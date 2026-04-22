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खड़गे के 'आतंकी' वाले बयान पर सियासी पारा हाई! हॉट टॉपिक को भुनाने में लगी BJP.. जानें आरोपों की लंबी फेहरिस्त

भाजपा खड़गे के बयान वाले मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है.

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पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (डिजाइन इमेज) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 8:11 PM IST

5 Min Read
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अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'आतंकवादी' करार देने वाले बयान ने राजनीतिक विवाद को नया मोड़ दे दिया है. 'मौत का सौदागर', 'चाय वाला', 'जहरीला सांप' और अब 'आतंकवादी', कांग्रेस और उसके नेताओं द्वारा पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों की लंबी फेहरिस्त में यह नया बयान शामिल हो गया है.

भाजपा इसे विपक्ष की हताशा का प्रमाण बता रही है और इसे 'सहानुभूति वोट' में बदलने की पूरी रणनीति बना चुकी है. आज भाजपा ने इस बयान की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई है. खड़गे ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी को 'आतंकवादी' कहा था.

खड़गे के बयान को भुनाने में लगी बीजेपी, ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

बाद में सफाई देते हुए खड़गे ने दावा किया कि उनका मतलब 'राजनीतिक विपक्ष को आतंकित करने वाले' से था, लेकिन भाजपा ने इसे सीधे प्रधानमंत्री का अपमान और राष्ट्र का अपमान बताया है. मगर भाजपा इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है.

पिछले कई वर्षों में कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन जब जब कांग्रेस ने पीएम पर हमला बोला है तब तब इसका नुकसान आंकड़ों के खेल में कांग्रेस को ही हुआ है. वहीं, पीएम के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. जिनमें मुख्य तौर पर भाजपा नाक की लड़ाई लड़ रही है. ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के उस बयान ने मानो भाजपा को बैठे-बैठे में उनकी थाली मुद्दा दे दिया है और पार्टी इस पर काफी आक्रामक भी हो गई है.

यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस बार सत्ता की लड़ाई में एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और वहीं दूसरी ओर लगातार तीसरी बार टीएमसी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबैंसी का भी फायदा विपक्षी पार्टियां उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं की और से पीएम मोदी के लिए कई आपत्तिजनक बयान आ चुके हैं जिसको लेकर भाजपा गाहे बगाहे चुनावों में हवाला देती रहती है.

कांग्रेस के प्रमुख बयानों में, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तरफ से दिए गए बयान "मौत का सौदागर". राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा 2019-2024 के बीच दिए गए कई बयान, COVID-19 प्रबंधन और किसान आंदोलन के दौरान दिए गए के बयान, चाय वाला बयान. 2014 चुनाव के दौरान, राहुल गांधी और अन्य नेताओं द्वारा मोदी को चाय बेचने वाले अतीत को लेकर तंज कसा गया. जिसका फायदा भी भाजपा को काफी मिला. इसके अलावा ,जहरीला सांप और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का ताजा बयान 'आतंकवादी' जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

इसके साथ ही 'फासीवादी', 'तानाशाह', 'मुजरिम', 'लुटेरा', 'झूठा', 'डिक्टेटर' आदि अन्य कई ऐसी उपमाएं रहीं जो कांग्रेस की तरफ से समय समय पर पीएम के खिलाफ इस्तेमाल की गईं. भाजपा नेताओं का कहना है कि जब-जब कांग्रेस ने ऐसे व्यक्तिगत और अपमानजनक बयान दिए, तब-तब पार्टी को जनता की भारी सहानुभूति और राजनीतिक फायदा मिला है.

गृहमंत्री अमित शाह ने अब बंगाल चुनाव में अगले 27 अप्रैल तक बंगाल में ही डेरा डाल दिया है और आगे की BJP की रणनीति तैयार करने में भी जुट गए हैं. इसी के तहत दिल्ली में बुधवार को पार्टी नेताओं ने मल्लिकार्जुन के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत भी की.

भाजपा ने इस पूरे मामले को ‘140 करोड़ भारतीयों का अपमान’ करार दिया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, “खड़गे का ‘आतंकवादी’ बयान कांग्रेस की हताशा और दिवालियापन को दिखाता है. विपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं.” वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग की.

बुधवार को भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर खड़गे के बयान की शिकायत भी दर्ज कराई. पार्टी का आरोप है कि यह बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा अब इस मुद्दे को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है. दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ‘मोदी बनाम ममता’ का मुकाबला चल रहा है. ऐसे में भाजपा की तरफ से पूरे देश में सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हैशटैग के साथ ModiInsult, KhargeApologise और CongressInsultsPM को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है.

देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इन लगातार व्यक्तिगत हमलों ने भाजपा को एक बार फिर ‘सहानुभूति कार्ड’ खेलने का मजबूत मौका दे दिया है. 2014, 2019 और बाद के चुनावों में भी ऐसे बयानों ने भाजपा को फायदा पहुंचाया था.

हालांकि कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि खड़गे का बयान ‘संस्थाओं पर हमले’ के संदर्भ में था, लेकिन भाजपा इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है. अभी देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और खड़गे का ‘आतंकवादी’ बयान पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु के मतदाताओं को कितना प्रभावित करता है. लेकिन भाजपा की तैयारियां साफ संकेत दे रही हैं कि वह कांग्रेस के इन सभी आरोपों को 'बूमरैंग' बनाकर अधिक से अधिक प्रचारित करेगी.

ये भी पढ़ें: चेन्नई में खड़गे ने पीएम मोदी को 'आतंकवादी' कहा, बाद में दी सफाई

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