ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: ₹8 लाख में किडनी बेचने को मजबूर हुई महिला, सर्जरी के दौरान मौत

विशाखापट्टनम निवासी महिला की गरीबी का फायदा उठाकर बिचौलियों ने ₹8 लाख में किडनी का सौदा किया, लेकिन सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई.

Kidney Racket in Visakhapatnam woman dies during illegal surgery in Madanapalle Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किडनी रैकेट का खुलासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक और किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है. ताजा मामला काफी चौंकाने वाला है. दरअसल, शहर के मधुरवाड़ा इलाके की एक महिला की मदनपल्ले में सर्जरी के दौरान मौत हो गई थी, जिससे इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मधुरवाड़ा निवासी महिला यमुना को कथित तौर पर अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले स्थित एक निजी अस्पताल में उसकी किडनी 8 लाख रुपये में बेचने के लिए ले जाया गया था. हालांकि, ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई. तिरुपति में रहने वाले उसके पति को उससे संपर्क टूटने के बाद शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी. जांच के दौरान, पुलिस को विशाखापट्टनम से संचालित एक सुसंगठित किडनी रैकेट के सबूत मिले, जो कई जिलों में फैला हुआ था.

पद्मा ने की दलाली
पुलिस ने इस नेटवर्क के मुख्य दलाल के रूप में पद्मा नाम की महिला की पहचान की है, जो विशाखापट्टनम शहर के गजुवाका इलाके की रहने वाली है. पुलिस के मुताबिक, पद्मा कथित तौर पर दानदाताओं और अस्पताल कर्मचारियों के बीच बिचौलिए का काम करती थी. गिरोह ने कथित तौर पर मदनपल्ले अस्पताल के कर्मचारियों के साथ अवैध प्रत्यारोपण के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली थी. यमुना को राजी करके अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ऑपरेशन पूरा होने से पहले ही उसकी दुखद मौत हो गई.

शहर में किडनी बेचने के अन्य मामले
विशाखापट्टनम शहर में किडनी बेचने की यह पहली ऐसी घटना नहीं है. दो साल पहले, मधुरवाड़ा के वाम्बे कॉलोनी के एक ड्राइवर को उसकी किडनी के बदले 8.5 लाख रुपये देने का वादा किया गया था. बाद में एक क्लिनिक में उसकी किडनी निकाली गई, लेकिन उसे केवल 2.5 लाख रुपये दिए गए. बाद में पीड़ित ड्राइवर की तबीयत बिगड़ गई और उसने पुलिस को इस घोटाले के बारे में जानकारी दी.

एक अन्य मामले में, उसी कॉलोनी के एक युवक को उसकी किडनी के बदले 1 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की पेशकश की गई, जबकि एक महिला को 4 लाख रुपये का लालच दिया गया. बीते जुलाई में, द्वारका स्टेशन क्षेत्र के एक निजी नेफ्रोलॉजिस्ट पर 27 लाख रुपये का सौदा तय करने के बाद भी किडनी न देने का आरोप लगा था, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

इस घटनाओं से पता चलता है कि किस तरह बिचौलिए गरीबों की आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर उन्हें भारी रकम का झूठा वादा करके किडनी बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश: विजयनगरम आतंकी साजिश मामले में NIA ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर दाखिल किया

TAGGED:

KIDNEY RACKET IN VISAKHAPATNAM
VISAKHAPATNAM WOMAN DEATH
ANDHRA PRADESH
KIDNEY SURGERY
KIDNEY RACKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.