क्या है मसाला बॉन्ड? केरल हाई कोर्ट से KIIFB को राहत, ED नोटिस पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई
हाई कोर्ट KIIFB को राहत देते हुए ई़डी की नोटिस पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई है.
Published : December 16, 2025 at 6:56 PM IST
एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने मसाला बॉन्ड लेन-देन (ट्रांजेक्शन) से जुड़े शो कॉज नोटिस के संबंध में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के खिलाफ ईडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई आगे की कार्रवाई पर तीन महीने की रोक लगा दी है. कोर्ट का यह अहम कदम KIIFB द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उठाया गया.
हाई कोर्ट ने ED को मामले में काउंटर-एफिडेविट जमा करने का निर्देश दिया है और पिटीशन को डिटेल में सुनवाई के लिए टाल दिया है. KIIFB ने कोर्ट में ED एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के नोटिस के खिलाफ दलील दी, जिसमें कहा गया कि मसाला बॉन्ड के जरिए जमा किए गए फंड का इस्तेमाल राज्य में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया था.
KIIFB ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का यह मानना कि पैसे का इस्तेमाल 'रियल एस्टेट बिजनेस' के लिए किया गया था, जो कि गलत था. ईडी का कहना है कि, केआईआईएफबी ने डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए जमीन खरीदने का काम किया था.
हालांकि, ईडी ने मंगलवार को बहस के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि मसाला बॉन्ड से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकता है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जमीन खरीदना कानूनी तौर पर सही नहीं था, और मसाला बॉन्ड फंड का इस्तेमाल सरकार के पास पहले से मौजूद जमीन या दूसरे फंडिंग सोर्स से सरकार को मिली जमीन पर किया जाना चाहिए था.
प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी साफ किया कि कार्रवाई शुरुआती स्टेज में थी, और KIIFB ने डॉक्युमेंट्स जमा करने और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने अपनी दलीलें पेश करने का मौका पूरा किए बिना ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी ने आगे कहा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि FEMA (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) से जुड़े मामलों पर उसका अधिकार है.
KIIFB के अलावा, ईडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस आइजैक और दूसरों को भी शो कॉज नोटिस जारी किया था. हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को देखते हुए मामले का आगे का रास्ता बहुत अहम होगा.
मसाला बॉन्ड क्या है?
मसाला बॉन्ड एक ऐसा सिस्टम है जो सभी कंपनियों को, जिसमें विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, जो भारतीय संसद द्वारा पास किए गए कंपनी एक्ट के दायरे में आती हैं उन्हें विदेशी कंपनियों से फंड उधार लेने की इजाजत देता है. इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि उधार भारतीय रुपये (INR) करेंसी में लिया जा सकता है। जहां 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के पास एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECBs) के जरिए विदेशी करेंसी में उधार लेने का प्रावधान है. वहीं मसाला बॉन्ड सिस्टम यह पक्का करता है कि मिले फंड भारतीय रुपये में हों.
केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) मसाला बॉन्ड के जरिए पैसे उधार लेने वाली भारत की पहली कंपनी नहीं है. केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC), और HDFC जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने भी मसाला बॉन्ड के जरिए फंड जुटाए हैं.
ये भी पढ़ें: विधायक रेप केसः केरल HC ने MLA को दी अंतरिम राहत, 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक