बयानों से मुश्किलों में रेखा आर्या! अपने ही उठा रहे सवाल, अब पार्टी स्टैंड पर नजर
उत्तराखंड की सियासत में मंत्री रेखा आर्या और गिरधारी लाल साहू विवाद की चर्चा, अब संगठन और सरकार के स्टैंड पर नजर, रिपोर्ट- किरनकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 6:39 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 6:51 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच चल रहा विवाद अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है. पहले कैबिनेट मंत्री खजान दास की टिप्पणी और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान ने इस पूरे मामले को नया राजनीतिक मोड दे दिया है.
एक तरफ रेखा आर्या ने अपने पति के खिलाफ मारपीट, पहली शादी छिपाने, दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध, जान से मारने की प्लानिंग बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो दूसरी तरफ गिरधारी लाल साहू ने मंत्री पर करीब 210 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं.
फिलहाल, दोनों पक्षों के आरोपों के बीच अब सवाल यह उठ रहा है कि बीजेपी संगठन और प्रदेश सरकार इस मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या इस विवाद का असर रेखा आर्या की राजनीतिक करियर पर भी पड़ सकता है? यह सवाल भी बना हुआ है.
पहले खजान दास का बयान, फिर सीएम धामी की टिप्पणी से बढ़ी चर्चा: रेखा आर्या प्रकरण में कैबिनेट मंत्री खजान दास के बयान ने उस समय राजनीतिक बहस को तेज कर दिया, जब उन्होंने रेखा आर्या को घरेलू हिंसा से पीड़ित बताते हुए उनके वैवाहिक जीवन और आरोपों के समय पर सवाल उठाए.
बीती 19 अक्टूबर को खजान दास ने कहा था कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. इतने लंबे समय बाद उत्पीड़न की बातें सामने आ रही हैं. जबकि, गिरधारी लाल साहू पर पहले से आरोप लगने और मुकदमे होने की बात कही जाती रही है.
उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम से देवभूमि में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है. उनके बयान में जहां रेखा आर्या के साथ घरेलू हिंसा होने की बात स्वीकार की गई, तो वहीं आरोपों के सामने आने के समय को लेकर सवाल भी उठाए गए. यही वजह है कि उनके बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.
इसके बाद 22 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी. सीएम धामी ने मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार ही दोष तय किया जाना चाहिए.
उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जब दोनों करीब 22 साल तक साथ रहे, तो इतने लंबे समय बाद आरोप सामने आने की वजह क्या है? साथ ही उन्होंने साफ किया कि किसी बातचीत में नाम आ जाने या किसी के आरोप लगा देने भर से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता.
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू ने एक-दूसरे पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है. @rekhaaryaoffice @pushkardhami @BJP4UK @INCUttarakhand #rekhaarya पूरी खबर का लिंक---https://t.co/YtmqpDLhDe https://t.co/VdTaMN0zM3— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 22, 2026
सीएम धामी ने कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच पर भी जोर दिया और कहा कि पूरे मामले में तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए. धामी के बयान से सरकार का सार्वजनिक रुख यही सामने आया कि किसी भी पक्ष को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जाएगा. हालांकि, सवाल ये भी है कि रेखा आर्य के मामले मे संगठन अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है.
संगठन का स्टैंड क्या है? क्या बीजेपी के भीतर भी अलग-अलग राय? इस पूरे प्रकरण में बीजेपी संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. खजान दास बीजेपी सरकार में समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं. उनका बयान ऐसे समय आया था जब मामला पहले ही राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बन चुका था.
उनके बयान में एक ओर रेखा आर्या को घरेलू हिंसा का पीड़ित बताया गया, वहीं दूसरी ओर उनके वैवाहिक जीवन और आरोपों के समय को लेकर सवाल उठाए गए. इससे यह चर्चा शुरू हुई कि पार्टी के नेताओं की इस मामले मे सोच अलग थलग तो नहीं है. मामले में राजनीतिक जानकार आदेश त्यागी कहते हैं कि,
"रेखा आर्या का मामला बेहद संवेदनशील है. इस मामले में अभी तक संगठन या किसी बड़े नेता ने पूरी तरह से रेखा आर्या का समर्थन नहीं किया है, फिर उनके पति साहू की ओर से उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसको कौन भला बचाव करेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह मामला फिलहाल जितना बड़ा है, लेकिन उसकी चर्चा अब धीमी हो रही है."- आदेश त्यागी, राजनीतिक जानकार
"मुझे लगता है कि यह रेखा आर्य के राजनीतिक जीवन के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा. चुनाव में इसका असर स्वाभाविक ही पड़ेगा, लेकिन अभी ये देखना बेहद जरूरी है कि संगठन इस मामले मे क्या सोच रहा है? क्योंकि रेखा आर्या तो खुद एक बार के बाद दूसरी बार सामने नहीं आई है. पुलिस की तरफ से भी कुछ खास इनपुट अभी तक साझा नहीं किया गया है."- आदेश त्यागी, राजनीतिक जानकार
सरकार का स्टैंड, आरोप नहीं जांच के नतीजे होंगे अहम: हालांकि, देखा जाए तो सीएम धामी ने साफ कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया सबको दिखेगी. उन्होंने किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक आरोपों के आधार पर दोषी ठहराने से बचने की बात कही है.
दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की प्रकृति अलग है और उनकी जांच भी तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए. सरकार के सामने एक और संवेदनशील पहलू है कि रेखा आर्या उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं.
रेखा आर्य के पास 210 करोड़ की अकूत संपत्ति’, गिरधारी लाल साहू ने लगाये गंभीर आरोप @rekhaaryaoffice @pushkardhami @ukcmo @BJP4UK @INCUttarakhand खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/thMTEeHIZL https://t.co/H1YwTxbfFU— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 16, 2026
ऐसे में घरेलू हिंसा से जुड़े आरोपों पर पुलिस की कार्रवाई और जांच की निष्पक्षता को लेकर जनता की अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से अधिक रहेंगी. दूसरी तरफ मंत्री आर्या पर लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को भी केवल राजनीतिक बयान मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
क्या है पूरा मामला? दरअसल, बीती 15 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के कैंट थाने में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में उन्होंने मारपीट, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे.
साथ ही रेखा आर्या ने सिसकते हुए एक वीडियो भी जारी किया था. मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात जया बलूनी के नेतृत्व में विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की.
ताकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा सके. एफआईआर के बाद गिरधारी लाल साहू ने भी अपना पक्ष सार्वजनिक किया और रेखा आर्या पर करीब 210 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए. वहीं, रेखा आर्या ने इन आरोपों को निराधार बताया है.
मुख्यमंत्री जी ने अपने एक मंत्री के बचाव में ये कहा कि उन पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति 22 वर्ष उनके साथ पति के रूप में रहा। प्रश्न 22 साल या 32 साल का नहीं है। मुख्यमंत्री जी से राज्य के लोगों का सवाल है कि क्या 210 करोड़ की संपत्ति का खुलासा सही है? अब तो इस खुलासे की और पुष्टि करते हुए बरेली से समाचार छप रहे हैं। अमर उजाला और दैनिक जागरण, दोनों ने प्रमुखता से एक विशाल फ़ार्म हाउस के बारे में समाचार प्रकाशित किए हैं, जिसमें बिना नक़्शा पास किए बनी एक विशाल महलनुमा कोठी और किसी भी मुख्यमंत्री आवास को लज्जित करता हुआ गेस्ट हाउस बना हुआ है। जब मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहना उचित समझा है, तो वह कृपा कर राज्य के लोगों को यह बता दें कि 210 करोड़ रुपये से ऊपर की संपत्ति और यह विशाल फ़ार्म हाउस और महलनुमा कोठी होने का समाचार सही है या ग़लत? राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका जवाब सुनने की प्रतीक्षा रहेगी। #Uttarakhand #UttarakhandPolitics #HarishRawat #Congress #Accountability #PublicQuestions #UttarakhandNews #PoliticalTransparency— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 23, 2026
एसआईटी की जांच और ऑडियो रिकॉर्डिंग पर टिकी नजर: मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है. एसआईटी ने गिरधारी लाल साहू से जुड़े बरेली स्थित ठिकानों पर पहुंचकर दस्तावेज जुटाने की कार्रवाई की है. इस बीच कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी विवाद का हिस्सा बनी हुई है.
मुख्यमंत्री धामी ने भी ऑडियो को अंतिम सच मानने के बजाय उसकी प्रामाणिकता की जांच करने पर जोर दिया है. आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल और कथित ऑडियो की फॉरेंसिक जांच इस मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है.
क्या रेखा आर्या की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ रही हैं? मामले में राजनीतिक जानकार सुनील दत पांडे कहते हैं कि फिलहाल रेखा आर्या के सामने दोहरी चुनौतियां है. साथ ही उन्हें अपनी जिम्मेदारी भी संभालनी है. उनका कहना है कि,
"राजनीतिक नजरिए से से देखें तो इस विवाद ने रेखा आर्या के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है. उन्हें एक ओर अपनी शिकायत से संबंधित जांच में सहयोग करना है, तो वहीं दूसरी ओर अपने पति की तरफ से लगाए गए कथित वित्तीय आरोपों पर भी जवाब देना पड़ रहा है."- सुनील दत पांडे, राजनीतिक जानकार
"रेखा आर्या, धामी कैबिनेट की अनुभवी मंत्री हैं. पूरी कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री भी हैं. इसलिए सरकार सभी पहलू पर नजर रख रही है. रेखा आर्या को चाहिए कि जो साहस उन्होंने शिकायत करके दिखाया, वही साहस अब वो अपने काम पर लौटकर और अपने काम को करने में दिखाएं तो बेहतर होगा."- सुनील दत पांडे, राजनीतिक जानकार
फिलहाल, उत्तराखंड की सियासित में रेखा आर्या बनाम गिरधारी लाल साहू का मामला गरमाया हुआ है. कांग्रेस भी मामले को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. कांग्रेस पूछ रही है कि कथित 210 करोड़ की संपत्ति कहां आई और बरेली में आलीशान गेस्ट हाउस को लेकर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया जा रहा है.
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