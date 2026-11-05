यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन, प्रयागराज में भी रुकेगी
खुर्दा रोड जंक्शन - आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे. इनमें AC 3-टियर, AC 2-टियर और स्लीपर क्लास कोच हैं.
Published : November 5, 2026 at 10:34 PM IST
भुवनेश्वर: दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने दिल्ली से एक और स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. इस ट्रेन से ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ होगा.
यात्रियों की मांग को देखते हुए, रेलवे ओडिशा के खुर्दा रोड जंक्शन और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच दोनों दिशाओं में विशेष ट्रेन चलाएगी. ट्रेन संख्या 08407 खुर्दा रोड–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन, शनिवार, 7 नवंबर को दोपहर 12:15 बजे खुर्दा रोड से रवाना होगी और रविवार, 8 नवंबर को रात 10:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
वापसी की दिशा में, ट्रेन संख्या 08408 आनंद विहार टर्मिनल–खुर्दा रोड स्पेशल ट्रेन, सोमवार, 9 नवंबर को तड़के 12:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी और मंगलवार, 10 नवंबर को सुबह 10:45 बजे खुर्दा रोड जंक्शन पहुंचेगी.
स्पेशल ट्रेन के स्टॉपेज
खुर्दा रोड–आनंद विहार स्पेशल ट्रेन के स्टॉपेज की बात करें तो, यह ट्रेन मुख्य रूप से भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर क्योंझर रोड और भद्रक में रुकेगी. इसके अलावा, यह बालासोर, हिजली, मिदनापुर, बिष्णुपुर, बांकुड़ा, आद्रा, गोमोह, कोडरमा, गया जंक्शन, डेहरी-ऑन-सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज (प्रयागराज), गोविंदपुरी और गाजियाबाद जैसे स्टेशनों पर भी रुकेगी.
इस स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे. इनमें AC 3-टियर के चार कोच, AC 2-टियर का एक कोच, 7 स्लीपर क्लास कोच, 4 जनरल सेकंड-क्लास कोच और 2 लगेज-कम-जनरेटर-कम-ब्रेक वैन शामिल हैं. इन ब्रेक वैन में दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.
ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के बारे में ताजा जानकारी के लिए 'नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम' (NTES) या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देख लें.
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