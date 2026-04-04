8 घंटे नाव में, उसके बाद पैदल घर जाने में लगता है 1 दिन, अब नक्सली नहीं हैं लेकिन रास्ता कठिन है: अर्जुन गोरा, गोल्ड मेडल विजेता
नक्सल प्रभावित इलाके से आने वाले अर्जुन गोरा बड़ी मुसीबतों का सामना कर यहां तक पहुंचे हैं. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 4, 2026 at 9:01 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए देश के पहले नेशनल ट्राइबल्स गेम्स में कई ऐसे खिलाड़ियों ने शिरकत की जिन्होंने अपने हौसले से राह की हर परेशानी को परास्त कर दिया. ऐसे ही एक खिलाड़ी ओडिशा के आर्चरी टीम के अर्जुन गोरा की कहानी है. जिन्होंने नेशनल ट्राइबल्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। जिस तरह की चुनौतियों को विजय करके वह यहां तक पहुंचे हैं वह किसी भी खिलाड़ी के हौसले की एक मिसाल है।
सवाल: आपने आर्चरी के मैदान में कमाल दिखाया और गोल्ड पर निशाना साधा. कैसे आपने यहां तक का सफर तय किया. किन मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा ?
जवाब: नेशनल ट्राइबल्स गेम्स 2026 में शिरकत करने के लिए मैं ओडिशा से आया हूं. इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर मैंने गोल्ड मेडल जीता हूं. मेरा घर मलकानगिरी में है, जो काफी नक्सली इलाका है. वहां से बाहर निकलने में मुझे काफी दिक्कत होती है. टाउन में आना भी मेरे लिए एक बड़ी दिक्कत है. वहां से निकलकर मैं एक प्लेयर बना, ये सफर मेरे लिए बहुत चुनौतियों भरा रहा. पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं था. उस मुश्किल जगह से मैंने 2012 में स्कूल किया और वहां से तैयारी की. फिलहाल में ओडिशा की टाटा टीम में हूं और उसके साथ अपनी आगे की खेल की तैयारियों में जुटा हूं. अभी तो सबकुछ अच्छा चल रहा है.
सवाल: संघर्षपूर्ण बात यह है कि आपके घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है. नक्सली समाप्त हो चुके हैं लेकिन अभी क्या चुनौतियां हैं ?
जवाब: अभी थोड़ा-थोड़ा समाप्त हो चुका है. रास्ता भी है लेकिन वोट में जाना पड़ता है. कम से कम 8 घंटा हमको लगता है पानी से होकर जाने में. मैंने जिस समय पर ये खेल शुरू किया था उस टाइम पर मैं स्कूल में पढ़ाई भी कर रहा था. उस समय सिलेक्शन के लिए भी लोग आए थे.
सवाल: आज जहां आप पहुंचे हैं और जिस तरीके के आयोजन को आप देख रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे ?
जवाब: छत्तीसगढ़ में जिस तरह का आयोजन हुआ है वह बहुत अच्छा है. अगर इस तरह का आयोजन और होगा तो और भी प्रतिभाएं आगे निकल कर आएंगी. उनको ढूंढने में भी काफी आसानी होगी. हम लोग जैसे इस जगह पर आकर पहुंचे हैं उस तरह से कोई भी खिलाड़ी इस जगह पर पहुंच सकता है. अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे तो बेहतर नतीजे खेल के मैदान में देखने को मिलेंगे. ऐसे आयोजन और होने चाहिए. यहां पर हर तरह की सुविधा सरकार की ओर से दी गई.
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