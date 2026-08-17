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प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा! खरगोन में कब्र से निकाला शिक्षिका का शव, FIR दर्ज

खरगोन में ससुराल पक्ष ने महिला की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद आनन-फानन में दफनाया. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

Khargone Woman body exhume
खरगोन में कब्र से निकाला शिक्षिका का शव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 5:12 PM IST

4 Min Read
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खरगोन : शहर के मोहन टॉकीज क्षेत्र में 29 वर्षीय शिक्षिका नीलोफर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शनिवार को शव को दफना दिया गया. इसके बाद मायके पक्ष की शिकायत और गंभीर आरोपों को देखते हुए प्रशासन ने रविवार को एसडीएम के निर्देश पर कब्र खुलवाकर शव बाहर निकलवाया. इसके बाद जिला अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया. पुलिस को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है.

एसिड पीने की सूचना, इंदौर ले जाते समय मौत

पुलिस के अनुसार ससुराल पक्ष की ओर से बताया गया "नीलोफर ने कथित तौर पर एसिड पी लिया था. हालत बिगड़ने पर उसे खरगोन के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया. प्रारंभिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया, लेकिन कसरावद के पास रास्ते में ही उसकी मौत हो गई." नीलोफर का बयान दर्ज नहीं हो सका था. नीलोफर की मां आयशा और भाई फरहान शेख ने बताया "उन्हें शनिवार दोपहर करीब 1.30 से 2 बजे के बीच घटना की जानकारी मिली." मायके पक्ष का आरोप है कि मौत की परिस्थितियों की पूरी जानकारी उन्हें नहीं दी गई और जल्दबाजी में कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए.

महिला के मामा शेख मोहसिन मंसूर और भाई फरहान शेख (ETV BHARAT)

दफनाने के तरीके पर भी उठे सवाल

परिजनों का कहना है कि रिश्तेदारों के पूरी तरह पहुंचने से पहले ही शव को दफना दिया गया. इसी जल्दबाजी को लेकर संदेह हुआ और उन्होंने मामले की जांच की मांग की. परिजनों ने आत्महत्या की संभावना से भी इनकार किया है. उनका कहना है कि नीलोफर ऐसा कदम नहीं उठा सकती. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर नीलोफर को प्रताड़ित करने और उसके साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

आरोप- शरीर के कई हिस्सों को सिगरेट से दागा

रिश्तेदारों का आरोप है "उसके शरीर पर चोट के निशान थे. ससुराल वालों उससे बेल्ट से मारपीट की. शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर सिगरेट से दागा. निजी अंग सहित जांघ, छाती, पीठ और पेट पर को सिगरेट से दागा गया." पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन आरोपों की वास्तविकता पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगी.

डॉक्टर के बेटे से हुई थी दूसरी शादी

नीलोफर के मामा शेख मोहसिन मंसूर के अनुसार "करीब 9 वर्ष पहले नीलोफर ने खरगोन निवासी जाने-माने डॉक्टर के बेटे नईम खान से दूसरी शादी की थी. नईम की पहले भी शादी हो चुकी थी. पहली शादी की जानकारी नीलोफर के परिवार को बाद में मिली. इसके बावजूद नीलोफर ने वैवाहिक जीवन जारी रखा." दंपती के दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र करीब 7 और 4 वर्ष है.

एसडीएम के आदेश पर खुली कब्र

मायके पक्ष की शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शव को कब्र से बाहर निकलवाने की कार्रवाई की. रविवार को एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया गया. थाना प्रभारी बीएल मंडलोई और पुलिस टीम की मौजूदगी में बड़े कब्रिस्तान से शव बाहर निकाला गया. इसके बाद शव को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां 4 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया. पुलिस ने विसरा सुरक्षित रखा है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा.

पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

खरगोन पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस मायके और ससुराल पक्ष के बयान दर्ज कर रही है. साथ ही अस्पताल से जुड़े दस्तावेज, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है.

एसपी रवींद्र वर्मा के अनुसार "शव को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया गया है. नीलोफर की मां और भाई की ओर से एफिडेविट दिए जाने के बाद शव को दफनाया गया था. अब आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी." कोतवाली टीआई राजेंद्र आवसीया का कहना है "दोनों पक्षों के बयान लिए गए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है."

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