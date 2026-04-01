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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 : कर्नाटक टॉप पर, ओडिशा का दबदबा कायम, मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी टॉप 10 में जमाया दम

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनजातीय खेल प्रतिभाओं का उत्सव देखने को मिल रहा है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

Khelo India Tribal Games 2026
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 7:13 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पदक तालिका में देश के अलग-अलग राज्यों के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. कर्नाटक 19 स्वर्ण के साथ नंबर-1 पर काबिज है, जबकि मेजबान छत्तीसगढ़ 13 पदकों के साथ टॉप-10 में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है.अब तक कुल 229 पदकों का वितरण हो चुका है, जो इस आयोजन की प्रतिस्पर्धा और रोमांच को और बढ़ा रहा है.

गोल्ड के दम पर कर्नाटक बना नंबर-1

पदक तालिका में कर्नाटक ने 19 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज सहित कुल 33 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है, हालांकि कुल पदकों की संख्या में ओडिशा आगे है, लेकिन गोल्ड मेडल ज्यादा होने के कारण कर्नाटक शीर्ष पर बना हुआ है. यह प्रदर्शन राज्य के खिलाड़ियों की बेहतरीन तैयारी और निरंतरता को दिखाता है.

Khelo India Tribal Games 2026
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 मेडल टेली (ETV Bharat Chhattisgarh)

ओडिशा के नाम सबसे ज्यादा कुल पदक

ओडिशा ने 35 पदकों के साथ सबसे ज्यादा कुल मेडल अपने नाम किए हैं. राज्य के खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य जीतकर अपनी गहराई और मजबूत बेंच स्ट्रेंथ का परिचय दिया है. अगर गोल्ड की संख्या में बढ़त मिलती है तो ओडिशा कभी भी शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है.

झारखंड, असम और हिमाचल का दमदार खेल

झारखंड 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर, जबकि असम 27 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है. वहीं हिमाचल प्रदेश 15 पदकों के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है. इन राज्यों के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, हॉकी और पारंपरिक खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है.

मेजबान छत्तीसगढ़ का सम्मानजनक प्रदर्शन

मेजबान छत्तीसगढ़ ने 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 13 पदक जीतकर 10वां स्थान हासिल किया है. घरेलू दर्शकों का उत्साह और खिलाड़ियों का जोश इस प्रदर्शन में साफ नजर आ रहा है. आने वाले मुकाबलों में छत्तीसगढ़ के पास रैंकिंग सुधारने का शानदार मौका है.

Khelo India Tribal Games 2026
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 मेडल टेली (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूर्वोत्तर राज्यों की चमक ने बढ़ाया रोमांच

मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी इस आयोजन में बेहतरीन खेल दिखाया है. खास बात यह रही कि कई राज्यों ने सीमित संसाधनों के बावजूद पदक तालिका में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. यह आयोजन जनजातीय क्षेत्रों की छिपी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच दे रहा है.

229 पदकों के साथ खेल महोत्सव अपने चरम पर

अब तक प्रतियोगिता में कुल 229 पदक बांटे जा चुके हैं, जिनमें 73 गोल्ड, 74 सिल्वर, 82 ब्रॉन्ज शामिल हैं. हर दिन बदलती पदक तालिका इस आयोजन को और रोमांचक बना रही है.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देश की जनजातीय खेल प्रतिभाओं के लिए राष्ट्रीय पहचान का मंच बन चुका है. रायपुर में हो रहा यह आयोजन आने वाले वर्षों में भारत के खेल भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है.

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