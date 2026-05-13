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'10 रुपए का डायपर नहीं लीक होता लेकिन NEET का पेपर लीक..' खान सर ने NTA पर उठाए सवाल

''आप समझिए कि बच्चों का जो 10 रुपये का डॉयपर आता है, वो लीक नहीं होता, लेकिन इनका पेपर लीक हो जाता है. इन लोगों की व्यवस्था सबसे घटिया है. इसकी जांच सीबीआई को देंगे, आप बताइये कि सीबीआई कब और कौन से नतीजे पर पहुंची है?'' - खान सर, शिक्षक

'NTA नहीं, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी' : उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि NTA का नाम ‘नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी’ होना चाहिए. खान सर ने कहा कि बच्चों का 10 रुपये का डायपर लीक नहीं होता, लेकिन करोड़ों छात्रों का भविष्य तय करने वाला पेपर लीक हो जाता है. इससे एजेंसी की विश्वसनीयता पूरी तरह सवालों के घेरे में आ गई है.

फिर नीट पेपर लीक से बढ़ा गुस्सा : खान सर ने कहा कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन CBI जांच में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया. इससे आरोपियों का मनोबल बढ़ गया और एक बार फिर पेपर लीक की घटना सामने आई. उनका कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक यह सिलसिला नहीं रुकेगा.

"NEET पेपर रद्द होना लाखों छात्रों के आत्मविश्वास के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है. सबसे दुर्भाग्यवश बात यह है कि 2 साल पहले 2024 में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी. CBI जांच हुई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला. जिससे उनका मनोबल बढ़ गया और उन्होंने ऐसा फिर से किया.' '- खान सर, शिक्षक

पटना : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 एक बार फिर पेपर लीक विवाद में घिर गई है. इस मामले पर प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए NTA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य और आत्मविश्वास के साथ सीधा खिलवाड़ है.

बच्चों ने खुद सरकार को दी थी जानकारी : खान सर के अनुसार इस बार पेपर लीक की जानकारी किसी जांच एजेंसी ने नहीं, बल्कि खुद छात्रों ने सरकार तक पहुंचाई. उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है या पेपर लीक कराने की. यह व्यवस्था बेहद घटिया और चिंताजनक है.

CBI जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट निगरानी की मांग : खान सर ने सख्ती से मांग करते हुए कहा कि केवल CBI जांच से समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि पिछली जांचों का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया. खान सर ने मांग की कि सुप्रीम Court के किसी रिटायर्ड जज को ऑब्जर्वर बनाया जाए और तय समयसीमा के भीतर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए.

दोबारा परीक्षा से टॉपर छात्रों पर संकट : उन्होंने कहा कि जिन छात्रों के 650 से 700+ अंक आने की उम्मीद थी, वे सबसे ज्यादा मानसिक दबाव में हैं. कई छात्रों ने आधिकारिक आंसर-की से अपने चयन की उम्मीद बना ली थी. अब दोबारा परीक्षा की संभावना ने उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया है. कई बच्चे कोचिंग संस्थानों में रोते हुए पहुंच रहे हैं.

''दोबारा परीक्षा सबसे ज्यादा गरीब परिवारों और लड़कियों को प्रभावित करेगी. कई छात्र कर्ज लेकर परीक्षा देने गए थे. अगर दोबारा सेंटर 1500 किलोमीटर दूर भेजा गया तो उनके लिए परीक्षा देना मुश्किल हो जाएगा. वहीं कई लड़कियों के परिवार पढ़ाई छुड़ाकर शादी की तैयारी कर देते हैं.''- खान सर, शिक्षक

कोचिंग माफिया पर भी उठाए सवाल : उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बड़े कोचिंग संस्थानों ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है. इनके पास इतना पैसा है कि पेपर लीक कराना आसान हो गया है. खान सर ने कहा कि कोचिंग पढ़ाने के लिए होती है, लेकिन अब यह अरबों-खरबों का कारोबार बन चुकी है. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

बिहार तक पहुंच सकती है जांच की आंच : NEET पेपर लीक मामले में बिहार के कई आरोपियों के नाम सामने आए हैं. छपरा के अवधेश कुमार, मोतिहारी के अमन कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर के गौरव कुमार, मनोज कुमार, सुभाष कुमार और पंकज कुमार, सीतामढ़ी के हर्ष राज के नाम चर्चा में हैं. वहीं उज्जवल राज उर्फ राजा बाबू, जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज के 2022 बैच का छात्र बताया जा रहा है, फरार है. ऐसे में बिहार में भी CBI की एंट्री कभी भी हो सकती है.

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