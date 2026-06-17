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'पीओके में हत्याओं ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया है': जम्मू और कश्मीर में PoJK शरणार्थी

जम्मू: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से बेघर होकर जम्मू में रह रहे हिंदू शरणार्थियों ने कहा है कि पीओके में हाल ही में हुई आम लोगों की हत्याओं ने पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा दिया है, साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

जम्मू के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले 1947, 1965 और 1971 की लड़ाइयों के पीओजेके रिफ्यूजी मानते हैं कि जब उन्होंने पाकिस्तान और उसकी आर्मी का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की, तो पहले कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था.

शरणार्थियों ने कहा कि अब, जब पीओजेके की मुस्लिम आबादी को भी अधिकार मांगने पर निशाना बनाया जा रहा है, तो दुनिया भर के लोग उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जिससे शरणार्थी गुजरे हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए पीओजेके रिफ्यूजी नेता और एसओएस इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख राजीव चुन्नी, जो दशकों से अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग कर रहे हैं, ने कहा कि पीओजेके में हाल की हिंसा ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया है.

"देश को पीओजेके के लोगों से कोई प्यार नहीं है और वह सिर्फ जमीन, मिनरल और नेचुरल रिसोर्स चाहता है, और मुख्य भूमि का पाकिस्तान फायदा उठाता है. 1947 में निशाना बनाए जाने के बाद पीओजेके के हिंदुओं को इलाका छोड़ना पड़ा, उन पर ज़ुल्म किए गए और रिफ्यूजी अपनी चल-अचल संपत्ति पीछे छोड़ गए, इसलिए कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ."

चुन्नी ने कहा, "हमारे साथ अभी भी रिफ्यूजी जैसा नहीं बल्कि विस्थापित व्यक्ति जैसा बर्ताव किया जा रहा है."

उन्होंने कहा, "अब,पीओजेके की मुस्लिम आबादी के खिलाफ हिंसा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को सिर्फ इलाके के रिसोर्स में दिलचस्पी है और लोगों के अधिकार उनके लिए कोई मायने नहीं रखते."

चुन्नी का मानना ​​है कि पाकिस्तान ने मीरपुर और दूसरे हिस्सों में मंगला डैम जैसे बड़े तालाब बनाए हैं और इन डैम से बनी बिजली पीओजेके के लोगों को नहीं दी गई, बल्कि उसे पाकिस्तान ले जाया गया.

उन्होंने कहा, "मेरी सारी पुश्तैनी संपत्ति और कई दूसरे रिफ्यूजी परिवार मंगला डैम में डूब गए और हमें अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है." उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए और इस इलाके को अपने में मिला लेना चाहिए और इसे भारत का हिस्सा बना लेना चाहिए.