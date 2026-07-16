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किडनी फेल्योर का मामला: प्रसूताओं का फ्री इलाज और ट्रांसप्लांट होगा, ADM ने दिया लिखित आश्वासन

कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं को डायलिसिस से इनकार और राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग के बाद हड़कंप मच गया.

प्रबंधन से बात करके वापस आती प्रसूताएं और उनके परिजन
प्रबंधन से बात करके वापस आती प्रसूताएं और उनके परिजन (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 10:44 PM IST

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कोटा: मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं को डायलिसिस की सुविधा से इनकार किए जाने और इसके बाद राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करने की घटना ने पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा गया. इस पूरे प्रकरण में गुरुवार को कोटा के एडीएम सिटी विनोद मल्होत्रा खुद मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पीड़ित प्रसूताओं व उनके परिजनों से विस्तार से बातचीत की.

एडीएम विनोद मल्होत्रा ने बताया कि सभी प्रसूताओं के परिजनों से सकारात्मक चर्चा हुई है. उन्होंने सभी को निशुल्क इलाज और किडनी ट्रांसप्लांट का लिखित आश्वासन दिया है. उन्होंने प्रसूताओं से अपील की कि वे अभी डायलिसिस करवाएं, क्योंकि उनकी किडनी में सुधार की अच्छी संभावनाएं हैं, अगर 3 महीने में पर्याप्त सुधार नहीं आता है तो ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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90 दिनों का निर्धारित प्रोसीजर: मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने भी इस दौरान परिजनों को विस्तार से समझाया. उन्होंने बताया कि वर्तमान में इन प्रसूताओं को एक्यूट रिनल फेलियर हुआ है. मेडिकल साइंस के अनुसार इसे पूरी तरह क्रॉनिक रिनल फेलियर मानने के लिए 90 दिनों का निर्धारित प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है. इस अवधि के बाद अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. डॉ. नीलेश जैन ने कहा कि इन सभी प्रसूताओं को पूरी तरह निशुल्क उपचार का आश्वासन दिया गया है. वे राजस्थान के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में मुफ्त इलाज ले सकेंगी. किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जरूरी सभी जांचें भी बिना किसी खर्च के कराई जाएंगी. प्रशासन की इस पहल पर प्रसूताओं के परिजनों ने सहमति जताई है.

ADM ने दिया लिखित आश्वासन (ETV Bharat Kota)

पीड़ित परिवारों की मांगें: पीड़ित रागिनी मीणा ने बताया कि “मेरे पति लोकेश की जॉब चली गई. इसी तरह कई अन्य परिवारों को भारी नुकसान हुआ है. किसी के जेवर बिक गए, किसी ने वाहन बेच दिए. लाखों रुपये की जमा पूंजी खत्म हो गई. हम किडनी ट्रांसप्लांट के सहमति पत्र पर सहमत हैं, लेकिन हमें उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए. साथ ही कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए क्योंकि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है." कुछ परिवारों ने बताया कि घरेलू जेवरात और अन्य संपत्ति बेचकर इलाज का खर्च जुटाया गया था.

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