खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

करगहर के रण में उतरे रितेश पांडेय: भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडेय को जन सुराज पार्टी ने करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है. उनका कहना है कि वह काफी समय से सामाजिक कामों से जुड़े हुए हैं और बिहार की छवि बदलना चाहते हैं. वह बताते हैं कि जब मैं मुंबई गया था तो देखा कि बिहारी लोगों के साथ भेदभाव होता है, तभी तय किया था कि बिहार की सच्ची तस्वीर लोगों के सामने लाऊंगा. इन्होंने भी कई ऐसे अश्लील और द्विअर्थी गाने गाए हैं, जिसको लेकर सवाल उठते रहते हैं.

"बिहार में पलायन एक गंभीर समस्या है. कई परिवार अपने परिवारजनों के साथ पर्व त्योहार नहीं मना पाते, जिससे उनको बहुत पीड़ा होती है. तेजस्वी यादव के पास पलायन की समस्या खत्म करने का रोड मैप है तो वह उनके साथ मिलकर इस समस्या को खत्म करने के लिए राजनीति में आए हैं."- खेसारी लाल यादव, आरजेडी प्रत्याशी, छपरा

छपरा से खेसारी लाल यादव उम्मीदवार: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा और राजनीतिक पारी की शुरुआत की. तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि उनका दिल हमेशा से आरजेडी के साथ रहा है. छपरा सीट पर नामांकन के बाद खेसारी ने मीडिया से कहा कि मैं कलाकार जरूर हूं लेकिन लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आया हूं. खेसारी अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई अश्लील गाने गाकर प्रसिद्ध हुए हैं.

"मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी प्रभावित हूं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर राजनीति में आई हूं. राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहती हूं. चुनाव जीतने के बाद अलीनगर को आदर्श नगर बना दूंगी."- मैथिली ठाकुर, बीजेपी कैंडिडेट, अलीनगर

अलीनगर के मैदान में मैथिली ठाकुर: लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने जब राजनीति में कदम रखा तो इसे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति माना गया. मिथिलांचल में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी ने मैथिली को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया. नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए मैथिली ने कहा कि क्षेत्र के लोगों से जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, वह मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है. मैथिली अश्लील गानों से दूर नहीं है और अश्लीलता से बचने के लिए ही अब तक उन्होंने फिल्मी गानों से दूरी बनाकर रखी है.

सभी दलों को सितारों पर भरोसा: एनडीए हो या महागठबंधन या तीसरे फ्रंट के तौर पर चुनावी समर में उतरी जन सुराज पार्टी, सभी ने सितारों पर भरोसा जताया है. बीजेपी ने मिथिला क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को उतारकर क्षेत्र से सांस्कृतिक जुड़ाव की रणनीति अपनाई है. वहीं आरजेडी ने भोजपुरी सिनेमा के बड़े नाम खेसारी लाल यादव को शामिल कर अपने वोट बैंक को विस्तारित करने की कोशिश की है. जन सुराज पार्टी ने भी रितेश पांडेय को चुनकर युवाओं और प्रवासी बिहारी वर्ग पर फोकस किया है.

"मेरा चुनावी अभियान का नारा ही है कि शिक्षा बहुत जरूरी बा. बिहार की राजनीति बदलाव चाहती है और जन सुराज पार्टी का उद्देश्य ही शिक्षा की स्थिति बेहतर करना और पलायन को रोकना है. पार्टी की इन्हीं नीतियों से आकर्षित होकर वह राजनीति में आए और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए काम करना है."- रितेश पांडेय, जन सुराज उम्मीदवार, करगहर

प्रशांत किशोर के साथ भोजपुरी कलाकार (ETV Bharat)

लौरिया से विनय बिहारी फिर प्रत्याशी: भोजपुरी के लोकगायक और जिनके लिखे गानों को गाकर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे कई कलाकार सितारे बन गए, वह विनय बिहारी भी लौरिया विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं. हालांकि वह पिछले तीन बार से विधायक हैं और सबसे पहले उन्होंने निर्दलीय विधायकी जीती थी. उनका कहना है कि वह हमेशा क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहे हैं और विकास के अनेकों कार्य किए हैं. इन पर भी अश्लील गाने लिखने के आरोप लगते हैं.

लौरिया से बीजेपी कैंडिडेट विनय बिहारी (ETV Bharat)

"मैंने अपने 15 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास का काम किया है. क्षेत्र के लोगों का पूरा प्यार और समर्थन शुरू से मिलता रहा है और इस बार भी मिलेगा ऐसा उन्हें विश्वास है, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए पूरी निष्ठा से काम किया है."- विनय बिहारी, बीजेपी कैंडिडेट, लौरिया

पवन सिंह बने स्टार प्रचारक: जहां कुछ सितारे प्रत्याशी बन चुके हैं, वहीं कई स्टार अपने दलों के लिए प्रचारक बनकर मैदान में हैं. भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने साफ कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में प्रचार करेंगे. उनका कहना है कि वह भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया है. वह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रशंसक हैं. इस चुनाव में बिहार की जनता के बीच जाकर अपने नेताओं का संदेश पहुंचने का काम करेंगे ताकि फिर से बिहार में एनडीए सरकार बने.

अमित शाह के साथ पवन सिंह (ETV Bharat)

इससे पहले पवन सिंह ने बीजेपी छोड़कर 2024 में काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था. निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर लड़कर उन्होंने एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब कर दिया था. हालांकि दोनों को हार का सामना करना पड़ा था. पवन सिंह के कई गाने हैं, जो द्विअर्थी और अश्लील हैं. वहीं, पत्नी ज्योति सिंह के साथ भी उनका तलाक का मामला काफी गरमाया हुआ है, वह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी काराकाट से मैदान में हैं.

मनोज तिवारी और रवि किशन करेंगे प्रचार: बीजेपी में स्टार प्रचारकों की सूची में भोजपुरी जगत के सितारों की कमी नहीं है. गोरखपुर सांसद रवि किशन और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी इस बार भी बिहार चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर आने वाले हैं. दोनों भोजपुरी फिल्म जगत के बड़े सितारे हैं. इनके गाने के बोल इतने द्विअर्थी रहे हैं, जिसको लेकर आज भी दोनों को घेरा जाता है.

जीबेश मिश्रा के साथ रवि किशन (ETV Bharat)

निरहुआ पर ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने का जिम्मा: भोजपुरी सुपर स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे. वह आजमगढ़ के पूर्व सांसद रहे हैं और भोजपुरी जगत में उन्हें 'जुबली स्टार' कहा जाता है. ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में इनकी गजब की फैन फॉलोइंग है और पूर्वांचल क्षेत्र में पार्टी के प्रचार अभियान में काफी सक्रिय हैं. निरहुआ कहते हैं कि एनडीए सरकार में बिहार में गजब का विकास हुआ है और आज अब बिहार कई मामलों में पिछले राज्यों की सूची से बाहर निकल गया है.

दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' (ETV Bharat)

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इन कलाकारों की लोकप्रियता से चुनावी अभियान को मीडिया कवरेज और उत्साह तो मिलेगा लेकिन जीत सुनिश्चित नहीं होती. वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि यह समझना होगा कि राजनीति और संगीत में अंतर होता है. जिस प्रकार राजनीति और संस्कृति में अंतर होता है. मैथिली ठाकुर को छोड़ दें तो बाकी जो कलाकार उतरे हैं, उन पर भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने का आरोप है और यह आरोप सही भी हैं.

वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी (ETV Bharat)

"टिकट तो मिल गया लेकिन जीत आसान नहीं है. मैथिली ठाकुर समेत सभी का उनके पार्टी के लोगों से ही विरोध हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता निराश हुए हैं. कार्यकर्ता सालों मेहनत करते हैं और अपनी लोकप्रियता के बदौलत यह लोग पैराशूट के लैंडिंग राजनीति में कर लेते हैं और चाहते हैं पावर हासिल कर लें. यह कलाकार भीड़ जुटाऊ तो बन जाते हैं, लेकिन यह कड़वा सत्य हैं कि दलों के संगठन शक्ति और राजनीतिक समीकरण के आधार पर ही इन्हें वोट मिलता है और यह कुछ विशेष राजनीति में नहीं कर पाते हैं."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

भीड़ जुटाने में स्टार फेस कारगर: जानकारों के मुताबिक लोगों को पता होता है कि इन कलाकारों की जगह कहां है. लोगों को पता है कि जिनका काम मनोरंजन करना है. वह मनोरंजन करते ही अच्छे लगते हैं. लोकतंत्र में यह प्रयोग पहले से होता रहा है कि राजनीतिक पार्टियों कलाकारों को मैदान में उतरती हैं और यह चुनावी सभाओं में भीड़ जुटाने का काम करते हैं.

विजय कुमार सिन्हा के साथ मनोज तिवारी (ETV Bharat)

जाति की छाती पर नाचती है सियासत: बिहार की राजनीति जातीय समीकरण, स्थानीय विकास और संगठन की ताकत पर टिकी रहती है. ऐसे में सिर्फ लोकप्रिय चेहरा होना जीत की गारंटी नहीं है. अपनी प्रसिद्धि के बदौलत कुछ युवा वोटर के वोट को इधर-उधर कर लें तो यह अलग बात है लेकिन यहां के वोटर पहले से तय कर लेते हैं कि उसे वोट कहां करना है? बिहार में जाति की छाती पर जो राजनीति नाचती है, उसी के सहारे वोटिंग होती है.

चुनावी मैदान में असली परीक्षा: बिहार के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि मैथिली ठाकुर हों या रितेश पांडेय या फिर खेसारी लाल यादव, सभी अपने-अपने क्षेत्रों में चर्चित हैं लेकिन उनकी परीक्षा तो चुनावी मैदान में ही असली है. मैथिली ठाकुर को छोड़ दे तो भोजपुरी संस्कृति को अपसंस्कृति करने और भाषा में फुहारता लाने में इन बाकी भोजपुरी कलाकारों का बड़ा रोल रहा है. वे कहते हैं कि यह भी मानना होगा कि युवाओं में उनकी अच्छी पैठ है. जो युवा वोटर होते हैं, वह अधिक विचार नहीं कर पाते हैं और इन कलाकारों को युवाओं की वोट अच्छी मिल सकती है और यह चुनाव जीत भी सकते हैं.

युवा वोटर को साधते हैं कलाकार: राजनीतिक दलों को इन फिल्मी कलाकारों को उम्मीदवार बनाने से फायदा तो होता है और उनकी सभाओं में भीड़ जुड़ती है. इसके साथ ही राजनीतिक दलों को इन कलाकारों के आकर्षण से युवाओं का सपोर्ट मिलता है और राजनीतिक दल युवा वोट साधने के लिए ऐसे कलाकारों को चुनावी मैदान में उतारते रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी (ETV Bharat)

"जनता यहां उम्मीदवारों के गुण दोष पर अधिक विचार नहीं करती है. बिहार में वोटिंग का पैटर्न जो रहा है, उसमें लोग उम्मीदवारों के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध और उनसे लाभ देखते हैं. समाज का हित होगा, क्षेत्र का विकास होगा, यह वोटर की प्राथमिकता नहीं रहती है. अगर फिर इसी आधार पर वोट होगा तो यह सभी उम्मीदवार जीत जाएंगे."- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

