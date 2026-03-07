ETV Bharat / bharat

Khamenei Killing Protest: कश्मीर में पाबंदियां हटाई गईं, 5 दिन बाद इंटरनेट सेवा फिर से शुरू

श्रीनगर: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शनों के कश्मीर घाटी में लगाई गई पाबंदियां पांच दिन के बाद शुक्रवार शाम को हटा दी गईं. 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों में खामेनेई के मारे जाने के बाद कश्मीर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए. 2 मार्च को अधिकारियों ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी थीं.

शुक्रवार शाम को श्रीनगर के लालचौक से पाबंदियां हटा दी गईं, जिसे घंटाघर (क्लॉक टॉवर) पर शिया समुदाय की तरफ से एक और शोक सभा को रोकने के लिए टिन की चादरों और कांटेदार तारों के स्पूल से बैरिकेड किया गया था. खामेनेई की हत्या और इजराइल-अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले के विरोध में, रविवार को, शिया समुदाय के सैकड़ों लोग लालचौक में इकट्ठा हुए थे.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर के लालचौक और शिया आबादी वाले अन्य इलाकों से पाबंदियां हटा दी गई हैं, जो सोमवार को लगाई गई थीं. उन्होंने कहा कि शाम को 4G और 5G डेटा और प्रीपेड सर्विस भी फिर से शुरू कर दी गई हैं. अधिकारी ने कहा कि बडगाम और दूसरे शिया आबादी वाले इलाकों में शांतिपूर्ण रैलियां हुईं. इन रैलियों और सभाओं के दौरान किसी हिंसक घटना की खबर नहीं है.

अधिकारियों ने श्रीनगर के नौहट्टा में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और चीफ मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को भी नजरबंद कर दिया था.

मीरवाइज ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मुझे भी नजरबंद कर दिया गया है, और इन बहुत अच्छे दिनों में, जब हजारों लोग दुआ और मार्गदर्शन के लिए मस्जिदों में आते हैं, जामा मस्जिद का उपदेश-मंच शांत है और मस्जिद की ओर जाने वाली सभी गलियों और रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं. यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है."

मीरवाइज ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान ईरान के खिलाफ इजराइली और अमेरिकी हमले से दुखी और बहुत परेशान हैं. उन्होंने कहा, "इजराइल और अमेरिका अपने फायदे के हिसाब से इस इलाके को नया रूप देना चाहते हैं, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, जैसा कि एक देश के मुखिया और एक महान आध्यात्मिक गुरु, आयतुल्लाह खामेनेई की बेरहमी से हत्या और एक आजाद देश ईरान पर हमला दिखाता है. जिससे पूरा इलाका संकट और दुख में डूब गया है."