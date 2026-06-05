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कोचिंग में फायरिंग विवाद पर मुश्किल में खान सर, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

खान ग्लोबल स्टडीज में मारपीट-फायरिंग विवाद में खान सर पटना पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है-

फायरिंग विवाद में खान सर पर शिकंजा
फायरिंग विवाद में खान सर पर शिकंजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 3:10 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 3:21 PM IST

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पटना : खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के बाहर गोलीकांड, मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में उल्टा खान सर पर शिकंजा कसता जा रहा है. खान सर के दोनों गार्ड को हिरासत में लेकर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. जिसके बाद खान सर की मुश्किलें बढ़तीं जा रहीं हैं. पटना पुलिस साक्ष्यों को FSL के माध्यम से इकट्ठा कर जांच कर रही है.

कोचिंग के बाहर गोलीकांड में मुश्किल में खान सर : पटना पुलिस के मुताबिक एक वीडियो में खान सर की कोचिंग के बाहर गार्ड द्वारा गोलीबारी करने का प्रमाण मिला जिसकी जांच के बाद मामले का सत्यापन होने पर दोनों गार्ड को हवाई फायरिंग करते हुए देखा गया है. इसी वीडियो के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है, जिसमें खुद खान सर तक जांच की आंच पहुंच चुकी है.

कोचिंग के बाहर गोलीकांड में मुश्किल में खान सर
कोचिंग के बाहर गोलीकांड में मुश्किल में खान सर (ETV Bharat)

खान सर तक पहुंची जांच की आंच : इस मामले में पटना के कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज (कांड संख्या-410/26) कर ली गई है और जांच अभी भी जारी है. पटना पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से घटनाक्रम जानकारी दी, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि खान सर पर कभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है.

पटना पुलिस की छात्रों से अपील : एफएसएल की टीम एकत्रित साक्ष्यों के अनुसार जांच को आगे बढ़ा रही है. इस बीच पटना पुलिस ने छात्र-छात्राओं से अपील की है कि कोचिंग सेंटर की प्रतिस्पर्धा में छात्र किसी के बहकावे में न आएं. पटना पुलिस ने अपने इरादे जता दिए हैं कि अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

खान सर के बॉडीगार्ड को उठाकर ले जाती पुलिस
खान सर के बॉडीगार्ड को उठाकर ले जाती पुलिस (ETV Bharat)

खान सर के गार्ड ने कबूली फायरिंग करने की बात: फायरिंग करने वाले दोनों बॉडीगार्ड ने फायर करने की बात कबूल की जिसके बाद आज खान ग्लोबल कोचिंग के नाम पर फैसल खान ऊर्फ खान सर पर आर्म्स एक्ट के तहत कदमकुआं थाने में फायरिंग और एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

फायरिंग कांड पर फंसे खान सर : पहले ज्ञान बिन्दु के डायरेक्टर खान सर की शिकायत पर गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेजे गए लेकिन अब खान सर पर भी पटना पुलिस का शिकंज कसता जा रहा है. इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक खान सर ने गार्ड द्वारा की गई फायरिंग को सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग बताया है.

खान सर के खिलाफ रौशन सर के छात्रों का प्रदर्शन
खान सर के खिलाफ रौशन सर के छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

गुरुवार को बॉडीगार्ड को उठा ले गई थी पुलिस : फिलहाल पुलिस ने कल हिरासत में लिए गए दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की है. दोनों के बयान के आधार पर जांच की आंच खान सर और उनकी कोचिंग तक पहुंची है. मामला काफी पुराना है. ज्ञान बिन्दु और खान सर कोचिंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई लंबी चलती आ रही है.

सड़क तक पहुंची लड़ाई : ये लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई है. गुरुवार को खान सर के खिलाफ ज्ञान बिन्दु कोचिंग के छात्रों ने बैनर पोस्टर लेकर खान सर की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी. हालांकि जो वीडियो ज्ञान बिन्दु कोचिंग के प्रवक्ता की ओर से जारी किया गया था उससे खान सर खुद फंसते दिखाई दे रहे थे.

पटना में खान सर के खिलाफ प्रदर्शन
पटना में खान सर के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

2 जून को हुई थी दोनों कोचिंग के बीच झड़प : 2 जून को खुद खान सर ने फायरिंग का ओरोप लगाया था. हालांकि कुछ ही घंटे में वो अपने बयान से पलट भी गए थे. उन्होंने बस कोचिंग के बाहर बैनर पोस्टर फाड़ने और मारपीट का आरोप लगाया था. जिसके बाद पुलिस की टीम ने ज्ञानबिन्दु के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत 3 को गिरफ्तार किया था.

कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में खान सर ने फायरिंग को सेल्फ डिफेंस बताया है. उन्होंने ये भी कहा है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे. हालांकि मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि खान सर को FIR दर्ज होने की जानकारी नहीं है.

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Last Updated : June 5, 2026 at 3:21 PM IST

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