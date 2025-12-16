ETV Bharat / bharat

क्या है मसाला बॉन्ड? केरल हाई कोर्ट से KIIFB को राहत, ED नोटिस पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई

एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने मसाला बॉन्ड लेन-देन (ट्रांजेक्शन) से जुड़े शो कॉज नोटिस के संबंध में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के खिलाफ ईडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई आगे की कार्रवाई पर तीन महीने की रोक लगा दी है. कोर्ट का यह अहम कदम KIIFB द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उठाया गया.

हाई कोर्ट ने ED को मामले में काउंटर-एफिडेविट जमा करने का निर्देश दिया है और पिटीशन को डिटेल में सुनवाई के लिए टाल दिया है. KIIFB ने कोर्ट में ED एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के नोटिस के खिलाफ दलील दी, जिसमें कहा गया कि मसाला बॉन्ड के जरिए जमा किए गए फंड का इस्तेमाल राज्य में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया था.

KIIFB ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का यह मानना ​​कि पैसे का इस्तेमाल 'रियल एस्टेट बिजनेस' के लिए किया गया था, जो कि गलत था. ईडी का कहना है कि, केआईआईएफबी ने डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए जमीन खरीदने का काम किया था.

हालांकि, ईडी ने मंगलवार को बहस के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि मसाला बॉन्ड से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकता है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जमीन खरीदना कानूनी तौर पर सही नहीं था, और मसाला बॉन्ड फंड का इस्तेमाल सरकार के पास पहले से मौजूद जमीन या दूसरे फंडिंग सोर्स से सरकार को मिली जमीन पर किया जाना चाहिए था.

प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी साफ किया कि कार्रवाई शुरुआती स्टेज में थी, और KIIFB ने डॉक्युमेंट्स जमा करने और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने अपनी दलीलें पेश करने का मौका पूरा किए बिना ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी ने आगे कहा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि FEMA (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) से जुड़े मामलों पर उसका अधिकार है.