Khamenei Killing Protest: कश्मीर में पाबंदियां हटाई गईं, 5 दिन बाद इंटरनेट सेवा फिर से शुरू

ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मारे जाने के बाद कश्मीर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए.

श्मीर में पाबंदियां हटाई गईं, 5 दिन बाद इंटरनेट सेवा फिर से शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 10:24 AM IST

4 Min Read
श्रीनगर: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शनों के कश्मीर घाटी में लगाई गई पाबंदियां पांच दिन के बाद शुक्रवार शाम को हटा दी गईं. 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों में खामेनेई के मारे जाने के बाद कश्मीर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए. 2 मार्च को अधिकारियों ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी थीं.

शुक्रवार शाम को श्रीनगर के लालचौक से पाबंदियां हटा दी गईं, जिसे घंटाघर (क्लॉक टॉवर) पर शिया समुदाय की तरफ से एक और शोक सभा को रोकने के लिए टिन की चादरों और कांटेदार तारों के स्पूल से बैरिकेड किया गया था. खामेनेई की हत्या और इजराइल-अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले के विरोध में, रविवार को, शिया समुदाय के सैकड़ों लोग लालचौक में इकट्ठा हुए थे.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर के लालचौक और शिया आबादी वाले अन्य इलाकों से पाबंदियां हटा दी गई हैं, जो सोमवार को लगाई गई थीं. उन्होंने कहा कि शाम को 4G और 5G डेटा और प्रीपेड सर्विस भी फिर से शुरू कर दी गई हैं. अधिकारी ने कहा कि बडगाम और दूसरे शिया आबादी वाले इलाकों में शांतिपूर्ण रैलियां हुईं. इन रैलियों और सभाओं के दौरान किसी हिंसक घटना की खबर नहीं है.

अधिकारियों ने श्रीनगर के नौहट्टा में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और चीफ मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को भी नजरबंद कर दिया था.

मीरवाइज ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मुझे भी नजरबंद कर दिया गया है, और इन बहुत अच्छे दिनों में, जब हजारों लोग दुआ और मार्गदर्शन के लिए मस्जिदों में आते हैं, जामा मस्जिद का उपदेश-मंच शांत है और मस्जिद की ओर जाने वाली सभी गलियों और रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं. यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है."

मीरवाइज ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान ईरान के खिलाफ इजराइली और अमेरिकी हमले से दुखी और बहुत परेशान हैं. उन्होंने कहा, "इजराइल और अमेरिका अपने फायदे के हिसाब से इस इलाके को नया रूप देना चाहते हैं, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, जैसा कि एक देश के मुखिया और एक महान आध्यात्मिक गुरु, आयतुल्लाह खामेनेई की बेरहमी से हत्या और एक आजाद देश ईरान पर हमला दिखाता है. जिससे पूरा इलाका संकट और दुख में डूब गया है."

ईरान के लोगों, फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए, मीरवाइज ने कहा कि उम्माह (मुसलमान समुदाय) को ऐसे पलों में बांटा नहीं जा सकता. जब किसी एक हिस्से पर नाइंसाफी होती है, तो दर्द पूरे शरीर को होता है.

पाबंदियों के बावजूद, बडगाम और घाटी के दूसरे शिया आबादी वाले इलाकों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने बडगाम शहर में विरोध रैली का नेतृत्व किया.

ईरान पर हमलों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की "चुप्पी" की आलोचना करते हुए, मेहदी ने कहा कि देश ईरान का साथ दे रहा है लेकिन यह "बीजेपी की मुस्लिम विरोधी नीति है जो अब देश की विदेश नीति पर असर डाल रही है".

शिया नेता ने प्रदर्शनकारियों और मातम मनाने वालों के खिलाफ FIR रद्द करने की भी मांग की. हालांकि, उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के आरोप हैं, पुलिस को सबूतों के साथ कोर्ट में इसे साबित करना चाहिए.

अपने खिलाफ FIR के बारे में बात करते हुए सांसद मेहदी ने कहा कि पुलिस की ऐसी चालें उन्हें चुप नहीं करा पाएंगी. उन्होंने कहा, "मैं बोलता रहूंगा, चाहे वह BJP की नीतियां हों, पुलिस का अत्याचार हो या हमारे राज्य में चुनी हुई सरकार की चुप्पी हो."

