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राजस्थान से किडनैप पाकिस्तानी किशोरी बिहार से बरामद, शादी का झांसा देकर भागलपुर भगा लाया था युवक

भागलपुर: राजस्थान के जोधपुर से पांच दिन पहले अगवा की गई एक पाकिस्तानी किशोरी को बिहार के भागलपुर जिले से सकुशल बरामद कर लिया गया है. लॉन्ग टर्म वीजा पर अपने परिवार के साथ भारत में रह रही इस किशोरी को एक युवक ने शादी और बेहतर जिंदगी का झांसा देकर अगवा कर लिया था.

राजस्थान और बिहार पुलिस के बीच बेहतर समन्वय और तकनीकी निगरानी के दम पर यह सफलता मिली है. जोधपुर से शुरू हुई पुलिस की तलाश भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र में जाकर पूरी हुई, जहां छापेमारी कर किशोरी को मुक्त कराया गया. हालांकि, पुलिस टीम के पहुंचने से ठीक पहले ही आरोपी युवक मौके से फरार होने में कामयाब रहा.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र का है. वहां लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति ने स्थानीय थाने में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत मिलते ही जोधपुर पुलिस सक्रिय हो गई और किशोरी की तलाश शुरू की.

तकनीकी लोकेशन से मिला सुराग

जांच के दौरान जोधपुर पुलिस की तकनीकी टीम ने किशोरी की लोकेशन बिहार के भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र में ट्रेस की. इसके तुरंत बाद जोधपुर पुलिस ने भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव से संपर्क कर सहयोग मांगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने सिटी एसपी अतुलेश झा की निगरानी में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें महिला थानाध्यक्ष लूसी कुमारी सहित बाथ और शाहकुंड थानाध्यक्षों को शामिल किया गया.

छापेमारी में बरामद हुई किशोरी

विशेष टीम ने सटीक तकनीकी इनपुट के आधार पर बाथ थाना क्षेत्र में छापेमारी की और किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया. बरामदगी के बाद उसे महिला थानाध्यक्ष और महिला पुलिसकर्मियों की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है. भागलपुर पुलिस ने इसकी सूचना जोधपुर के बोरानाडा थाने को दे दी है, जिसके बाद किशोरी को वापस ले जाने के लिए जोधपुर पुलिस की एक टीम भागलपुर के लिए रवाना हो गई है.

कौन है मुख्य आरोपी?

पुलिस जांच के अनुसार, अपहरण का मुख्य आरोपी भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर निवासी है. वह जोधपुर की एक फैक्ट्री में काम करता था. आरोप है कि उसने किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और बहला-फुसलाकर जोधपुर से भागलपुर ले आया.