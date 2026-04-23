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बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे ने फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ पास किया इंटर एग्ज़ाम, बनना चाहती हैं वकील

कानपुर: उत्तर प्रदेश के चर्चित बिकरू कांड की आरोपी रही खुशी दुबे ने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता हासिल की है. जेल से रिहा होने के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने वाली खुशी ने 60.8% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त की है. परिणाम घोषित होने के बाद खुशी ने भविष्य में कानून की पढ़ाई कर वकील बनने की इच्छा जताई है. खुशी दुबे ने अपनी सफलता का श्रेय निरंतर संघर्ष और लक्ष्य के प्रति जुझारूपन को दिया है.

चुनौतियों को मात देकर हासिल किया मुकाम: उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उनके लिए पढ़ाई जारी रखना काफी चुनौतीपूर्ण था. उन्हें लगातार कोर्ट-कचहरी और पुलिस थाने की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती थी. साथ ही, घर में माँ की खराब तबीयत के कारण भी पढ़ाई में काफी व्यवधान आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए खुशी ने कहा कि इंटर के बाद अब उनका लक्ष्य वकील बनना है.

कानूनी पेचीदगियों ने जगाई वकालत की इच्छा: कोर्ट में तारीखों के चक्कर और कानूनी पेचीदगियों को समझने की इच्छा ने उन्हें इस ओर प्रेरित किया है. जिस तरह उनके वकील शिवाकांत दीक्षित ने उनकी मदद की, वह भी उन्हीं की तरह एक काबिल वकील बनकर दूसरों की मदद करना चाहती हैं. विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभालने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसे भूलना नामुमकिन है. लेकिन उन कड़वी यादों से बचने और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है.