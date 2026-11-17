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खजूरी खास मर्डर केस: मर्डर का आरोपी और गैंग सरगना नसीम दुर्रानी अब तक फरार, दूसरी हत्या कर पुलिस को दी चुनौती

खजूरी खास मर्डर केस: मर्डर का आरोपी और गैंग सरगना नसीम दुर्रानी अब तक फरार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में 'छुटभैये' गैंग्स के बीच चल रही गैंगवार में सोमवार शाम तीसरी हत्या हुई. हैरानी की बात यह रही कि इस गैंगवार में मई महीने में हत्या कर चुके मुख्य आरोपी और गैंग लीडर नसीम दुर्रानी को पुलिस पकड़ नहीं सकी और कल उसने दूसरी हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया. करीब 20 राउंड गोलियां चलाकर 26 वर्षीय समीर उर्फ भूरा की हत्या कर दी. इस घटना ने न केवल लोकल पुलिस, बल्कि बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने वाली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं.

पुलिस के अनुसार, नसीम दुर्रानी और हारून सैफी गैंग के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही है. दोनों गिरोहों के बीच इलाके में वर्चस्व को लेकर कई बार टकराव हो चुका है. अब यह दुश्मनी खूनी संघर्ष में बदलती नजर आ रही है. पुलिस इस मामले को गैंगवार से जोड़कर भी जांच कर रही है. दोनों गिरोहों के बीच दुश्मनी में पहले भी दो लोगों की जान जा चुकी है. 26 मई को खजूरी खास इलाके में राजा मेवाती उर्फ अक्की डॉन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अक्की हारून का मामा था. हत्या का दुर्रानी पर ही था. उसके सहयोगी पकड़े गए, मगर दुर्रानी नहीं, इसके तीन सप्ताह बाद 15 जून को दयालपुर के नेहरू विहार इलाके में राशिद पानी वाला की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी.