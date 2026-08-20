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शिलांग में स्टूडेंट्स यूनियन की रैली में हिंसा, गाड़ियों में तोड़फोड़, तीन नेता गिरफ्तार

शिलांग में स्टूडेंट्स यूनियन की रैली में हिंसा और तोड़फोड़ के बाद, मेघालय पुलिस ने KSU के तीन शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया.

Khasi Students Union Bike Rally Turns Violent in Shillong, three KSU leaders Arrested
शिलांग में स्टूडेंट्स यूनियन की रैली के दौरान हिंसा, गाड़ियों में तोड़फोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 4:56 PM IST

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गुवाहाटी: मेघालय का खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) राज्य में खासी समुदाय के लोगों की सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है. 19 अगस्त को स्टूडेंट्स ने शिलांग में KSU ऑफिस से रैली निकाली. यह रैली शहर के कई इलाकों से गुजरी. लेकिन शांतिपूर्ण यात्रा हिंसक हो गई और बाइक सवार प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में तोड़फोड़ की.

आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कई सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और कई जगहों पर पर्यटकों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई. शिलांग के अलग-अलग हिस्सों से पत्थरबाजी की भी खबरें आईं.

हिंसा और तोड़फोड़ के बाद, मेघालय पुलिस ने बुधवार आधी रात को शिलांग से खासी स्टूडेंट्स यूनियन के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए लोगों में KSU के प्रेसिडेंट रेमंड खरजाना, जनरल सेक्रेटरी रूबेन नजियार और वाइस प्रेसिडेंट पिंकमेनलांग सनमीत शामिल हैं.

KSU की मांगों में ईस्ट जयंतिया हिल्स में प्रस्तावित श्री सीमेंट परियोजना के लिए 31 जुलाई की जन-सुनवाई को रद्द करना और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है.

KSU ने ईस्ट जयंतिया हिल्स के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक तथा मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

KSU ने मेघालय निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम (MRSSA), 2016 को लागू करने, प्रवासी श्रमिकों से जुड़े 2024 के संशोधनों को सख्ती से लागू करने और सरकारी भर्ती में बदलाव की भी मांग की है. इन बदलावों में ग्रेड C और D के पदों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार को खत्म करना और मेघालय के मूल निवासियों के लिए सरकारी नौकरियां आरक्षित करना शामिल है.

अन्य मांगों में, NEIGRIHMS में भर्ती के मुद्दों पर कार्रवाई, इनर लाइन परमिट को लागू करना और यूरेनियम खनन का विरोध करने के सरकार के वादे को पूरा करना शामिल है.

इस बीच, पर्यटक गाड़ियों में हुई तोड़-फोड़ के विरोध में, असम कैब ऑपरेटर्स ने मेघालय के अधिकारियों से स्थिति को नियंत्रित करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

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