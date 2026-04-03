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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ऐतिहासिक समापन, हर साल छत्तीसगढ़ में होगा आयोजन, खिलाड़ियों पर लाखों के इनाम की घोषणा

रायपुर में आयोजित इस 10 दिवसीय खेल महोत्सव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पिछले दस दिनों में जो जोश, ऊर्जा और खेल भावना देखने को मिली, उसने जनजातीय प्रतिभाओं की अपार क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनके विजन से राज्य को प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का गौरव मिला. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब यह आयोजन हर साल छत्तीसगढ़ में होगा, जिससे राज्य देश में जनजातीय खेलों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का समापन समारोह भव्य और ऐतिहासिक अंदाज में संपन्न हुआ. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे जनजातीय प्रतिभाओं के लिए ऐतिहासिक और यादगार मंच बताया, वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस आयोजन ने आदिवासी खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं. समापन समारोह में भविष्य के पदक विजेताओं के लिए लाखों रुपये के नगद पुरस्कारों की घोषणा भी की गई. इसके साथ यह भी ऐलान किया गया कि अब यह खेल का यह महाकुंभ प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा.

जनजातीय समाज और खेल का सदियों पुराना रिश्ता

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज और खेल का संबंध सदियों पुराना रहा है. तीरंदाजी, दौड़, कुश्ती और पारंपरिक खेल आदिवासी जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बस्तर, सरगुजा, झारखंड और पूर्वोत्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही मंच और अवसर की है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल पदकों की होड़ नहीं, बल्कि देश की एकता, संस्कृति, परंपरा और कौशल का महाकुंभ बनकर सामने आया. 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों की भागीदारी ने इसे राष्ट्रीय गौरव का आयोजन बना दिया.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के समापन पर कार्यक्रम (ETV BHARAT)

कर्नाटक टॉप पर, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी बढ़ाया मान

समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले कर्नाटक, दूसरे स्थान पर रहे ओडिशा और तीसरे स्थान पर रहे झारखंड को बधाई दी. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए बताया कि राज्य ने कुल 19 पदक (3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य) अपने नाम किए. स्विमिंग में अनुष्का भगत ने 4 रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. निखिल खलखो और न्यासा पैकरा ने भी राज्य का नाम रोशन किया. एथलेटिक्स में सिद्धार्थ नागेश ने स्वर्ण और रजत पदक हासिल किए, जबकि वेटलिफ्टिंग में निकिता ने गोल्ड जीतकर प्रदेश की बेटियों का मान बढ़ाया. बालिका फुटबॉल टीम ने स्वर्ण और बालक हॉकी टीम ने कांस्य जीतकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के समापन में सीएम साय (ETV BHARAT)

विजेताओं के लिए लाखों रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा

समारोह के सबसे बड़े आकर्षणों में खिलाड़ियों के लिए घोषित नगद पुरस्कार रहे. मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक विजेता को 2 लाख रुपये, रजत को 1.5 लाख रुपये और कांस्य को 1 लाख रुपये देने की घोषणा की.वहीं दलीय स्पर्धाओं में स्वर्ण के लिए 1 लाख रुपये, रजत के लिए 75 हजार रुपये और कांस्य के लिए 50 हजार रुपये देने का ऐलान किया गया. इस घोषणा से खिलाड़ियों और कोचों में खासा उत्साह देखने को मिला.

राष्ट्रीय मंच ने खोले नए अवसर- अरुण साव

उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने कहा कि यह पहली बार है जब इस स्तर पर ट्राइबल गेम्स आयोजित हुए हैं. इससे देशभर के आदिवासी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय पहचान बनाने का बड़ा अवसर मिला.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के आवास, भोजन, परिवहन और अन्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की, साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और आतिथ्य से भी खिलाड़ियों को परिचित कराया. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यह आयोजन और अधिक भव्य होगा.

मैरी कॉम से मुलाकात करते सीएम और डिप्टी सीएम (ETV BHARAT)

मेरीकॉम और बाइचुंग भूटिया की मौजूदगी ने बढ़ाई शोभा

समापन समारोह में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम और भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बाइचुंग भूटिया विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए. दोनों खेल दिग्गजों की मौजूदगी ने खिलाड़ियों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया. मुख्य सचिव विकास शील ने बताया कि इस आयोजन में देशभर के 2000 से अधिक जनजातीय खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हुए, जिसने इसे राष्ट्रीय स्तर का बेहद महत्वपूर्ण मंच बना दिया.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का यह भव्य समापन केवल एक आयोजन का अंत नहीं, बल्कि जनजातीय प्रतिभाओं के नए स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है. छत्तीसगढ़ ने यह साबित कर दिया है कि, देश की दूरस्थ आदिवासी धरती से भी ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने वाले चैंपियन तैयार हो सकते हैं.