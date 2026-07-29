खरगोन सेशन कोर्ट ने 11 आरोपियों को किया बरी, 2022 में रामनवमी के जुलूस में हिंसा का मामला
करीब 4 साल पहले खरगोन में रामनवमी के जुलूस में भड़की हिंसा में सेशन कोर्ट ने 11 आरोपियों को बरी किया. पुलिस जांच पर सवाल.
By PTI
Published : July 29, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 6:26 PM IST
खरगोन (PTI) : खरगोन में 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा मामले में सेशन कोर्ट का फैसला आ गया. कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा "अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा है." हिंसा के एक दिन बाद जिला प्रशासन ने शहर के 5 इलाकों में 16 मकानों और 29 दुकानों को ध्वस्त कर दिया था.
किसी भी आरोपी को नहीं पहचान सके गवाह
सोमवार को सुनाए गए फैसले में खरगोन के चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ ने इबादत अली, सादिक खान, अब्दुल्ला खान, साहब उर्फ साहिब, शेर यार, फैसल खान, आजम खान, शब्बीर खान, इमरान अली, मुश्ताक अली और राजिक अली को दंगा करने, आगजनी और अन्य आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने अपने फैसले में कहा "अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए, जिनमें से 8 किसी भी आरोपी की पहचान नहीं कर सके.
कोर्ट ने गवाहों के बयानों में पाया विरोधाभास
फैसला सुनाते हुए खरगोन अदालत ने कहा "बाकी गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास था. गवाहों की संख्या नहीं, बल्कि उनके सबूतों की गुणवत्ता मायने रखती है." अदालत ने मुख्य गवाह वैष्णवी जैन की पहचान संबंधी गवाही को भी अविश्वसनीय पाया. अदालत ने पाया कि आरोपियों की पहचान परेड नहीं कराई गई. घटना के 51 दिन बाद उनके बयान दर्ज किया गए. इसका अभियोजन पक्ष कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका. ये भी बताया जाता है कि खरगोन जिले की विभिन्न अदालतों में रामनवमी हिंसा से जुड़े 20 से अधिक अन्य मामले अभी भी लंबित हैं.
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क्या था पूरा मामला
मामले के अनुसार 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी हिंसा के दौरान आरोपियों ने खरगोन के भटवाड़ी इलाके में कई घरों पर पत्थर फेंके, उनमें आग लगाई और तोड़फोड़ की. उनमें से कुछ पर CCTV DVR और गहने चुराने का आरोप था. पुलिस ने इबादत अली, सादिक, अब्दुल्ला, साहेब, शेरयार, फैजल, आजम, शब्बीर, इमरान, मुस्ताक और राजिक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं सहित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था. हिंसा में 06 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 24 लोग घायल हो गए थे. हिंसा के बाद खरगोन शहर में 3 सप्ताह तक कर्फ्यू लगा था.