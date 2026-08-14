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बंगाल में अब नहीं चलेगा 'खेला होबे', CM शुभेंदु ने 16 अगस्त को बंगाल में 'आयुष्मान दिवस' मनाने की घोषणा की

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक बदलाव के बाद राज्य में नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. जाहिर है, नई सरकार के लिए पहला स्वतंत्रता दिवस बहुत अहम है. स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले, बंटवारे की त्रासदी को याद करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े ऐलान किए. राज्य सरकार ने पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए 'खेला होबे' (गेम ऑन) दिवस, जो 16 अगस्त को मनाया जाता था, को खत्म करने का फैसला किया. इसके बजाय, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उस दिन राज्य में 'आयुष्मान दिवस' मनाया जाएगा. शुक्रवार को कोलकाता के मौलाली युवा केंद्र में 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' (Partition Horrors Remembrance Day) मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. उसी मंच से शुभेंदु ने राज्य के लिए दो स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने बताया कि राज्य में 16 अगस्त से आधिकारिक तौर पर 'आयुष्मान भारत' कार्ड का वितरण शुरू हो जाएगा. साथ ही, जो लोग केंद्र की योजना के दायरे में नहीं आते, उनके लिए एक समानांतर स्वास्थ्य बीमा योजना,'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' भी शुरू की जाएगी. बंगाल के इतिहास में 16 अगस्त का दिन खून-खराबे से भरा रहा है. 1946 में इसी दिन, मुस्लिम लीग के 'डायरेक्ट एक्शन' के आह्वान के बाद कोलकाता में एक भयानक नरसंहार, जिसे 'द ग्रेट कलकत्ता किलिंग' के नाम से जाना जाता है, शुरू हुआ था. मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के इस तारीख को 'खेला होबे' दिवस के रूप में मनाने के फैसले की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा, "त्योहार, मेले और धार्मिक उत्सव खुशी के मौके होते हैं. जिस दिन कोलकाता में 'डायरेक्ट एक्शन' के आह्वान के बाद दस हजार हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, वह दिन जश्न का दिन नहीं हो सकता. ऐसे दिनों को खेल या मेलों के जरिए नहीं मनाया जा सकता."