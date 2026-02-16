Bhiwadi Blast Case : कब, कैसे और क्या हुआ ? खैरथल एसपी ने बताई पूरी बात...
खैरथल जिले के भिवाड़ी में हुए ब्लास्ट का मामला. एसपी ने दी पूरी जानकारी. कई लोगों को हिरासत में लिया गया.
Published : February 16, 2026 at 8:58 PM IST
खैरथल: भिवाड़ी में हुए ब्लास्ट मामले में एसपी ने की मीडिया से बातचीत में बताया कि कैसे हुआ पूरा हादसा. खैरथल के भिवाड़ी में सोमवार की सुबह 8 बजे हुए ब्लास्ट मामले में खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक सात लोगों की पहचान कर ली गई है. मामला दर्ज कर ली गई है. इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. कौन-कौन लोग कंपनी में शामिल थे, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है.
चार लोग जो घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है. साथ ही फैक्ट्री का मेन गेट बंद रहता था. पुलिस रीको से जानकारी ले रही है कि लीज पर ली थी फैक्ट्री का मालिक कौन है. साथ ही मालिक की पहचान कर ली गई है. फैक्ट्री में बच्चों के खेलने के पटाखे बनाए जाते थे. रीको ने जो फैक्ट्री अलॉट की, उसके बारे में पता कर लिया गया है. वहीं, 1 महीने से ही इस फैक्ट्री में पटाखे बनाने शुरू किए हैं.
परिजनों ने फैक्ट्री ऑनर और जो काम देखता था, उस पर आरोप लगाए हैं. उन आरोपों के आधार पर ही मामला दर्ज किया जा रहा है. मृतकों के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. डीएनए सैम्पल लिया जाएगा. उसके बाद पहचान कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. एसपी ने बताया कि मृतकों में चार मोतिहारी जिले के सुजन्त सिंह पुत्र शिव पासवान, मिंटू पुत्र सिकंदर पासवान, अजित पुत्र सुरेंद्र पासवान, रवि पुत्र राजदेव वहीं श्याम पुत्र जयदेव, अमरेश पुत्र कृष्ण लाल चम्पारण जिले के रहने वाले हैं और एक शिव शशि भूषण की पहचान होना बाकी है. नाबालिगों की पहचान पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा.
घायलों में छुन्नू पुत्र महंत राम, अनूप पुत्र दिनेश पासवान, अजित पुत्र दिनेश पासवान, धीरज पुत्र रमेश राम है. पुलिस जांच में अब तक 16 लोग ब्लास्ट के दौरान परिसर में मौजूद थे, जिनमें 7 लोगों के शव हमें मिल गए हैं. चार लोग अस्पताल में भर्ती हैं. मामले में घायलों से पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है.