मत खरीद लेना धोखे वाला 'खाजा'.. 1 नाम की 13 दुकानें और सभी में 52 परतों वाली पीली मिठाई

नालंदा के सिलाव के खाजा को जीआई टैग मिला हुआ है. इसकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर है, लेकिन नकली दुकानों ने परेशानी बढ़ा दी है.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 14, 2025 at 9:47 AM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: महमूद आलम

नालंदा: बिहार के नालंदा के सिलाव की मिठाई 'खाजा' का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. 52 परतों की इस मिठाई की मांग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती है. करीब 150 साल पहले काली शाह नाम के एक शख्स ने इसे व्यावसायिक रूप दिया और उनके नाम पर दुकान चल पड़ी. 2015 में श्री काली शाह खाजा दुकान की खाजा मिठाई को खुद भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है, लेकिन आज खाजा के शौकिन इसे लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं.

कौन असली कौन नकली: दरअसल यहां आते ही पर्यटकों को एक ही नाम की कई दुकानें दिख जाती हैं. अगर कोई पहली बार नालंदा के सिलाव गया है, तो वह असली खाजा की दुकान के बने मिठाई से वंचित रह सकता है. क्योंकि बाजार में कदम रखते ही हर दूसरी दुकान पर काली शाह का बोर्ड लगा दिखता है. ऐसे में सवाल उठता है, कि आखिर असली काली शाह की दुकान कौन-सी हैं?

देखें वीडियो

कैसे करें असली दुकान की पहचान?: दरअसल, यह नाम (श्री काली शाह खाजा दुकान) अब सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, जिसकी आड़ में दर्जनों दुकानें चल रही हैं. हालांकि, असली स्वाद के पारखी और स्थानीय लोग सही दुकान तक पहुंच ही जाते हैं. सिलाव के स्थानीय जानकार और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार बताते हैं, कि काली शाह के पूर्वज यहां बहुत पहले से खाजा बनाते थे. उनकी दुकान सबसे पुरानी और प्रसिद्ध थी. सागर महोत्सव असली दुकान की पहचान के लिए एक मानक है.

"समय के साथ परिवार बढ़ता गया, बेटे-पोते और परपोते अलग हुए और सबने अपने-अपने स्तर से दुकानें खोल ली. इससे पर्यटकों में भ्रम की स्थिति बन गई. असली दुकान की पहचान के लिए सागर महोत्सव एक मानक है. महोत्सव में जिस क्वालिटी को पुरस्कृत किया गया था, वही असली दुकान मानी जाती है."- दिलीप कुमार, स्थानीय पत्रकार

KHAJA MITHAI OF SILAO
ईटीवी भारत GFX

सागर महोत्सव में मिल चुका है सम्मान: पटना-राजगीर मार्ग पर स्थित सिलाव बाजार के लगभग 200 दुकानों में एक-चौथाई दुकानें खाजा की हैं. पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने इसे रेलवे के मेन्यू में भी शामिल किया था. यही नहीं, मॉरिशस में आयोजित सागर महोत्सव में खाजा की सराहना की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी तारीफ कर चुके हैं.

सिलाव के खाजा बाजार की दुकानों की मान्यता: मान्यता यह भी है कि यहां पूरब दिशा की ओर मुख करके खोली गई दुकानें ज्यादा दिन नहीं चल पाती हैं. स्थानीय लोगों का मानना है, कि यह दिशा इस व्यवसाय के लिए शुभ नहीं है. यही वजह है कि सिलाव बाजार में खाजा की सभी सफल दुकानें पश्चिम रुख में है. पहले के बुजुर्ग लोग यह बात बताते थे.

khaja Mithai of silao
सागर महोत्सव में मिल चुका है सम्मान

श्री काली शाह दुकान के संचालक ने क्या कहा?: असली प्रतिष्ठान का दावा करने वाले दुकानदार संजीव गुप्ता बताते हैं कि उनके ब्रांड का नाम श्री काली शाह है. उन्हें जीआई टैग (GI Tag) मिला हुआ है और उनकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है. वे कहते हैं कि बाकी लोगों ने हमारे नाम की कॉपी किया, लेकिन गांव-समाज का मामला होने के कारण हम शिकायत नहीं करते हैं.

khaja Mithai of silao
श्री काली शाह खाजा दुकान के संचालक संजीव गुप्ता

"सिलाव बाजार में काली शाह के नाम से कुल 13 दुकानें हैं. उनके दादा के दादाजी ने इस व्यवसाय की शुरुआत की थी. आज सिलाव का खाजा ऑनलाइन माध्यम से दुबई, अमेरिका, लंदन, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली तक जा रहा है. बदलते वक्त के साथ खाजा में भी इनोवेशन हुआ है. पहले सिर्फ चीनी और नमकीन खाजा बनता था, लेकिन अब गुड़, चॉकलेट और मैंगो फ्लेवर भी उपलब्ध है. जल्द ही मखाना खाजा भी बाजार में उतारने की तैयारी है."- संजीव गुप्ता, श्री काली शाह खाजा दुकान के संचालक

khaja Mithai of silao
सिलाव के खाजा को जीआई टैग

कैसे पड़ा मिठाई का नाम 'खाजा': खाजा की शुरुआत और इतिहास की बात करें तो इसकी जड़ें काफी गहरी हैं. किंवदंतियों के अनुसार, भगवान बुद्ध जब राजगीर से नालंदा की यात्रा पर थे, तब वे सिलाव से गुजरे थे. स्थानीय लोगों ने उन्हें यह मिठाई भेंट की थी. इसकी बनावट और स्वाद देखकर बुद्ध ने इसे खा-जा (Khaja) कहा था, जिसका अर्थ है इसे खा लीजिए. तभी से इसका नाम खाजा पड़ गया.

52 परतों वाली मिठाई: वहीं, आधुनिक इतिहास में करीब 150 साल पहले काली शाह ने इसे व्यावसायिक रूप दिया. इसकी खासियत इसकी 52 परतें हैं. कारीगर इसे इस तरह बेलते और तलते हैं कि यह मुंह में डालते ही घुल जाता है. आज सिलाव में करीब 150 दुकानें हैं, जिनसे 200-300 परिवारों का भरण-पोषण हो रहा है. सर्दी के मौसम में जब पर्यटक ज़्यादा आते हैं तो खाजा का सेल प्रति दिन 250 किलो से 300 किलो तक से अधिक बिकता है. सबसे अधिक डिमांड चीनी, गुड़ और नमकीन के बाद चॉकलेट फ्लेवर की है.

khaja Mithai of silao
श्री काली शाह खाजा दुकान

सिलाव खाजा की खासियत : सिलाव खाजा अपने स्वाद, कुरकुरापन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है. काली शाह के परिवार के सदस्य ने बताया की मूल खाजा 52 पतली परतों की बनाई जाती है जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं. इसका रंग हल्का पीला होता है और सामग्री के रूप में गेहूं का आटा, चीनी, मैदा, घी, इलायची और सौंफ का प्रयोग होता है. समय के साथ खाजा में कई फ्लेवर भी एड किये गए हैं, जो लोगों को खूब भा रहे हैं.

KHAJA MITHAI OF SILAO
ईटीवी भारत GFX

खाजा की कीमत: अलग-अलग फ्लेवर की कीमत भी अलग-अलग है. साधारण मीठा खाजा 250 रुपये प्रति किलो, साधारण नमकीन खाजा 300 रुपये प्रति किलो मिलता है. वहीं गुड़ वाला खाजा 300 रुपए प्रति किलो, मैंगो और चॉकलेट फ्लेवर खाजा 500 रुपये प्रति किलो, घी वाला नमकीन खाजा 1300 रुपये प्रति किलो, घी वाला चीनी का खाजा 1000 प्रति किलो और घी वाला चॉकलेट और मैंगो फ्लेवर खाजा 2000 रुपये प्रति किलो बिकता है.

khaja Mithai of silao
खाजा मिठाई

ऐसे बनता है 'खाजा': खाजा बनाने में मैदा, चीनी और रिफाइंड तेल का प्रयोग किया जाता है. सबसे पहले मैदा को पानी और घी में गूंथते हैं. फिर गूंथे मैदे की लोई काटकर बेलन के सहारे परतें तैयार करते हैं. फिर परतों को एक के ऊपर एक रखकर शेप में काटा जाता है. फिर उसे तला जाता है. तलने के बाद ट्रे पर रखकर उसके ऊपर से चीनी का पतला शीरा डालते हैं या फिर चाशनी में भी डाल सकते हैं. वहीं नमकीन खाजा में गूंथने के समय नमक डाल दिया जाता है.

KHAJA MITHAI OF SILAO
ईटीवी भारत GFX

खाजा के बिना अधूरा मांगलिक कार्य: खाजा एक ऐसी मिठाई है, जिसके बगैर बिहार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता है. शादी के बाद जब नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जब आती है तो अपने साथ में खाजा मिठाई जरूर लाती है और इसी खाजा को मोहल्लों और रिश्तेदारों के बीच बांटा जाता है.

संपादक की पसंद

