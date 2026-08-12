ETV Bharat / bharat

तब्बू और जान्हवी कपूर के बाद अब खुशी कपूर को भी राहत, हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री खुशी कपूर के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का देगी आदेश,कोर्ट इस संबंध में आदेश अपलोड करेगा.

तब्बू और जान्हवी कपूर के बाद अब खुशी कपूर को कोर्ट से राहत
तब्बू और जान्हवी कपूर के बाद अब खुशी कपूर को कोर्ट से राहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट फिल्म अभिनेत्री खुशी कपूर के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश देगी. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने आज खुशी कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. कोर्ट इस संबंध में आदेश अपलोड करेगा.

सुनवाई के दौरान खुशी कपूर की ओर से पेश वकील आसव राजन ने कहा कि याचिकाकर्ता हिन्दी फिल्मों की अभिनेत्री है और वो फैशन आइकॉन है. कोर्ट ने याचिका पर गौर करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आप यूआरएल का प्रतिवादी वार सूची दीजिए. उसके बाद राजन ने प्रतिवादी वार सूची कोर्ट को उपलब्ध कराया. सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस सूची में कई फैंस पेज हैं, वे फर्जी अकाउंट नहीं हैं.

बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुकी है. हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री जान्हवी कपूर, तब्बू, क्रिकेटर युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
KHUSHI KAPOOR GETS RELIEF FROM HC
REMOVE OBJECTIONABLE ONLINE CONTENT
खुशी कपूर को कोर्ट से राहत
PERSONALITY RIGHTS ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.