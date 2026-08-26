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नेपाल में लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए सरकार: खड़गे

मल्ल्किार्जुन खड़गे ने नेपाल में आई बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया और केंद्र से नेपाल को सहायता देने का आग्रह किया.

Four people died due to a sudden, massive flood in the Bhote Koshi River in Rasuwa, Nepal, on Wednesday, and a rescue operation is underway.
नेपाल के रसुवा में भोटे कोशी नदी में बुधवार को अचानक आई जबरदस्त बाढ़ के कारण चार लोगों की मौत हो गई और बचाव अभियान चल रहा है. (PTI)
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By PTI

Published : August 26, 2026 at 6:55 PM IST

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नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया और भारत सरकार से आग्रह किया कि नेपाल में लापता 100 से अधिक भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं.

खड़गे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से वह हतप्रभ और दुखी हैं तथा इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नेपाल में 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के लापता होने की खबरों को लेकर ‘‘गहरी चिंता’’ है.

उन्होंने भारत सरकार से लापता लोगों का पता लगाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया.

खड़गे ने कहा कि इस कठिन समय में भारत को नेपाल को भी हर संभव मानवीय सहायता मुहैया करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है और सभी प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है.

तिब्बत से लगे नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार सुबह अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद लापता करीब 400 लोगों में कम से कम 105 भारतीय और 37 अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि तिब्बत से सटे इलाके में आई अचानक बाढ़ से कई गांव तबाह हो गए और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा. अधिकतर भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे.

ये भी पढ़ें- तिब्बत की ओर से आई बाढ़ के कारण उत्तरी नेपाल में भारी तबाही, 105 भारतीय लापता

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