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खीर भवानी मेला 2026: गांदरबल के तुलमुल्ला मंदिर में जुटे हजारों भक्त

यह सालाना मेला कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक जरूरी धार्मिक उत्सव है और इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से भक्त आते हैं जो ऐतिहासिक मंदिर में पूजा करने के लिए घाटी लौटते हैं. कई भक्तों ने इस मौके को एक इमोशनल और आध्यात्मिक घर वापसी बताया. उनमें से एक डॉली रैना हैं जिन्होंने कहा कि यह त्योहार उनके परिवार के लिए खास महत्व रखता है.

भक्त सुबह-सुबह ही मंदिर में पूजा करने और माता खीर भवानी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचने लगे, जो कश्मीरी पंडितों के बीच सबसे पूजनीय देवी-देवताओं में से एक हैं. मंदिर परिसर में पूरे दिन बड़ी संख्या में लोग आए और श्रद्धालुओं ने भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के माहौल में धार्मिक रस्मों में हिस्सा लिया.

गांदरबल: जम्मू-कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों से हजारों भक्त सोमवार को सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में पवित्र खीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के शुभ अवसर पर मनाए जाने वाले सालाना खीर भवानी मेले में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए.

अपनी कश्मीरी विरासत पर गर्व जताते हुए रैना ने कहा कि उनके पूर्वजों ने पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में पुजारी के तौर पर सेवा की थी. उन्होंने कहा कि वह माता खीर भवानी का आशीर्वाद लेने और सभी लोगों की शांति, खुशहाली और भलाई के लिए प्रार्थना करने तुलमुल्ला आई थी.

उन्होंने कहा, 'यहां आना मेरे लिए गर्व की बात है. मैं आशीर्वाद लेने और शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना करने आई हूं.' चिनार के पेड़ों और कुदरती झरनों के बीच बना यह मंदिर धार्मिक कामों से भरा रहा, क्योंकि भक्तों ने दूध, फूल चढ़ाए और पारंपरिक प्रार्थनाएं की. कई परिवारों ने मंदिर परिसर में घंटों बिताए, रस्मों में हिस्सा लिया और साथी श्रद्धालुओं से बातचीत की.

अधिकारियों ने कहा कि सालाना त्योहार को आसानी से मनाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे. गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने कहा कि इस मेले का बहुत धार्मिक महत्व है और यह हर साल ऐतिहासिक तुलमुल्ला मंदिर में मनाया जाता है.

किशोर ने कहा, 'जिला प्रशासन और गांदरबल के लोगों की तरफ से हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं. तीर्थयात्रियों के लिए आरामदायक, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से पूरा अनुभव पक्का करने की पूरी कोशिश की गई है.'

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा, पीने का पानी, सफ़ाई, हेल्थकेयर सर्विस और दूसरी जरूरी सुविधाओं समेत पूरे इंतज़ाम किए हैं. अधिकारियों ने मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों की मदद के लिए खास हेल्प डेस्क और सुविधा केंद्र भी बनाए.

पूरे इलाके में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए और कार्यक्रम को शांति से पूरा करने के लिए तीर्थयात्रा के रास्ते और मंदिर परिसर के आसपास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया. इस बीच कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक ने इस मौके पर भक्तों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि यह त्योहार समाज में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक मूल्यों को और मजबूत करेगा. उन्होंने भक्तों को अपनी शुभकामनाएं दीं और शांति, खुशहाली और भाईचारे के लिए प्रार्थना की.