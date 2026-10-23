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बयानों से मुश्किलों में रेखा आर्या! अपने ही उठा रहे सवाल, अब पार्टी स्टैंड पर नजर

एक तरफ रेखा आर्या ने अपने पति के खिलाफ मारपीट, पहली शादी छिपाने, दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध, जान से मारने की प्लानिंग बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो दूसरी तरफ गिरधारी लाल साहू ने मंत्री पर करीब 210 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या (फाइल फोटो- FB@Rekhaarya)

फिलहाल, दोनों पक्षों के आरोपों के बीच अब सवाल यह उठ रहा है कि बीजेपी संगठन और प्रदेश सरकार इस मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या इस विवाद का असर रेखा आर्या की राजनीतिक करियर पर भी पड़ सकता है? यह सवाल भी बना हुआ है.

पहले खजान दास का बयान, फिर सीएम धामी की टिप्पणी से बढ़ी चर्चा: रेखा आर्या प्रकरण में कैबिनेट मंत्री खजान दास के बयान ने उस समय राजनीतिक बहस को तेज कर दिया, जब उन्होंने रेखा आर्या को घरेलू हिंसा से पीड़ित बताते हुए उनके वैवाहिक जीवन और आरोपों के समय पर सवाल उठाए.

बीती 19 अक्टूबर को खजान दास ने कहा था कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. इतने लंबे समय बाद उत्पीड़न की बातें सामने आ रही हैं. जबकि, गिरधारी लाल साहू पर पहले से आरोप लगने और मुकदमे होने की बात कही जाती रही है.

उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम से देवभूमि में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है. उनके बयान में जहां रेखा आर्या के साथ घरेलू हिंसा होने की बात स्वीकार की गई, तो वहीं आरोपों के सामने आने के समय को लेकर सवाल भी उठाए गए. यही वजह है कि उनके बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

इसके बाद 22 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी. सीएम धामी ने मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार ही दोष तय किया जाना चाहिए.

उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जब दोनों करीब 22 साल तक साथ रहे, तो इतने लंबे समय बाद आरोप सामने आने की वजह क्या है? साथ ही उन्होंने साफ किया कि किसी बातचीत में नाम आ जाने या किसी के आरोप लगा देने भर से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता.

सीएम धामी ने कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच पर भी जोर दिया और कहा कि पूरे मामले में तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए. धामी के बयान से सरकार का सार्वजनिक रुख यही सामने आया कि किसी भी पक्ष को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जाएगा. हालांकि, सवाल ये भी है कि रेखा आर्य के मामले मे संगठन अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है.

संगठन का स्टैंड क्या है? क्या बीजेपी के भीतर भी अलग-अलग राय? इस पूरे प्रकरण में बीजेपी संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. खजान दास बीजेपी सरकार में समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं. उनका बयान ऐसे समय आया था जब मामला पहले ही राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बन चुका था.

उनके बयान में एक ओर रेखा आर्या को घरेलू हिंसा का पीड़ित बताया गया, वहीं दूसरी ओर उनके वैवाहिक जीवन और आरोपों के समय को लेकर सवाल उठाए गए. इससे यह चर्चा शुरू हुई कि पार्टी के नेताओं की इस मामले मे सोच अलग थलग तो नहीं है. मामले में राजनीतिक जानकार आदेश त्यागी कहते हैं कि,

"रेखा आर्या का मामला बेहद संवेदनशील है. इस मामले में अभी तक संगठन या किसी बड़े नेता ने पूरी तरह से रेखा आर्या का समर्थन नहीं किया है, फिर उनके पति साहू की ओर से उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसको कौन भला बचाव करेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह मामला फिलहाल जितना बड़ा है, लेकिन उसकी चर्चा अब धीमी हो रही है."- आदेश त्यागी, राजनीतिक जानकार