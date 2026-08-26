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नेपाल में लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए सरकार: खड़गे

नेपाल के रसुवा में भोटे कोशी नदी में बुधवार को अचानक आई जबरदस्त बाढ़ के कारण चार लोगों की मौत हो गई और बचाव अभियान चल रहा है. ( PTI )

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नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया और भारत सरकार से आग्रह किया कि नेपाल में लापता 100 से अधिक भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं. खड़गे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से वह हतप्रभ और दुखी हैं तथा इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नेपाल में 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के लापता होने की खबरों को लेकर ‘‘गहरी चिंता’’ है.