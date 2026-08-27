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BJP ने बदली अपनी Gen-Z योजना, छात्रों से सीधे संवाद के लिए शुरू किया अभियान

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 27 अगस्त को नई दिल्ली के मिरांडा हाउस में 'मेरा भारत खेलो इंडिया डायलॉग' के दौरान लोगों को संबोधित किया. ( ANI )

नई दिल्ली: युवाओं खासकर Gen-Z वर्ग तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. सोशल मीडिया पर संदेश भेजने के साथ-साथ अब पार्टी सीधे दो-तरफा संवाद पर जोर दे रही है. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के करीब 5,000 स्थानों पर युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की है. यह अभियान सरकार और पार्टी का संयुक्त प्रयास है. Gen-Z आंदोलन के बाद से ही सभी पार्टियों का फोकस युवाओं पर है, लेकिन भाजपा ने इसके लिए खास योजनाएं बनाईं है और इस योजना के अंतर्गत भाजपा ने अब 18 की जगह 14 से 18 साल के युवाओं को फोकस करते हुए अपना ध्यान इस उम्र के युवाओं के लिए कर दिया है. इसकी शुरुआत खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित ज्यादातर कार्यक्रम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से शुरू हो रहे हैं. दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना. (ETV Bharat) वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य फोकस पहले भी खेल पर रहा है, और इसके जरिये ही उन्होंने युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने का संदेश भी दिया है. युवा शक्ति को सरकार खेलो इंडिया के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लाना चाहती है. खासतौर पर 14 से 22 साल के Gen-Z वर्ग पर फोकस है. पार्टी का मानना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में Gen-Z न सिर्फ अपनी राय बनाता है बल्कि परिवार को भी प्रभावित करता है. इसलिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर विजुअल और इंटरैक्टिव कंटेंट के साथ सीधे संवाद को प्राथमिकता दी जा रही है.