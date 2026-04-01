KITG 2026 : एमपी के शिवा भलावी ने ग्रीक रोमन रेसलिंग में जीता गोल्ड, कोच से मिली है खास ट्रेनिंग
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के ग्रीक रोमन रेसलिंग में एमपी के शिवा भलावी ने 130 किलोग्राम इवेंट में गोल्ड हासिल किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 1, 2026 at 1:52 PM IST
देशदीपक गुप्ता,संवाददाता
सरगुजा : छत्तीसगढ़ के खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मध्यप्रदेश के पहलवान ने भी अपना दम दिखाया है. मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के शिवा भलावी ने 130 किलो ग्राम रेसलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है. अखाड़े से जीतने के बाद उतरे शिवा ने ईटीवी भारत से बातचीत की और अपना अनुभव साझा किया.
और भी गोल्ड जीतना चाहते हैं शिवा
ईटीवी भारत से बात करते हुए शिवा भलावी ने बताया कि वो मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से हैं. उन्होंने 130 किलो ग्राम ग्रीक रोमन रेसलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया.
2014 से तैयारी कर रहा हूं और खेलो इंडिया में आने से पहले कोच ने ट्रेनिग दी है. एमपी में भी साई की एकेडमी है जहां खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलती है. एमपी के लिए गोल्ड लाया हूं. आगे और भी गोल्ड लाना चाहता हूं- शिवा भलावी, रेसलर
कोच ने बताया ट्रेनिंग और डाइट का रखते हैं ख्याल
वहीं शिवा भलावी के कोच यश यादव के मुताबिक पूरा शेड्यूल शिवा भलावी का होता है. सुबह शाम ट्रेनिग और डाइट के हिसाब से ट्रेनिग देते हैं. खेलो इंडिया के नेशनल गेम होते रहते हैं लेकिन ये आयोजन बेहद खास था, क्योंकि पहली बार खेलो इंडिया ने आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए ट्राइबल गेम शुरू किया.
साधारण परिवार से निकली है प्रतिभाएं
इस गेम में बड़ी बात ये रही कि आदिवासी बाहुल्य राज्य और जिलों में खेल आयोजित किये गए. सरगुजा में आयोजित इस खेल से पिछड़े पन का दंश झेल रहे आदिवासी बच्चों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है.अपने शहर में राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था, कोच और मैदान देखकर खिलाड़ियों को अनुभव के साथ साथ हौसला भी मिल रहा है. लगातार इस आयोजन मे सफल हुए खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो वो बेहद गरीब या साधारण परिवार से आते हैं. ऐसे में आयोजन का उद्देश्य भी सफल होता नजर आ रहा है.
Success Story: उधार के स्पाइक्स, खुद की मेहनत, सूरज माशी ने 5000 मीटर में जीता रजत पदक
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पूनम उरांव ने जीता गोल्ड, गरीब किसान परिवार से है नाता, खेल को बताया गेम चेंजर
KITG 2026: राजमिस्त्री के बेटे ओडिशा के रेसलर ने जीता गोल्ड, इंटरनेशनल खेलना और पिता के लिए घर बनाना सपना