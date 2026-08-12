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तब्बू और जान्हवी कपूर के बाद अब खुशी कपूर को भी राहत, हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का दिया आदेश

तब्बू और जान्हवी कपूर के बाद अब खुशी कपूर को कोर्ट से राहत ( ETV Bharat )