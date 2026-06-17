'पीओके में हत्याओं ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया है': जम्मू और कश्मीर में PoJK शरणार्थी
पीओजेके नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट...
Published : June 17, 2026 at 3:11 PM IST
जम्मू: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से बेघर होकर जम्मू में रह रहे हिंदू शरणार्थियों ने कहा है कि पीओके में हाल ही में हुई आम लोगों की हत्याओं ने पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा दिया है, साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
जम्मू के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले 1947, 1965 और 1971 की लड़ाइयों के पीओजेके रिफ्यूजी मानते हैं कि जब उन्होंने पाकिस्तान और उसकी आर्मी का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की, तो पहले कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था.
शरणार्थियों ने कहा कि अब, जब पीओजेके की मुस्लिम आबादी को भी अधिकार मांगने पर निशाना बनाया जा रहा है, तो दुनिया भर के लोग उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जिससे शरणार्थी गुजरे हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए पीओजेके रिफ्यूजी नेता और एसओएस इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख राजीव चुन्नी, जो दशकों से अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग कर रहे हैं, ने कहा कि पीओजेके में हाल की हिंसा ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया है.
"देश को पीओजेके के लोगों से कोई प्यार नहीं है और वह सिर्फ जमीन, मिनरल और नेचुरल रिसोर्स चाहता है, और मुख्य भूमि का पाकिस्तान फायदा उठाता है. 1947 में निशाना बनाए जाने के बाद पीओजेके के हिंदुओं को इलाका छोड़ना पड़ा, उन पर ज़ुल्म किए गए और रिफ्यूजी अपनी चल-अचल संपत्ति पीछे छोड़ गए, इसलिए कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ."
चुन्नी ने कहा, "हमारे साथ अभी भी रिफ्यूजी जैसा नहीं बल्कि विस्थापित व्यक्ति जैसा बर्ताव किया जा रहा है."
उन्होंने कहा, "अब,पीओजेके की मुस्लिम आबादी के खिलाफ हिंसा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को सिर्फ इलाके के रिसोर्स में दिलचस्पी है और लोगों के अधिकार उनके लिए कोई मायने नहीं रखते."
चुन्नी का मानना है कि पाकिस्तान ने मीरपुर और दूसरे हिस्सों में मंगला डैम जैसे बड़े तालाब बनाए हैं और इन डैम से बनी बिजली पीओजेके के लोगों को नहीं दी गई, बल्कि उसे पाकिस्तान ले जाया गया.
उन्होंने कहा, "मेरी सारी पुश्तैनी संपत्ति और कई दूसरे रिफ्यूजी परिवार मंगला डैम में डूब गए और हमें अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है." उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए और इस इलाके को अपने में मिला लेना चाहिए और इसे भारत का हिस्सा बना लेना चाहिए.
एक और रिफ्यूजी नेता और पीओजेके विस्थापित सेवा समिति के प्रमुख दीपक कपूर का मानना है कि पाकिस्तान ने पीओजेके को 'आज़ाद कश्मीर' का नाम यह कहकर दिया है कि वहां कोई आजादी नहीं है.
"पाकिस्तान 1947 से हिंदुओं और सिखों के साथ जो कुछ भी कर रहा है, वह सबके लिए खुला है, लेकिन अब पीओजेके की मुस्लिम आबादी को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान को उनसे कोई प्यार नहीं है और उसे सिर्फ उनकी जमीन, मिनरल और बिजली चाहिए."
कपूर ने कहा, "आजाद कश्मीर की आजादी, जिसे पाकिस्तान कहता है, सिर्फ़ कागजों पर है और उनकी विधानसभा इस्लामाबाद से कश्मीर मामलों और उत्तरी इलाकों के मंत्रालय के जरिए चलती है."
उन्होंने कहा, "जब पीओजेके के लोग विरोध-प्रदर्शन करके अपने मुद्दे उठा रहे थे, तो पाकिस्तानी सेना ने उनकी छाती पर सीधी गोली चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए, हालांकि सरकारी आंकड़ा कम है."
समिति के प्रमुख ने कहा, "हम मानवाधिकारों के चैंपियन से पूछना चाहते हैं, जो कश्मीर में ये मुद्दे उठा रहे थे, कि पीओजेके में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मानवाधिकारों का उल्लंघन का असल में क्या मतलब है."
कपूर ने यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि देश पर बैन लगाए जाने चाहिए.
"मैं भारत सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि पीओजेके और सभी कब्जे वाले इलाकों को वापस लेने के लिए जरूरी कदम उठाए, चाहे वह गिलगित बाल्टिस्तान का कब्जा वाला इलाका हो या अक्साई चिन, जो चीन के कब्जे में है."
महंगाई के खिलाफ और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पीओके में दो दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए. पीओजेके के लोगों की एक बड़ी मांग उनकी विधानसभा की 12 रिज़र्व सीटों को खत्म करना है, जिनके जरिए पाकिस्तानी सरकार पीओजेके में सरकार को नियंत्रित करती है.
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