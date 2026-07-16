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किडनी फेल्योर का मामला: प्रसूताओं का फ्री इलाज और ट्रांसप्लांट होगा, ADM ने दिया लिखित आश्वासन

एडीएम विनोद मल्होत्रा ने बताया कि सभी प्रसूताओं के परिजनों से सकारात्मक चर्चा हुई है. उन्होंने सभी को निशुल्क इलाज और किडनी ट्रांसप्लांट का लिखित आश्वासन दिया है. उन्होंने प्रसूताओं से अपील की कि वे अभी डायलिसिस करवाएं, क्योंकि उनकी किडनी में सुधार की अच्छी संभावनाएं हैं, अगर 3 महीने में पर्याप्त सुधार नहीं आता है तो ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

कोटा: मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं को डायलिसिस की सुविधा से इनकार किए जाने और इसके बाद राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करने की घटना ने पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा गया. इस पूरे प्रकरण में गुरुवार को कोटा के एडीएम सिटी विनोद मल्होत्रा खुद मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पीड़ित प्रसूताओं व उनके परिजनों से विस्तार से बातचीत की.

90 दिनों का निर्धारित प्रोसीजर: मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने भी इस दौरान परिजनों को विस्तार से समझाया. उन्होंने बताया कि वर्तमान में इन प्रसूताओं को एक्यूट रिनल फेलियर हुआ है. मेडिकल साइंस के अनुसार इसे पूरी तरह क्रॉनिक रिनल फेलियर मानने के लिए 90 दिनों का निर्धारित प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है. इस अवधि के बाद अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. डॉ. नीलेश जैन ने कहा कि इन सभी प्रसूताओं को पूरी तरह निशुल्क उपचार का आश्वासन दिया गया है. वे राजस्थान के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में मुफ्त इलाज ले सकेंगी. किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जरूरी सभी जांचें भी बिना किसी खर्च के कराई जाएंगी. प्रशासन की इस पहल पर प्रसूताओं के परिजनों ने सहमति जताई है.

ADM ने दिया लिखित आश्वासन (ETV Bharat Kota)

पीड़ित परिवारों की मांगें: पीड़ित रागिनी मीणा ने बताया कि “मेरे पति लोकेश की जॉब चली गई. इसी तरह कई अन्य परिवारों को भारी नुकसान हुआ है. किसी के जेवर बिक गए, किसी ने वाहन बेच दिए. लाखों रुपये की जमा पूंजी खत्म हो गई. हम किडनी ट्रांसप्लांट के सहमति पत्र पर सहमत हैं, लेकिन हमें उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए. साथ ही कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए क्योंकि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है." कुछ परिवारों ने बताया कि घरेलू जेवरात और अन्य संपत्ति बेचकर इलाज का खर्च जुटाया गया था.

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