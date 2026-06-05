ETV Bharat / bharat

Explainer: बिहार में 6383 कोचिंग सेंटर्स.. जरूरत या मजबूरी? 15,000 करोड़ के बाजार पर सवाल

खान सर और रौशन आनंद की लड़ाई ने कोचिंग कारोबार पर नई बहस छेड़ दी है. इसके बाजार को अविनाश कुमार की रिपोर्ट से समझें..

Bihar coaching center
बिहार में कोचिंग का बाजार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 8:53 PM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: राजस्थान के कोटा के बाद पटना देश का सबसे बड़ा कोचिंग बाजार है. रिपोर्ट्स को मानें तो बिहार का कोचिंग कारोबार 15000 करोड़ से अधिक का है. स्मार्ट स्क्रैपर्स के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 6383 कोचिंग संस्थान है. पटना में 1256 कोचिंग सेंटर है. उसके बाद मुजफ्फरपुर में 578 और फिर गया में 428 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं. बड़े कोचिंग संस्थानों में एक क्लास में 500 स्टूडेंट का नामांकन लिया जाता है लेकिन हकीकत में वह 1000 से अधिक तक पहुंच जाता है. बच्चे किसी तरह से बैठकर कोचिंग क्लास करते हैं.

कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग संस्थान: हालिया खान सर-रौशन आनंद विवाद और कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए अब एक बार फिर से बिहार सरकार ने रेगुलेशन एक्ट लाने का फैसला लिया है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभाग को इस पर काम करने के लिए कहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि कोचिंग संस्थान इसलिए विस्तार कर पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज की स्थिति बेहतर नहीं है. वहां योग्य टीचर नहीं है. जानकारों का यह भी कहना है कि कोचिंग संस्थान अब 'शिक्षा माफिया' के पास है और भ्रामक विज्ञापन देकर बच्चों को लुभा रहे हैं. इस वजह से ही यह कारोबार लगातार फैल रहा है.

बिहार में कोचिंग संस्थानों के बीच मारामारी (ETV Bharat)

देशभर में 60000 का कारोबार: बिहारी नहीं पूरे देश में कोचिंग संस्थान फल-फूल रहे हैं. देशभर में 60000 करोड़ के करीब कोचिंग का कारोबार है. बिहार में कोचिंग का कारोबार 15000 करोड़ से अधिक का है और सबसे बड़ी बात की कोचिंग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग संस्थानों की बूम ने इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व को लेकर विवाद भी बढ़ाया है. पटना में इन दिनों दो कोचिंग संस्थान के संचालक फैसल खान उर्फ खान सर और रौशन आनंद उर्फ रौशन यादव एक-दूसरे के आमने-सामने हैं.

तेजी से बढ़ रहा कोचिंग कारोबार: रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी भारत में कोचिंग संस्थानों की तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. जहां तक स्टूडेंट की बात है तो त्रिपुरा में लगभग 79% स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में 75% स्टूडेंट, उड़ीसा में 57% और बिहार में 52.5% स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं. स्टूडेंट के कोचिंग जाने का राष्ट्रीय औसत 27% के करीब है. कोचिंग संस्थानों की ओर से करोड़ों रुपये की राशि विज्ञापन पर खर्च किए जा रहे हैं.

Raushan Anand
छात्रों को पढ़ाते रौशन आनंद (सौ. Gyan Bindu G.S Academy फेसबुक हैंडल)

पटना के दो प्रमुख शिक्षण संस्थान ज्ञान बिन्दु जी. एस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैसल खान उर्फ खान सर के बीच विवाद मारपीट और गोलीबारी तक पहुंच गई है. दोनों कोचिंग सेंटर में अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जा रही है. आगे समझिये कि दोनों की फीस कितनी है?

खान सर की कोचिंग में कितनी फीस?: फैसल खान उर्फ खान सर की कोचिंग में बीपीएससी तैयारी के लिए ऑफलाइन 20000 और ऑनलाइन 4500 हजार शुल्क है. दारोगा बहाली के लिए ऑफलाइन 6000, ऑनलाइन 299, एनसीईआरटी की तैयारी के लिए ऑफलाइन 2500, ऑनलाइन 1500, बिहार पुलिस की तैयारी के लिए ऑफलाइन 4999, ऑनलाइन 500 और एसएससी रेलवे और बैंकिंग के लिए फाउंडेशन बैच का 6000 से 8000, जीएस क्रैश कोर्स 99 रुपये से ₹200 तक होती है. वहींं, यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस का शुल्क 70 हजार से एक लाख तक होता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

रौशन आनंद की कोचिंग में कितनी फीस?: रौशन आनंद उर्फ रौशन यादव सर की कोचिंग में बीपीएससी तैयारी के लिए ऑफलाइन 10000 और ऑनलाइन 5000, दारोगा तैयारी के लिए ऑनलाइन 2999 और ऑनलाइन 999, एनसीईआरटी के लिए ऑफलाइन 1000 और ऑनलाइन 500 फीस है, जबकि बिहार पुलिस के लिए ऑफलाइन 2100 और ऑनलाइन 999 रुपये शुल्क है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

हर क्लास में 500-1000 बच्चे: बड़े कोचिंग संस्थानों में अमूमन एक क्लास में 500 छात्र के नामांकन की बात कही जाती हैं लेकिन हकीकत में यह संख्या 1000 से भी अधिक होती है. बच्चे किसी तरह से क्लास करते हैं. वहीं ऑनलाइन की बात करें तो उसमें लाखों की संख्या में बच्चे यूट्यूब और सोशल साइट के माध्यम से जुड़ते हैं. खान सर ने ही बयान दिया था कि उनके यहां ऑफलाइन 50000 स्टूडेंट हैं, जबकि ऑनलाइन 15 मिलियन छात्र जुड़े हैं.

एक क्लास से ही करोड़ रुपये: इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि जो भी कोर्स पढ़ाया जाता है, अगर इतने बच्चों से वह रकम ली जाए तो वह राशि कितनी होगी? बीपीएससी तैयारी को लेकर ही देखें तो 10000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से मिनिमम 500 स्टूडेंट को एक क्लास से ही जोड़ें तो एक क्लास से ही 50 लाख की राशि हो जाती है. यह संख्या 1000 हुआ तो वह एक करोड़ तक राशि पहुंच जाएगी. इसी तरह ऑनलाइन का आंकड़ा तो इससे भी अधिक होगा.

Khan Sir
फैसल खान उर्फ खान सर (सौ. Khan Global Studies फेसबुक हैंडल)

शिक्षाविद डॉ. लक्ष्मीकांत सजल का कहना है कि कोचिंग संस्थान माफिया चला रहे हैं. कोचिंग माफिया का कारोबार 1970-80 के दशक से ही फैलना शुरू हो गया था. बिहार में पहला कोचिंग मेडिकल को लेकर बना था. 60000 से अधिक डॉक्टर उसे कोचिंग संस्थान में पैदा किया. बाद में कोचिंग व्यवसाय का रूप ले लिया. कोचिंग संस्थानों की ओर से सुनियोजित और नियोजित ढंग से मार्केटिंग की जाने लगी. मार्केटिंग का असर यह हुआ कि भोले-भाले अभिभावक और छात्र फंसते चले गए.

लक्ष्मीकांत सजल कहते हैं कि बिहार में कोचिंग संस्थान स्कूल टाइमिंग में चलाए जाते हैं और इसका असर यह हुआ कि स्कूलों और कॉलेज की स्थिति खराब होती चली गई तो वहीं कोचिंग संस्थान पनपते चले गए. सबसे बड़ी बात की कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन भ्रामक होते हैं. नौकरी दिलाने के जो दावे होते हैं, वह भ्रामक होते हैं. बच्चे कोचिंग के जाल में फंसते चले जाते हैं. कोचिंग के विज्ञापन लुभावना होते हैं और उसके कारण ही लोग फंसते हैं.

"विज्ञापन लुभावना और भ्रामक होते हैं. उसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं होती है. यदि कोई बच्चा नीट में क्वालीफाई किया और किसी कोचिंग संस्थान में उसने दाखिला नहीं लिया था. उसके बाद भी कोचिंग संस्थान उस बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं. कोचिंग वाले सफल बच्चों को खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर उसे भुनाते हैं."- डॉ. लक्ष्मीकांत सजल, शिक्षाविद

Bihar coaching center
लगातार बढ़ रही कोचिंग संस्थानों की संख्या (ETV Bharat)

कोचिंग संस्थानों से रोजगार?: कोचिंग संस्थानों की ओर से रोजगार देने के दावे में कितनी सच्चाई है? इस सवाल पर लक्ष्मीकांत सजल का कहना है कि ये सच है कि रोजगार दिए जा रहे हैं. उन मेधावी स्टूडेंट को ये लोग मौका देते हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है लेकिन उनसे जितना काम लेते हैं, उस हिसाब से उन्हें राशि नहीं मिलती. एक तरह से उनका भी दोहन किया जाता है.

पांच दशक से अधिक समय से कोचिंग का कारोबार फैल रहा है. क्या सरकार की तरफ से इसको लेकर गंभीरता दिखाई गई है? इस पर लक्ष्मीकांत सजल का कहना है कि सरकार की ओर से कोचिंग नियमावली बनाई गई थी और उसमें प्रत्येक जिले में कोचिंग वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था लेकिन नियमावली के जो कंडीशन थे, अधिकांश कोचिंग वाले उसे पूरे नहीं कर पा रहे थे लेकिन इस बार सरकार कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए विधेयक लाने जा रही है.

Khan Sir
क्लास के दौरान छात्रों के बीच खान सर (सौ. Khan Global Studies फेसबुक हैंडल)

कोचिंग का चलन क्यों बढ़ा?: पटना एएन सिन्हा शोध संस्थान के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर डीएम दिवाकर का कहना है कि बिहार में जिस प्रकार से स्कूल और कॉलेज की स्थिति हो गई है. योग्य टीचर अब नहीं है. उसके कारण ही कोचिंग की संख्या बढ़ी है और गरीब लोगों में भी अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति की भूख जगी है. बिहार सरकार ने शिक्षा का बजट बढ़ा दिया है. आज 68000 करोड़ से अधिक बिहार के शिक्षा का बजट है लेकिन अधिकांश राशि सैलरी और बिल्डिंग जैसे निर्माण पर खर्च हो रही है. पटना साइंस कॉलेज में लैबोरेट्री का हाल बुरा है.

"जब सरकारी स्कूल कॉलेज में शिक्षा की स्थिति खराब होगी. अच्छे टीचर नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि पढ़ने के लिए दूसरे विकल्प की तलाश होगी और इसका फायदा कोचिंग संस्थान उठा रहे हैं. हालांकि इसके नियंत्रण के लिए रेगुलेशन एक्ट होना चाहिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है."- डॉ. डीएम दिवाकर, पूर्व निदेशक, एएन सिन्हा शोध संस्थान

पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण नो एक्शन?: लक्ष्मीकांत सजल का कहना है कि कोचिंग संस्थानों में आईएएस-आईपीएस अधिकारी भी पढाते हैं. यह जरूर है कि उनकी तरफ से नि:शुल्क पढ़ाने की बात कही जाती है लेकिन यह सच्चाई है कि कोचिंग संस्थान संचालकों की पहुंच राजनीति में है और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है.

बिहार सरकार की ओर से कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं लेकिन सरकार का कोई अभियान अब तक सफल नहीं हुआ है. अब नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कोचिंग संस्थानों के नकेल कसने के लिए रेगुलेशन एक्ट लाने की बात कही है.

Bihar coaching center
कोचिंग सेंटर में छात्रों की भीड़ (ETV Bharat)

बिहार में पहली बार नियमावली बनी: बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण विनियमन 2010 लागू करने वाला पहला राज्य था. इसके तहत कई प्रावधान किए गए, जिसमें दंड की भी व्यवस्था की गई थी लेकिन इसके बहुत प्रभावित नहीं होने से 2022 में कोचिंग नियमावली को लेकर लोगों से सुझाव की मांगा गया था. फिर 2023 में बिहार कोचिंग नियमावली लाई गई लेकिन यह लागू नहीं हो सकी. नियमावली के प्रावधानों को लेकर कई तरह की आपत्ति जताई गई.

सरकार की ओर से जो पहले से नियमावली लाई गई थी. उसके तहत कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया. जिले में कमेटी बनाई गई लेकिन यह भी बहुत सफल नहीं रहा है. 2024 में पटना में कोचिंग निबंधन के लिए 936 आवेदन प्राप्त हुए थे और उसमें 138 आवेदनों को जांच के बाद रद्द कर दिया गया था. हालांकि कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन हुआ उनकी जांच कभी नहीं हुई. 2025 में नियमावली बनाने और लागू करने की बात कही गई. अब विधायक के माध्यम से रेगुलेशन एक्ट लाने की तैयारी सम्राट चौधरी की सरकार करने जा रही है.

नियमावली के मुख्य बिंदु:

  1. 25 से ज्यादा स्टूडेंट वाले हर कोचिंग सेंटर के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन. इसके लिए 15,000 रुपये फीस देनी होगी.
  2. रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैध होगा.
  3. बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा.
  4. अन्य नियमों के उल्लंघन पर 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है.
  5. सभी कोचिंग सेंटरों का पूरा ब्योरा थाना स्तर पर रखा जाएगा.
  6. शिक्षकों और कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा.
  7. प्रति छात्र कम से कम 2 वर्ग फीट जगह अनिवार्य.
  8. शिक्षकों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी.
  9. टॉपर्स की फोटो लगाकर प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध और फीस वापसी नियम स्पष्ट होगा.

क्या बोले शिक्षा मंत्री?: बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि हम लोग जल्द ही रेगुलेशन एक्ट लाएंगे है और सभी कोचिंग संस्थानों को जो भी मापदंड तैयार होगा उसका पालन करना होगा. कोचिंग के बाजार पर उन्होंने कहा, 'अभी तक कोई आंकड़ा बिहार सरकार के पास नहीं है लेकिन हमने विभाग को इस पर काम करने के लिए कहा है.'

शिक्षा के लिए लाखों की संख्या में पलायन: बिहार कास्ट सेंसस रिपोर्ट में पलायन को लेकर यह खुलासा भी हुआ कि लाखों की संख्या में छात्र शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं. जातीय गणना में 53 लाख से ज्यादा लोगों के पलायन का खुलासा हुआ था. उसमें 5 लाख 15000 छात्र दिल्ली, कोटा, बैंगलोर जैसे स्थान पर बेहतर कोचिंग और शिक्षा के लिए हर साल जाते हैं और बड़ी राशि बिहार से जा रही है.

खान सर बनाम रोशन सर: कोचिंग संस्थानों के बीच आपसी वर्चस्व के कारण पटना के मुसल्लहपुर और कई इलाकों में मारपीट की घटनाएं पहले भी होती रही है. 2020 में तो बमबाजी भी भी हुई थी. जिसके बाद से कोचिंग संचालक बाउंसर रखने लगे हैं. गोलीबारी और पत्थरबाजी के बाद नया विवाद ने तूल पकड़ लिया है. एक कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर को जेल भी भेजा गया है तो दूसरे पर भी एक्शन की तैयारी है.

ये भी पढ़ें:

'और करो झगड़ा.. अब कोचिंग पर कसेगा शिकंजा' बिहार सरकार का एलान- 'अर्थ के लिए अनर्थ नहीं होने देंगे'

खान सर बनाम रौशन आनंद विवाद, क्यों याद आई 16 साल पुरानी घटना?

पटना में खान सर की कोचिंग पर हमला, गार्ड से मारपीट-पथराव, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार

TAGGED:

COACHING CENTERS IN BIHAR
KHAN SIR
RAUSHAN ANAND
बिहार में कोचिंग संस्थान
BIHAR COACHING CENTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.