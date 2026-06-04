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खुद फंसते दिख रहे Khan Sir, फायरिंग वीडियो सामने आते ही हिरासत में दो बॉडीगार्ड

खुद फंसते दिख रहे खान सर : वीडियो सामने आने के बाद खान सर अब खुद उल्टा फंसते दिख रहे हैं. ऐसे में पुलिस ने अपनी जांच का घेरा बढ़ा दिया है. एक ओर ज्ञान बिन्दु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो वहीं अब, फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद खान सर के दो बॉडीगार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

''जारी किए गए वीडियो में कहीं भी ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी कर दी गई. यदि वीडियो में रौशन आनंद मौजूद नहीं हैं तो उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? अभी तक खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?" - आदर्श कुमार, प्रवक्ता, ज्ञान बिन्दु कोचिंग सेंटर

'फायरिंग विवाद' में फंस गए खान सर? : गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञान बिंदु टीम के सदस्य आदर्श कुमार ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि- ' 'पूरी घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया. खान सर ने खुद फायरिंग करवाकर मामले को अलग दिशा देने की कोशिश की.'' ज्ञान बिन्दु कोचिंग सेंटर की तरफ से सवाल खड़े किए गए कि जब रौशन आनंद वीडियो में नहीं हैं तो किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई. साथ ही उन्होंने खान सर की भी गिरफ्तारी की मांग की.

पटना : राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया. ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से एक वीडियो जारी कर दावा किया गया है कि घटना की रात हुई कथित फायरिंग खान सर के गार्ड की ओर से की गई थी. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और खान सर के कोचिंग सेंटर से जुड़े दो गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

ज्ञान बिन्दु की ओर से जारी वीडियो में क्या है? : ज्ञान बिन्दु कोचिंग सेंटर की ओर से जारी किए गए 38 सेकंड के वीडियो में 2 सख्श फायर करते हुए दिख रहे हैं. एक व्यक्ति हथियार लोड कर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है. दावा किया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले खान सर का बॉडीगार्ड हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है.

''नया वीडियो समाने आने के बाद मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- राजेश रंजन , डीएसपी, टाउन

क्या है मामला?: दरअसल, 2 मई की रात करीब 10 बजे कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था. आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग परिसर में घुसकर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की, पोस्टर-बैनर फाड़ दिए और पत्थरबाजी की. घटना के बाद मौके पर पहुंचे खान सर ने दावा किया था कि हमलावरों की ओर से 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की गई. हालांकि बाद में खान सर अपने बयान से पलट गए और कहा कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी और तनाव का माहौल था, जिसके कारण उन्हें स्थिति स्पष्ट रूप से समझ नहीं आई.

हिरासत में खान सर के दो बॉडीगार्ड (ETV Bharat)

खान सर ने दर्ज कराई प्राथमिकी : खान सर की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में भी गोलीबारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया था. वहीं पटना पुलिस ने भी शुरुआती जांच में फायरिंग की पुष्टि नहीं की थी. इसके बावजूद हमले और तोड़फोड़ के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद समेत उनके सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया. बुधवार को तीनों आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया. इससे पहले उनका एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया था.

मुझे फंसाया जा रहा है- रौशन आनंद : गिरफ्तारी के बाद रौशन आनंद ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस स्वयं स्पष्ट कर चुकी है कि गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. रौशन आनंद ने दावा किया कि उनकी संस्था की बढ़ती लोकप्रियता और बेहतर परिणामों के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं और किडनी के मरीज हैं. पिछले वर्ष उनका ऑपरेशन भी हुआ था. रौशन आनंद ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सच्चाई अंततः सामने आएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी संस्था को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह पूरा मामला खड़ा किया गया है.

खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

वीडियो के सत्यता की जांच जारी : इधर, नए वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के विभिन्न पहलुओं को फिर से खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे घटनाक्रम की तकनीकी जांच कराई जाएगी. फिलहाल इस पूरे मामले में नया वीडियो सामने आने से विवाद और गहरा गया है, तथा जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े हो गए हैं.

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