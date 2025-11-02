ETV Bharat / bharat

खंडवा के मदरसे में जाली नोटों का खजाना, इमाम के कमरे में 500-500 की लाखों की गड्डियां

खंडवा में मदरसे से बरामद हुए 19 लाख 78 हजार के जाली नोट, आरोपी इमाम 5 दिन पहले मालेगांव में हो चुका है गिरफ्तार.

KHANDWA FAKE CURRENCY RECOVERED
खंडवा में मदरसे से मिला जाली नोटों से भरा बैग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 9:03 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 10:16 PM IST

3 Min Read
खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा से एक संगीन मामला सामने आया है. जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पैठिया (मछौड़ी रैय्यत) में पुलिस ने एक मदरसे में रह रहे इमाम के कमरे से 19 लाख 78 हजार रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं. आरोपी की पहचान जुबैर मोहम्मद अशरफ अंसारी (33) निवासी हरीरपुरा, बुरहानपुर के रूप में हुई है. वह मदरसे में नमाज सिखाने के लिए रखा गया था. पुलिस ने बताया कि इमाम के कमरे से 500 रुपए के नोटों के कई बंडल बरामद हुए. नोटों को एक बैग में छिपाकर रखा गया था.

मालेगांव पुलिस ने 5 दिन पहले आरोपियों को पकड़ा था

बीते 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मालेगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति नकली नोट लेकर मुंबई-आगरा हाईवे के रास्ते कहीं जा रहे हैं. पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इनमें बुरहानपुर के मोमिनपुरा निवासी जुबैर अंसारी और नाजिर अकरम मोहम्मद अय्यूब अंसारी (34) शामिल थे. दोनों के पास से 500-500 रुपए के 2000 नकली नोट (कुल 10 लाख रुपए), दो मोबाइल फोन और एक बैग जब्त किया गया था.

मदरसे के ऊपर बने कमरे में मिला नोटों से भरा बैग (ETV Bharat)

मदरसे के ऊपर बने कमरे में मिला नोटों से भरा बैग

मालेगांव में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर मीडिया में आने के बाद खंडवा के पैठिया गांव निवासी एक व्यक्ति ने जावर थाने में सूचना दी कि मालेगांव में गिरफ्तार दोनों आरोपियों में से एक आरोपी जुबैर अंसारी उनके गांव में ही इमाम के रूप में रह रहा था. वो मदरसे में नमाज सिखाता था. जावर थाना प्रभारी ने ये जानकारी खंडवा एसपी मनोज कुमार राय को दी.

एसपी के निर्देश पर हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल चौहान, महिला थाना प्रभारी सुलोचना गेहलोत पुलिस बल के साथ पैठिया गांव पहुंच गए. गांव में लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मदरसे की पहली मंजिल पर बने इमाम के कमरे की तलाशी ली, जहां जाली नोटों से भरा एक बैग मिला. बैग में 500-500 नोटों के 19.78 लाख रुपए मिले.

पुलिस हर एंगल से मामले की कर रही है जांच

खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि "इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से 19.78 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं. आरोपी मदरसे के ऊपर रहकर गांव में नमाज पढ़ाता था. बीते 29 अक्टूबर को मालेगांव पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है. हम आरोपी से जुड़े हर नेटवर्क की जांच कर रहे हैं. सोमवार को पूरे मामले का विस्तार से खुलासा किया जाएगा." पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी किसी बड़ी वारदात की फिराक में तो नहीं था. विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.

