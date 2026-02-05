ETV Bharat / bharat

खड़गे ने संसद में उठाया कोटद्वार दुकान विवाद मामला, आज मोहम्मद दीपक से मिल सकते हैं सांसद चंद्रशेखर

चंद्रशेखर आजाद 'रावण' के कोटद्वार पहुंचने की संभावना के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त की, कौड़िया चेकपोस्ट छावनी में तब्दील

KHARGE RAISED KOTDWAR SHOP MATTER
देश का मुद्दा बना कोटद्वार विवाद (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 5, 2026 at 12:10 PM IST

कोटद्वार/नई दिल्ली: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित कोटद्वार शहर में मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम और मोहम्मद दीपक वाला विवाद संसद तक पहुंच गया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर संसद में बयान दिया है. उन्होंने कोटद्वार विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देश बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है.

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा में उठाया कोटद्वार का मामला: खड़गे ने कहा कि भारत की पहचान सदियों से विचार और व्यवहार की विविधता (Diversity of thought and practice) की रही है. हमारा देश कई धर्मों और संस्कृतियों की जन्मभूमि रहा है, जहां वे आपसी सद्भाव के साथ फले-फूले.

हाल ही उत्तराखंड में BJP सरकार ने 'मोहम्मद दीपक' पर मुकदमा दर्ज किया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था. अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो आम आदमी रक्षा के लिए कहां जाएगा? जो शख्स झगड़ा सुलझाने के लिए जाता है, BJP के लोग उसी को धमकाते और मारते हैं. इसीलिए मैं कहता हूं- BJP के पास सहिष्णुता नहीं है. कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को अपनी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है.

सांसद चंद्रशेखर आजाद 'रावण' के कोटद्वार पहुंचने की संभावना: वहीं अब कोटद्वार में दुकान के नाम से 'बाबा' हटाने और बजरंग दल का विरोध करने वाले दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के विवाद में भीम आर्मी भी कूद पड़ी है. गुरुवार को नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के कोटद्वार पहुंचने की सूचना के बाद पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. सांसद चंद्रशेखर आजाद आज दीपक से मुलाकात करने कोटद्वार आ रहे हैं. उनके संभावित दौरे को देखते हुए पुलिस ने कौड़िया चेकपोस्ट को छावनी में तब्दील कर दिया है. यहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आने-जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है.

कोटद्वार पुलिस ने सख्त की सुरक्षा व्यवस्था: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में किसी भी प्रकार से माहौल खराब न हो, इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की विशेष नजर रखी जा रही है और लगातार गश्त बढ़ा दी गई है. पौड़ी पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. पुलिस का कहना है कि लंबे समय से कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या भड़काऊ सामग्री साझा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

चंद्रशेखर की मोहम्मद दीपक से मिलने की है योजना: यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद (रावण) के प्रस्तावित कोटद्वार दौरे की सूचना मिलते ही पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. शहर के मुख्य प्रवेश द्वार कौड़िया चेक पोस्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. एनएच-534 स्थित कौड़िया में बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है. वहीं कोटद्वार में प्रवेश करने वाले लगभग सभी मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए अन्य जनपदों से भी पुलिस और पीएसी बल बुलाया गया है. बताया जा रहा है कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, चर्चित प्रकरण से जुड़े दीपक कुमार (मोहम्मद दीपक) से मुलाकात करने कोटद्वार पहुंच रहे हैं. उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
