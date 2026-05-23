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BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले खेसारी लाल यादव, हलचल तेज

भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

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खेसारी लाल यादव ने नितिन नबीन से मुलाकात की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 23, 2026 at 8:48 PM IST

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पटना: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. मुलाकात की जानकारी खुद खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए दी. खेसारी लाल यादव मुलाकात के बाद नितिन नबीन के आवास से निकल रहे थे. इसी दौरान मीडिया से बात की.

खेसारी लाल यादव ने क्या कहा?: खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 'मुझे खुशी इस बात की है कि बिहार का एक बेटा पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है. नितिन नबीन हिन्दुस्तान के गौरव हैं.' एक व्यक्तिगत संबंध शुरू से है. अगर बिहार का कोई आदमी बड़े स्तर पर जाता है और बिहार को बेहतर बनाने की बात करता है तो हम सबको उसके साथ रहना चाहिए. हालांकि खेसारी लाल यादव ने इस दौरान राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

"आज उनका जन्मदिन था. मैंने उन्हें आकर शुभकामना दी. मैं किसी पार्टी में नहीं जाने वाला. मैं एक कलाकार हूं और मुझे कलाकार ही रहने दीजिए. मैं RJD के साथ था, हूं और रहूंगा." -खेसारी लाल यादव, अभिनेता

चुनाव हारने के बाद राजनीति से दूरी: खेसारी लाल यादव की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद पाला पलटने को लेकर हलचल तेज हो गई है. हालांकि खेसारी लाल यादव ने स्पष्ट कर दिया है वे पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं मिलने आए हैं, बल्कि जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए आए हैं.

राजद से लड़े थे चुनाव: बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खेसारी लाल यादव ने राजद ज्वाइन की थी. राजद ने छपरा से चुनाव लड़ने का टिकट दिया था, लेकिन उन्हें बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने हरा दिया था. खेसारी लाल यादव को 7,600 वोटों से हारना पड़ा था. इसके बाद से वे राजनीति से दूरी बना चुके हैं.

राजनीति में सच की जगह नहीं: चुनाव में हार मिलने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा था कि मेरे लिए राजनीति ठीक नहीं है. उन्होंने कहा था कि हमलोगों के लिए यह सही नहीं है. राजनीति में सच बोलने में समस्या है.

पहली बार बीजेपी के शीर्ष नेता से मिले खेसारी: जो सच बोलेगा, मुझे नहीं लगता राजनीति में बहुत आगे पहुंच पाएगा. झूठे वादे करना आता है तो आपके लिए राजनीति ठीक है. लोगों को बेवकूफ बनाना है तो राजनीति में आएं. खेसारी ने कहा था कि मैं कलाकार ही ठीक हूं. हालांकि काफी लंबे समय बाद नितिन नबीन से मुलाकात के बाद सियासत तेज हो गई है.

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