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कोर्ट का समय खत्म.. कहां हैं खान सर, क्या बोले Khan Sir के वकील अरविंद कुमार?

कहां हैं खान सर? : अरविंद कुमार मउवार ने कहा कि मेरे मुवक्किल खान सर सरेंडर नहीं करेंगे. हालांकि इस मामले में मजिस्ट्रेट के यहां से बेल मिलने की गुंजाइश कम है. ऐसे में पुलिस की मर्जी है, चाहे तो गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर सकती है. लेकिन उनके मुवक्किल कहां है, इस बात की उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल पुलिस खान सर की तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही है. हालांकि खान सर कहां हैं इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं है. उनकी टीम की ओर से भी कोई कुछ नहीं बता रहे हैं.

खान सर को बेल मिल जाएगा- वकील : मामले में फैजल खान उर्फ खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउवार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि आज कोर्ट का समय समाप्त हो जाने के कारण एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं हो पाया है. सोमवार को एंटीसिपेटरी बेल फाइल हो जाएगा और उस दिन नकल भी मिल जाएगा. लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग बेलेबल सेक्शन में आता है और उन्हें विश्वास है कि मामले में खान सर को बेल मिल जाएगा.

सोमवार तक करना होगा इंतजार : दरअसल, खान सर दिनभर वकील की तलाश में रहे जो उनके लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दे. अंत में अधिवक्ता अरविंद कुमार मउवार के पास यह मामला गया और उन्होंने मामले को हाथ में लिया. फिलहाल अरविंद कुमार की टीम की ओर से ऑनलाइन एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा और फिर सोमवार को ऑफलाइन मोड में ऑफीशियली एंटीसिपेटरी फाइल किया जाएगा.

पटना : दिन भर गहमागहमी के बीच खान सर ने शनिवार को सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं किया. अचानक एक समय हल्ला उड़ा कि खान सर सिविल कोर्ट में आ गए हैं. वह सरेंडर करने वाले हैं. बड़ी संख्या में सादे वर्दी में पुलिस की टीम सिविल कोर्ट कैंपस में जमा हो गई. मीडिया और फैजल खान उर्फ खान सर के समर्थक सिविल कोर्ट में जमा हो गए. लेकिन हुआ कुछ नहीं और दिन के 1:30 बजते ही कोर्ट की टाइमिंग समाप्त हो गई. इसके बाद एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं हो पाया. अब यह पिटीशन सोमवार को फाइल होगा.

"आर्म्स एक्ट में कुछ मामले बेलेबल सेक्शन होते हैं, लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग करने के मामले में नया प्रोविजन है 25(9), यह बेलेबल है जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है." - अरविंद कुमार मउवार, खान सर के अधिवक्ता

क्या है कानूनविद की राय? : ईटीवी भारत से अधिवक्ता महेश रजक ने कहा कि एफआईआर में नॉन बेलेबल सेक्शन है तो सेशन न्यायालय में एंटीसिपेटरी फाइल कर सकते हैं. अगर खान सर इस मामले में चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने समर्पण करके जमानत की अर्जी पर सुनवाई कराएं तो वह उनके लिए रिस्की हो सकता है. प्राइमा फेसिया मटेरियल अगर सक्षम न्यायालय के रिकॉर्ड पर है तो यह जरूरी नहीं है कि उन्हें बेल मिल जाए. हो सकता है कि उन्हें कुछ दिनों की कस्टडी हो जाए.

''इस मामले में कस्टडी में जाने की संभावना अधिक हो जाती है क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया है और उनके अंगरक्षक के द्वारा गोली चालवाने की बात सामने आई है. घटनास्थल से गोली का खोखा और हथियार बरामद हुए हैं जिसके कारण कस्टडी की संभावना अधिक बढ़ जाती है.''- महेश रजक, अधिवक्ता

अधिवक्ता महेश रजक से बातचीत (ETV Bharat)

'गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत नहीं' : अधिवक्ता महेश रजक ने कहा कि खान सर को सरेंडर करना होता तो सुबह में ही कर दिए होते. वह सुबह से कोर्ट कैंपस में मौजूद थे और खान सर कोर्ट में नहीं पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाह उड़ाई गई की खान सर कोर्ट आए हैं. उन्होंने कहा कि जिस मामला में एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें पुलिस को गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत नहीं होती है. इस मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी करने का पुलिस को अधिकार है. वैसे मामले के लिए ही एंटीसिपेटरी का प्रावधान है कि सेशन न्यायालय में एंटीसिपेटरी फाइल कर स्टे लेने और फिर बेल ले लें. अगर मटेरियल आपके खिलाफ नहीं है तो बेल मिल जाता है.

''इस स्थिति में कह सकते हैं कि खान सर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहेंगे जब तक कि एंटीसिपेटरी फाइल नहीं होता है. रविवार को कोर्ट बंद रहेगा और पुलिस को उनकी तलाश है. इस मामले को लेकर बेल के लिए खान सर अगर डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं तो उसके पीछे एक मजबूत एक्सप्लानेशन भी रखना होगा कि सेशन कोर्ट में क्यों नहीं गए. अब इस मामले में जो कुछ भी होगा वह सोमवार को होगा.''- महेश रजक, अधिवक्ता

क्या है पूरा मामला? : दरअसल 2 जून की रात को खान सर के कोचिंग पर हंगामा हुआ. खान सर के कोचिंग से सटे दूसरे कोचिंग संचालक ज्ञान बिंदु अकैडमी से पोस्टर बैनर लगाने की विवाद में खान कोचिंग और ज्ञान बिंदु कोचिंग के गार्ड आपस में भिड़ गए. इस दौरान दोनों पक्षों से ईंट पत्थर चले. खान सर के गार्ड को चोट लग गई और खान सर ने रात में मीडिया में आकर कहा कि कई राउंड गोली चली है और सभी दहशत में आ गए थे. इस बीच पुलिस ने जांच की और पता चल कोई गोली नहीं चली है. खान सर ने भी ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक शिक्षक रोशन आनंद पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया. एफआईआर में मारपीट और पत्थर बाजी का आरोप लगाया.

खान सर और शिक्षक रोशन आनंद (ETV Bharat)

इस घटना में पुलिस एक्शन में आई और शिक्षक रोशन आनंद समेत उनके कुछ साथी और सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया. इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खान सर की मौजूदगी में उनके गार्ड हवाई फायरिंग करते नजर आए. इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया और पुलिस ने अनुसंधान कर दोनों गार्ड को हिरासत में लिया. गार्ड ने कबूल किया कि खान सर के कहने पर उन्होंने गोली चलायी और गोली चलाने का आदेश खान सर ने हीं दिया था. इसके बाद 5 जून की सुबह कदमकुआं पुलिस ने खान सर और उनके दोनों सिक्योरिटी गार्ड पर नामजद एफआईआर दर्ज किया. दोनों सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की हिरासत में है और खान सर गिरफ्तारी से बचने के लिए उपाय खोज रहे हैं.