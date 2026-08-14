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बंगाल में अब नहीं चलेगा 'खेला होबे', CM शुभेंदु ने 16 अगस्त को बंगाल में 'आयुष्मान दिवस' मनाने की घोषणा की

मुख्यमंत्री अधिकारी ने घोषणा की कि 16 अगस्त को राज्य में 'आयुष्मान दिवस' मनाया जाएगा.

'Khela Hobe' Day cancelled, Suvendu announces observance of 'Ayushman Diwas' in state on August 16
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 8:45 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक बदलाव के बाद राज्य में नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. जाहिर है, नई सरकार के लिए पहला स्वतंत्रता दिवस बहुत अहम है. स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले, बंटवारे की त्रासदी को याद करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े ऐलान किए.

राज्य सरकार ने पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए 'खेला होबे' (गेम ऑन) दिवस, जो 16 अगस्त को मनाया जाता था, को खत्म करने का फैसला किया. इसके बजाय, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उस दिन राज्य में 'आयुष्मान दिवस' मनाया जाएगा.

शुक्रवार को कोलकाता के मौलाली युवा केंद्र में 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' (Partition Horrors Remembrance Day) मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. उसी मंच से शुभेंदु ने राज्य के लिए दो स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने बताया कि राज्य में 16 अगस्त से आधिकारिक तौर पर 'आयुष्मान भारत' कार्ड का वितरण शुरू हो जाएगा. साथ ही, जो लोग केंद्र की योजना के दायरे में नहीं आते, उनके लिए एक समानांतर स्वास्थ्य बीमा योजना,'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' भी शुरू की जाएगी.

बंगाल के इतिहास में 16 अगस्त का दिन खून-खराबे से भरा रहा है. 1946 में इसी दिन, मुस्लिम लीग के 'डायरेक्ट एक्शन' के आह्वान के बाद कोलकाता में एक भयानक नरसंहार, जिसे 'द ग्रेट कलकत्ता किलिंग' के नाम से जाना जाता है, शुरू हुआ था. मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के इस तारीख को 'खेला होबे' दिवस के रूप में मनाने के फैसले की कड़ी आलोचना की.

उन्होंने कहा, "त्योहार, मेले और धार्मिक उत्सव खुशी के मौके होते हैं. जिस दिन कोलकाता में 'डायरेक्ट एक्शन' के आह्वान के बाद दस हजार हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, वह दिन जश्न का दिन नहीं हो सकता. ऐसे दिनों को खेल या मेलों के जरिए नहीं मनाया जा सकता."

इतिहास के इस काले दिन पर, मौजूदा सरकार जश्न के बजाय जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा का संदेश देना चाहती है. सीएम ने कहा, "हमने इस दिन को पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ लोगों की भलाई और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए तय किया है, ताकि किसी को भी पैसे की कमी के कारण समय से पहले दुनिया छोड़कर न जाना पड़े. यही फर्क है."

'आयुष्मान दिवस' का मुख्य सरकारी कार्यक्रम अगले रविवार को दोपहर 3 बजे नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगा. स्वास्थ्य विभाग के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी. उसी मंच से आम जनता को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बांटे जाएंगे. मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में साफ किया कि केंद्र की योजनाएं और राज्य की अपनी पहल साथ-साथ चलेंगी. उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया, "जो लोग 'आयुष्मान भारत' को नहीं चुनेंगे, उनके लिए उसी दिन मुख्यमंत्री की हेल्थ इंश्योरेंस योजना भी शुरू की जाएगी, जिसमें बराबर फ़ायदे मिलेंगे."

सत्ता में आने के बाद से ही नई सरकार राज्य के इतिहास और संस्कृति का फिर से मूल्यांकन करने के रास्ते पर चल पड़ी है. पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए 'पोइला बैसाख' (बंगाली नव वर्ष) के बजाय 20 जून की तारीख को पहले ही 'पश्चिम बंगाल दिवस' के तौर पर आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है.

मुख्यमंत्री ने इस मामले पर भी बात की. पिछली सरकार के फैसलों को बदलने के पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, "जिस तरह हमने 'पोइला बैसाख' की जगह 20 जून को 'पश्चिम बंगाल दिवस' के तौर पर स्थापित करके सच को सामने रखा, उसी तरह हम 'खेला होबे दिवस' की जगह 16 अगस्त को 'आयुष्मान दिवस' मना रहे हैं.एक राष्ट्रवादी सरकार को ठीक इसी रास्ते पर चलना चाहिए."

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