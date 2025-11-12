ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: ₹8 लाख में किडनी बेचने को मजबूर हुई महिला, सर्जरी के दौरान मौत

विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक और किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है. ताजा मामला काफी चौंकाने वाला है. दरअसल, शहर के मधुरवाड़ा इलाके की एक महिला की मदनपल्ले में सर्जरी के दौरान मौत हो गई थी, जिससे इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मधुरवाड़ा निवासी महिला यमुना को कथित तौर पर अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले स्थित एक निजी अस्पताल में उसकी किडनी 8 लाख रुपये में बेचने के लिए ले जाया गया था. हालांकि, ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई. तिरुपति में रहने वाले उसके पति को उससे संपर्क टूटने के बाद शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी. जांच के दौरान, पुलिस को विशाखापट्टनम से संचालित एक सुसंगठित किडनी रैकेट के सबूत मिले, जो कई जिलों में फैला हुआ था.

पद्मा ने की दलाली

पुलिस ने इस नेटवर्क के मुख्य दलाल के रूप में पद्मा नाम की महिला की पहचान की है, जो विशाखापट्टनम शहर के गजुवाका इलाके की रहने वाली है. पुलिस के मुताबिक, पद्मा कथित तौर पर दानदाताओं और अस्पताल कर्मचारियों के बीच बिचौलिए का काम करती थी. गिरोह ने कथित तौर पर मदनपल्ले अस्पताल के कर्मचारियों के साथ अवैध प्रत्यारोपण के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली थी. यमुना को राजी करके अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ऑपरेशन पूरा होने से पहले ही उसकी दुखद मौत हो गई.

शहर में किडनी बेचने के अन्य मामले

विशाखापट्टनम शहर में किडनी बेचने की यह पहली ऐसी घटना नहीं है. दो साल पहले, मधुरवाड़ा के वाम्बे कॉलोनी के एक ड्राइवर को उसकी किडनी के बदले 8.5 लाख रुपये देने का वादा किया गया था. बाद में एक क्लिनिक में उसकी किडनी निकाली गई, लेकिन उसे केवल 2.5 लाख रुपये दिए गए. बाद में पीड़ित ड्राइवर की तबीयत बिगड़ गई और उसने पुलिस को इस घोटाले के बारे में जानकारी दी.