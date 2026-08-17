ETV Bharat / bharat

कुनबी पटेल समाज का तालिबानी ऑर्डर, शादी में DJ बजाकर भरें हेवी जुर्माना, सगाई और प्री-वेडिंग बैन

मध्य प्रदेश के खंडवा में कुनबी पटेल समाज ने पंचायत बुला सुनाया लोगों को फरमान. शादी में DJ बजाने पर वर-वधु दोनों पक्षों पर लगेगा 21-21 हजार का फाइन.

Kunbi Patel community DJs banned wedding
ओंकारेश्वर में कुनबी पटेल समाज की बैठक (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 5:37 PM IST

|

Updated : August 17, 2026 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खंडवा : शादी समारोह में फिजूलखर्ची और फालतू की शोबाजी के खिलाफ खंडवा में बड़ा फैसला लिया गया. श्री तिरोले कुनबी पटेल समाज ने बड़ी मीटिंग कर कई फैसले लिए हैं. मीटिंग में फैसला लिया गया कि समाज में अब किसी भी विवाह समारोह में डीजे नहीं बजेगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ समाज सख्त कार्रवाई करेगा. बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार डीजे बजाने पर वर व वधु पक्ष को 21-21 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. ये राशि समाज के खाते में जमा होगी. इस राशि को सामाजिक कार्यों में खर्च किया जाएगा.

समाज के 10 लोगों ने डीजे की बुकिंग रद्द की

कुनबी पटेल समाज की बैठक रविवार को ओंकारेश्वर में हुई. इसमें समाज की सालाना कार्ययोजना पर चर्चा की गई. इसमें सभी ने एक राय से तय किया कि शादी की मर्यादा किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए. इस बात पर गंभीरता से चर्चा हुई कि विवाह जैसे समारोह में फालतू के खर्चों को रोकना अब जरूरी हो गया है. शोबाजी के चक्कर में लाखों रुपये यूं ही फूंक डाले जाते हैं, ये एक सभ्य समाज में शोभा नहीं देता.

कुनबी पटेल समाज जिलाध्यक्ष सावन पटेल व धर्मशाला अध्यक्ष अरुण पटेल (ETV BHARAT)

बैठक में तय किया गया कि प्री-वेडिंग और रिंग सेरेमनी जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है. सगाई समारोह में ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं. मीटिंग में जानकारी दी गई कि इस बारे में 24 घंटे के अंदर समाज के 10 लोगों ने अपने परिवार में होने वाले समारोह के लिए बुक किए गए डीजे को रद्द कर दिया है.

शवयात्रा में कपड़े ले जाने पर भी रोक

कुनबी पटेल समाज जिलाध्यक्ष सावन पटेल व धर्मशाला अध्यक्ष अरुण पटेल ने बताया "खंडवा जिले के 106 गांवों में करीब 15 हजार परिवार उनके समाज के हैं. अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग 80 हजार हैं. विवाह समारोहों के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी फिजूलखर्ची पर सख्ती से रोक लगाई गई है. शव यात्रा में कपड़े ले जाने की परंपरा को बंद किया जाएगा. इसकी जगह पर घी, कपूर और अगरबत्ती ले जाने की सलाह दी गई है."

Kunbi Patel community DJs banned wedding
समाज के 10 लोगों ने डीजे की बुकिंग रद्द की (ETV BHARAT)

युवाओं के रोजगार पर भी जोर

कुनबी पटेल समाज ने ये भी फैसला लिया है कि युवाओं के लिए अगले माह ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाएगा. युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन तैयार किए जाएंगे. साथ ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' की लाइन पर चलकर लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा. इस समाज के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं. इसलिए किसानों की उन्नति के लिए सेमिनार कराए जाएंगे.

बैठक में समाज के जिला अध्यक्ष सिद्धनाथ पटेल, खंडवा धर्मशाला अध्यक्ष अरुण पटेल, युवा संगठन अध्यक्ष सावन पटेल, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर पटेल, वासुदेव पटेल, शांतीलाल पटेल, आनंद राम पटेल, प्रदीप तिरोले, पारस पटेल, भगवान पटेल, मधु पटेल, धन्नालाल पटेल सहित समाज की कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे.

Last Updated : August 17, 2026 at 6:02 PM IST

TAGGED:

KUNBI PATEL COMMUNITY
PRE WEDDING SHOOT BAN
RING CEREMONIES BANNED
KHANDWA NEWS
KHANDWA DJS BANNED WEDDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.