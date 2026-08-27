BJP ने बदली अपनी Gen-Z योजना, छात्रों से सीधे संवाद के लिए शुरू किया अभियान
बीजेपी के युवा संवाद अभियान को पूरी तरह गैर-राजनीतिक रखा गया है. इसमें राजनीतिक चर्चा से भी परहेज किया जाएगा. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : August 27, 2026 at 8:41 PM IST
नई दिल्ली: युवाओं खासकर Gen-Z वर्ग तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. सोशल मीडिया पर संदेश भेजने के साथ-साथ अब पार्टी सीधे दो-तरफा संवाद पर जोर दे रही है. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के करीब 5,000 स्थानों पर युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की है. यह अभियान सरकार और पार्टी का संयुक्त प्रयास है.
Gen-Z आंदोलन के बाद से ही सभी पार्टियों का फोकस युवाओं पर है, लेकिन भाजपा ने इसके लिए खास योजनाएं बनाईं है और इस योजना के अंतर्गत भाजपा ने अब 18 की जगह 14 से 18 साल के युवाओं को फोकस करते हुए अपना ध्यान इस उम्र के युवाओं के लिए कर दिया है. इसकी शुरुआत खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित ज्यादातर कार्यक्रम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से शुरू हो रहे हैं.
वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य फोकस पहले भी खेल पर रहा है, और इसके जरिये ही उन्होंने युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने का संदेश भी दिया है. युवा शक्ति को सरकार खेलो इंडिया के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लाना चाहती है. खासतौर पर 14 से 22 साल के Gen-Z वर्ग पर फोकस है.
पार्टी का मानना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में Gen-Z न सिर्फ अपनी राय बनाता है बल्कि परिवार को भी प्रभावित करता है. इसलिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर विजुअल और इंटरैक्टिव कंटेंट के साथ सीधे संवाद को प्राथमिकता दी जा रही है.
इस अभियान की खास बात यह है कि इसे पूरी तरह गैर-राजनीतिक रखा गया है. कार्यक्रमों में पार्टी के झंडे-बैनर नहीं लगाए जाएंगे और राजनीतिक चर्चा से भी परहेज किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में मीडिया कवरेज से भी दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में युवाओं से मुलाकात की.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हिंदू कॉलेज में, शिवराज सिंह चौहान और प्रवीण खंडेलवाल ने माता सुंदरी कॉलेज में, हरदीप सिंह पुरी ने मिरांडा हाउस में तथा ललन सिंह ने वेंकटेश्वर कॉलेज में छात्रों से बातचीत की.
अभियान की कोई तय समयसीमा नहीं है. यह पूरे साल चलेगा. आईआईटी, आईआईएम और प्रमुख शोध संस्थानों में स्थानीय सांसदों के साथ केंद्रीय नेता संवाद करेंगे. हर विधानसभा क्षेत्र में युवा टीमों के गठन पर भी जोर दिया जा रहा है. कोचिंग संस्थानों पर पार्टी की विशेष नजर है. पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि एक शिक्षक कक्षा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये हजारों-लाखों युवाओं तक पहुंच सकता है.
कोटा, पटना, प्रयागराज, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम के प्रमुख कोचिंग सेंटरों को चिन्हित किया गया है. संगठन और मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को आगे बढ़ाकर भविष्य के नेतृत्व की तैयारी भी इस रणनीति का हिस्सा है.
सूत्रों की मानें तो अब पार्टी का लक्ष्य सिर्फ संदेश पहुंचाना नहीं, बल्कि युवाओं की बात सुनना और लगातार संपर्क बनाए रखना है. डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर क्लासरूम तक बीजेपी ने Gen-Z से जुड़ने की नई योजना तैयार कर ली है.
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