बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे ने फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ पास किया इंटर एग्ज़ाम, बनना चाहती हैं वकील
उत्तर प्रदेश में बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे ने जेल से बाहर आने के बाद यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 10:56 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के चर्चित बिकरू कांड की आरोपी रही खुशी दुबे ने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता हासिल की है. जेल से रिहा होने के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने वाली खुशी ने 60.8% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त की है. परिणाम घोषित होने के बाद खुशी ने भविष्य में कानून की पढ़ाई कर वकील बनने की इच्छा जताई है. खुशी दुबे ने अपनी सफलता का श्रेय निरंतर संघर्ष और लक्ष्य के प्रति जुझारूपन को दिया है.
चुनौतियों को मात देकर हासिल किया मुकाम: उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उनके लिए पढ़ाई जारी रखना काफी चुनौतीपूर्ण था. उन्हें लगातार कोर्ट-कचहरी और पुलिस थाने की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती थी. साथ ही, घर में माँ की खराब तबीयत के कारण भी पढ़ाई में काफी व्यवधान आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए खुशी ने कहा कि इंटर के बाद अब उनका लक्ष्य वकील बनना है.
कानूनी पेचीदगियों ने जगाई वकालत की इच्छा: कोर्ट में तारीखों के चक्कर और कानूनी पेचीदगियों को समझने की इच्छा ने उन्हें इस ओर प्रेरित किया है. जिस तरह उनके वकील शिवाकांत दीक्षित ने उनकी मदद की, वह भी उन्हीं की तरह एक काबिल वकील बनकर दूसरों की मदद करना चाहती हैं. विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभालने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसे भूलना नामुमकिन है. लेकिन उन कड़वी यादों से बचने और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है.
शिक्षा को बनाया जीवन का आधार: खुशी के अनुसार, शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे वह अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं. पनकी की रहने वाली खुशी दुबे की शादी 29 जून 2020 को गैंगस्टर विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे से हुई थी. विवाह के मात्र तीन दिन बाद ही बिकरू कांड हुआ, जिसमें पुलिस ने खुशी को भी आरोपी बनाया था. करीब 30 महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और फिर उन्होंने दोबारा स्कूल में दाखिला लिया.
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