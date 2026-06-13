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एयरफोर्स विमान हादसे में राजस्थान का सपूत शहीद, खत्म होने वाला था अग्निवीर ​कार्यकाल, घर में चल रही थी शादी की तैयारी

पांचोता का लाडला खेमाराम कुमावत ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के एएन-32 ट्रांसपोर्ट विमान हादसे के शहीदों में डीडवाना-कुचामन जिले के पांचोता गांव का खेमाराम कुमावत (22) शामिल है. हादसे में अपने लाल के शहीद होने सूचना पाते ही गांव एवं क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया. जैसे ही सूचना फैली, इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. खेमाराम के परिवार पर दुखों का पहाड़ आ टूटा. शहीद कुमावत के घर पर रिश्तेदारों एवं ग्रामीणों का तांता लग गया. जल्द पूरा होने वाला था कार्यकाल: शहीद के ममेरे भाई महेश कुमावत ने बताया कि खेमाराम वायुसेना में बतौर अग्निवीर शामिल हुए थे. उनका कार्यकाल जल्द पूरा होने वाला था. परिवार में खेमाराम की शादी को लेकर बातचीत चल रही थी. सभी भविष्य की योजनाओं में व्यस्त थे, लेकिन अचानक आई दुखद खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. पांचोता निवासी राधेश्याम कुमावत ने बताया कि खेमाराम कुमावत साधारण किसान परिवार का बेटा था. पढ़ें: असम के जोरहाट एयरबेस पर वायु सेना का विमान क्रैश, 5 जवान शहीद