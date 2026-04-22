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खड़गे के 'आतंकी' वाले बयान पर सियासी पारा हाई! हॉट टॉपिक को भुनाने में लगी BJP.. जानें आरोपों की लंबी फेहरिस्त

पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (डिजाइन इमेज) ( ANI )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'आतंकवादी' करार देने वाले बयान ने राजनीतिक विवाद को नया मोड़ दे दिया है. 'मौत का सौदागर', 'चाय वाला', 'जहरीला सांप' और अब 'आतंकवादी', कांग्रेस और उसके नेताओं द्वारा पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों की लंबी फेहरिस्त में यह नया बयान शामिल हो गया है. भाजपा इसे विपक्ष की हताशा का प्रमाण बता रही है और इसे 'सहानुभूति वोट' में बदलने की पूरी रणनीति बना चुकी है. आज भाजपा ने इस बयान की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई है. खड़गे ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी को 'आतंकवादी' कहा था. खड़गे के बयान को भुनाने में लगी बीजेपी, ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat) बाद में सफाई देते हुए खड़गे ने दावा किया कि उनका मतलब 'राजनीतिक विपक्ष को आतंकित करने वाले' से था, लेकिन भाजपा ने इसे सीधे प्रधानमंत्री का अपमान और राष्ट्र का अपमान बताया है. मगर भाजपा इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है. पिछले कई वर्षों में कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन जब जब कांग्रेस ने पीएम पर हमला बोला है तब तब इसका नुकसान आंकड़ों के खेल में कांग्रेस को ही हुआ है. वहीं, पीएम के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. जिनमें मुख्य तौर पर भाजपा नाक की लड़ाई लड़ रही है. ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के उस बयान ने मानो भाजपा को बैठे-बैठे में उनकी थाली मुद्दा दे दिया है और पार्टी इस पर काफी आक्रामक भी हो गई है. यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस बार सत्ता की लड़ाई में एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और वहीं दूसरी ओर लगातार तीसरी बार टीएमसी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबैंसी का भी फायदा विपक्षी पार्टियां उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं की और से पीएम मोदी के लिए कई आपत्तिजनक बयान आ चुके हैं जिसको लेकर भाजपा गाहे बगाहे चुनावों में हवाला देती रहती है. कांग्रेस के प्रमुख बयानों में, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तरफ से दिए गए बयान "मौत का सौदागर". राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा 2019-2024 के बीच दिए गए कई बयान, COVID-19 प्रबंधन और किसान आंदोलन के दौरान दिए गए के बयान, चाय वाला बयान. 2014 चुनाव के दौरान, राहुल गांधी और अन्य नेताओं द्वारा मोदी को चाय बेचने वाले अतीत को लेकर तंज कसा गया. जिसका फायदा भी भाजपा को काफी मिला. इसके अलावा ,जहरीला सांप और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का ताजा बयान 'आतंकवादी' जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.