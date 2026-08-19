जनसुनवाई में पहुंचा 'डॉगी', बोला- नसबंदी में 40 लाख खर्च तो मेरे 6 बच्चे कैसे हो गए?
खंडवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में डॉगी का मुखौटा पहने पहुंचा युवक. नेता प्रतिपक्ष ने डॉगी के बधियाकरण पर उठाए सवाल. दीपक सपकाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:16 PM IST
खंडवा : जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोग अनूठे तरीके से प्रदर्शन कर शिकायत रखने लगे हैं. खंडवा कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में ऐसा ही रोचक और अजीब दृश्य देखने को मिला. एक फरियादी अपर कलेक्टर के सामने डॉगी बनकर पेश हुआ. खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक 'मुल्लू' राठौर ने युवक को डॉगी का मुखौटा पहनाकर जनसुनवाई में पेश किया. ये देखकर जनसुनवाई में अफसरों के बीच हड़कंप मच गया. डॉगी का मुखौटा पहने युवक ने सवाल उठाया "शहर में कुत्तों के बधियाकरण का दावा किया जा रहा है तो मुझे 6 बच्चे कैसे पैदा हो गए."
कुत्तों के नसबंदी अभियान में भ्रष्टाचार का आरोप
युवक डॉग की तरह गर्दन हिलाता व भौंकता रहा. डॉगी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष दीपक 'मुल्लू' राठौर ने उसकी समस्या अपर कलेक्टर के सामने रखी. उन्होंने एडीएम काशीराम बड़ोले और नगर निगम के संजय शुक्ला से कहा "नगर निगम ने बधियाकरण में भारी भ्रष्टाचार किया है. लाखों रुपए ठेकेदार की मिलीभगत से निकाल लिए गए. इस वजह से शहरी क्षेत्र में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं. जिले में 4 साल में 13 हजार 400 लोगों को कुत्तों ने काटा है."
बधियाकरण के नाम पर 40 लाख का घोटाला
प्रदर्शन को लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक 'मुल्लू' राठौर ने बताया "शहर में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, इसके पीछे बड़ा कारण कुत्तों का बधियाकरण नहीं होना है. निगम ने जिस कंपनी को ठेका दिया था, उसने बाधिकरण किया नहीं और नगर निगम की मिलीभगत से 40 लाख रुपये का भ्रष्टाचार हो गया. हर माह 300 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं. नगर निगम की लापरवाही से शहर में कुत्तों की संख्या बढ़ गई है. गली, कॉलोनी, मोहल्ले, चौराहे, बाजार और मुख्य मार्ग पर कुत्तों का जमावड़ा है."
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एडीएम बोले- जांच करने के दिए निर्देश
खंडवा शहर में ये हालत है कि रात के समय ये डॉगी और अधिक खतरनाक हो जाते हैं. कुत्ते वाहन चालकों पर भौंकते हुए लपक रहे हैं, जिससे कई बार वाहन चालक गिरकर घायल हुए हैं. लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इस मामले में अपर कलेक्टर केआर बड़ौले का कहना है "जनसुनवाई में कुत्तों को लेकर शिकायत आई है. उनके बधियाकरण के नाम पर 40 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है. इस संबंध में निगम आयुक्त से चर्चा की है. जांच कमेटी बनाई जा रही है. मामले की जांच करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी."