ईरान के शक्तिशाली सर्वोच्च नेता बनने से पहले खामेनेई ने किया था भारत का दौरा, जानें 370 पर क्या कहा था
खामेनेई ने अनुच्छेद 370 हटाने के कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि, भारत को एक न्यायपूर्ण नीति अपनानी चाहिए.
Published : March 2, 2026 at 2:04 PM IST
श्रीनगर: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के विरोध में भारत के कश्मीर समेत कई देशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. बता दें कि, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले के दौरान शनिवार को तेहरान में एक हवाई हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी.
इतिहास के पन्ने को पलटे तो पता चलता है कि, पश्चिम एशिया में सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों में से एक बनने से बहुत पहले, अयातुल्ला अली खामेनेई ने कश्मीर का दौरा किया था. वह इस क्षेत्र में मुसलमानों की स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की थी.
दशकों बाद, ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी करना जारी रखा और 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भारत की खुले तौर पर आलोचना की थी.
ऐतिहासिक जानकारी बताती है कि खामेनेई ने ईरानी क्रांति के तुरंत बाद 1980 में कश्मीर का दौरा किया था. उस यात्रा के दौरान, उन्होंने श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में एक सभा को संबोधित किया. यह दौरा कश्मीर के आज के राजनीतिक और धार्मिक इतिहास में एक कम जाना-माना किस्सा है.
उस समय, खामेनेई 41 साल के थे और ईरान की क्रांति के बाद की नेतृत्व में एक अहम आवाज के तौर पर उभर रहे थे. क्रांति के दौरान, 1979 में शाह (मोहम्मद रजा पहलवी) के पतन के बाद ईरान में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए थे. जामिया मस्जिद में अपने भाषण के दौरान, खामेनेई ने दुनिया भर में मुस्लिम समुदायों की बड़ी हालत के बारे में बात की और राजनीतिक या सामाजिक संघर्षों का सामना कर रहे लोगों के साथ एकजुटता दिखाई.
उनके भाषण ने कश्मीर में धार्मिक जानकारों और राजनीतिक जानकारों का ध्यान खींचा, जो अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे थे.
इस दौरे के दौरान, खामेनेई ने श्रीनगर के जादीबल इमामबाड़ा में शिया सभाओं को भी संबोधित किया, हजरतबल दरगाह का दौरा किया और बडगाम गए, जहां मशहूर आगा परिवार के सदस्यों ने उनकी मेजबानी की. इस दौरे ने क्रांति के बाद शुरुआती सालों में ईरान की सोच को भी दिखाया, जब उसके नेताओं ने दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की थी.
We’re concerned about Muslims’ situation in #Kashmir. We have good relations with India, but we expect the Indian government to adopt a just policy towards the noble people of Kashmir and prevent the oppression & bullying of Muslims in this region.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) August 21, 2019
सालों बाद, खामेनेई ने अगस्त 2019 में भारत द्वारा आर्टिकल 370 हटाने, इस इलाके का खास संवैधानिक दर्जा खत्म करने और पुराने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के बाद कश्मीर के हालात पर सबके सामने टिप्पणी की थी.
उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में, उन्होंने इलाके के विकास पर चिंता जताई. उन्होंने लिखा था, "हम कश्मीर में मुसलमानों के हालात को लेकर चिंतित हैं... भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं. हालांकि, भारत को एक सही नीति अपनानी चाहिए और इलाके के मुसलमानों पर जुल्म को रोकना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा था, "कश्मीर के मौजूदा हालात और इसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े, भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ते समय ब्रिटिश सरकार के बुरे तरीकों का नतीजा हैं. ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर उस इलाके में यह जख्म छोड़ा ताकि कश्मीर में झगड़े जारी रहें."
उनकी बातों ने कूटनीतिक और राजनीतिक हलकों में ध्यान खींचा क्योंकि ये ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से थीं, एक ऐसा देश जो आम तौर पर भारत के साथ संतुलित रिश्ते रखता है. खामेनेई ने दशकों पहले भी कश्मीर के बारे में बात की थी. 1990 में, उन्होंने दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे बर्ताव पर बात करते हुए इस इलाके का जिक्र किया था. उन्होंने अपनी बातों में कहा, "देखिए, दुनिया में जहां भी मुस्लिम समुदाय है, उनके साथ दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बुरा बर्ताव होता है. कश्मीर इसका एक आज का उदाहरण है."
उन्होंने कहा था कि, कश्मीर में मुसलमान अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और उनकी मांगें जायज हैं. उन्होंने कहा, "कश्मीर में जो कुछ हुआ है, उसे जानने वाला कोई भी जानता है कि कश्मीर के मुसलमान जो कह रहे हैं, वह सच और इंसाफ के अलावा कुछ नहीं है....जो लोग उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, उनके इरादे गलत होते हैं. जो लोग उन पर हमला करते हैं, वे ही गलत कर रहे हैं. ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था, मजे की बात यह है कि दुनिया यह सब बेपरवाही से देख रही है". ऐसी बातों के बावजूद, भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक रिश्ते ऐतिहासिक रूप से व्यावहारिक और सहकारी रहे हैं
ईरान, जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और जिसके अफगानिस्तान और मध्य एशिया की ओर जाने वाले ट्रेड रूट से जुड़े रणनीतिक हित हैं, ने अक्सर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय राजनीति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है. 1990 के दशक की शुरुआत में, पाकिस्तान ने कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी.
अगर यह कोशिश कामयाब हो जाती, तो भारत को अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव और संभावित प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता था. उस समय, पीवी. नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे. कूटनीतिक दबाव का मुकाबला करने के लिए, भारत ने ईरान से मदद मांगी और उस समय के विदेश मंत्री दिनेश सिंह को तेहरान भेजा.
ईरान के विदेश मंत्री ने खुद एयरपोर्ट पर सिंह की आगवानी की थी, जिससे पता चलता है कि तेहरान इस बातचीत को कितना महत्व देता है. ईरान के राष्ट्रपति को भी प्रस्तावित प्रस्ताव के बारे में भारत की चिंताओं के बारे में एक संदेश दिया गया. जब यह मामला इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) में उठा, तो ईरान ने पाकिस्तान के सपोर्ट वाले प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया.
ह प्रस्ताव, जिसमें भारत पर कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था और पाबंदियों की मांग की गई थी, आगे नहीं बढ़ पाया और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र में आगे नहीं बढ़ पाया.
