरी आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए विश्व-स्तरीय फर्टिलिटी सेवा को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराएगी और गुणवत्तापूर्ण प्रजनन देखभाल के जरिये माता-पिता बनने की यात्रा में जोड़ों का समर्थन करेगी.
KIMS फर्टिलिटी IVF सेंटर के बारे में
KIMS फर्टिलिटी IVF सेंटर एडवांस्ड फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के लिए एक खास सेंटर है, जिसे KIMS हॉस्पिटल्स की भरोसेमंद विरासत का समर्थन है. यह सेंटर IVF, ICSI, IUI, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, एडवांस्ड एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सर्जरी, और मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट सहित पूरी प्रजनन देखभाल प्रदान करता है. अत्याधुनिक तकनीक, अनुभवी फर्टिलिटी विशेषज्ञों और एक दयालु, रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, KIMS फर्टिलिटी पितृत्व की उम्मीद को एक संजोए हुए वास्तविकता में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है.
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