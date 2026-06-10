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खान सर पहुंचे पटना हाईकोर्ट, FIR रद्द करवाने की मांग, सम्राट सरकार को नोटिस

पटना हाईकोर्ट में खान सर की FIR रद्द करने की मांग ( ETV Bharat )