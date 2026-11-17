खजूरी खास मर्डर केस: मर्डर का आरोपी और गैंग सरगना नसीम दुर्रानी अब तक फरार, दूसरी हत्या कर पुलिस को दी चुनौती
सोमवार शाम 'छुटभैये' गैंग्स के बीच चल रहे गैंगवार में हुई तीसरी हत्या.मई महीने में मर्डर का आरोपी गैंग लीडर नसीम दुर्रानी अब तक फरार.
Published : November 17, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 1:00 PM IST
नई दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में 'छुटभैये' गैंग्स के बीच चल रही गैंगवार में सोमवार शाम तीसरी हत्या हुई. हैरानी की बात यह रही कि इस गैंगवार में मई महीने में हत्या कर चुके मुख्य आरोपी और गैंग लीडर नसीम दुर्रानी को पुलिस पकड़ नहीं सकी और कल उसने दूसरी हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया. करीब 20 राउंड गोलियां चलाकर 26 वर्षीय समीर उर्फ भूरा की हत्या कर दी. इस घटना ने न केवल लोकल पुलिस, बल्कि बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने वाली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं.
पुलिस के अनुसार, नसीम दुर्रानी और हारून सैफी गैंग के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही है. दोनों गिरोहों के बीच इलाके में वर्चस्व को लेकर कई बार टकराव हो चुका है. अब यह दुश्मनी खूनी संघर्ष में बदलती नजर आ रही है. पुलिस इस मामले को गैंगवार से जोड़कर भी जांच कर रही है. दोनों गिरोहों के बीच दुश्मनी में पहले भी दो लोगों की जान जा चुकी है. 26 मई को खजूरी खास इलाके में राजा मेवाती उर्फ अक्की डॉन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अक्की हारून का मामा था. हत्या का दुर्रानी पर ही था. उसके सहयोगी पकड़े गए, मगर दुर्रानी नहीं, इसके तीन सप्ताह बाद 15 जून को दयालपुर के नेहरू विहार इलाके में राशिद पानी वाला की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी.
#WATCH | Delhi: A person identified as Sameer, a resident of Mustafabad, was shot dead by unidentified assailants near Zero Pushta in North-East Delhi's Khajuri Khas area. Upon receiving information, Delhi Police reached the spot, and Crime and FSL teams were called in to collect… pic.twitter.com/cnA4L4941x— ANI (@ANI) November 16, 2026
राशिद नसीम दर्रानी का करीबी और उसका फाइनेंसर बताया जाता था। पुलिस ने राशिद हत्याकांड में पहले अयान उर्फ आकिब और इमरान को गिरफ्तार किया था. दोनों ही आरोपी राजा मेवाती गिरोह से जुड़े हुए थे. राशिद हत्याकांड में फरार चल रहे हारून उर्फ सैफी को पुलिस की टीम ने 23 जून को मुठभेड़ के बाद सिग्नेचर ब्रिज के पास से दबोचा था. बदला लेने के लिए उसने राशिद पानी वाला की हत्या की थी. अब समीर की हत्या को दोनों गैंग के बीच चल रही गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि दोनों गैंग के बदमाश एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं.
Delhi: Visuals from Sonia Vihar's Zero Pushta in the Khajuri Khas area, where a man was shot dead after multiple rounds of firing were reported pic.twitter.com/BI2CB9T8fs— IANS (@ians_india) November 16, 2026
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इस पूरे मामले को डीसीपी नॉर्थ ईस्ट राहुल अलवल ने यह साफ किया है कि इस वारदात का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. जांच में यह बात सामने आई है कि यह हत्या दो पुराने परिचितों के बीच चल रही व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा है.
16 नवंबर को शाम करीब 6 बजकर 25 मिनट पर खजूरी खास थाने में फायरिंग की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तत्काल सोनिया विहार के जीरो पुश्ता स्थित कूड़ा खत्ता के पास घटनास्थल पर पहुंची. शुरुआती जांच में पता चला कि शाम करीब 5:30 बजे दयालपुर के 33 फुटा रोड निवासी समीर अपने साथी रिजवान के साथ स्कूटी पर पीछे बैठकर जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आए मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने समीर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गए.
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