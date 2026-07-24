ETV Bharat / bharat

3 दिनों तक पति के शव के पास बैठी रही पत्नी, बिहार के खगड़िया से आई ये तस्वीर

बिहार के खगड़िया के रामचंद्रा गांव में 3 दिनों एक पत्नी अपने पति के लाश के सामने बैठी रही, जानिए क्यों?

KHAGARIA MAN DEATH
3 दिन तक पति के शव के पास बैठी रही पत्नी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 12:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

खगड़िया: एक पत्नी तीन दिनों तक अपने मृत पति के शव के पास बैठी रही, क्योंकि उसके पास दाह संस्कार के पैसे नहीं थे. बिहार के खगड़िया से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आने बाद जन प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और जिला प्रशासन की मदद से मृतक का अंतिम संस्कार किया गया.

बिहार में खगड़िया में मानवता शर्मसार: बिहार के खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी मनु साह की बीमारी से मौत हो गई. लेकिन मौत के बाद भी परिवार की बेबसी खत्म नहीं हुई. घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे.

KHAGARIA MAN DEATH
पत्नी के पास दाह संस्कार के पैसे नहीं थे (ETV Bharat)

3 दिन तक पति के शव के पास बैठी रही पत्नी: मृतक मनु साह की पत्नी लगातार तीन दिनों तक अपने पति के शव के पास बैठी रही. इस दौरान किसी ने उसकी सुध नहीं ली. न कोई सामाजिक कार्यकर्ता मदद के लिए पहुंच और न ही कोई जनप्रतिनिधि. प्रशासनिक मदद भी नहीं पहुची. तीन दिनों तक शव घर में ही पड़ा रहा.

KHAGARIA MAN DEATH
स्थानीय प्रशासन ने बढ़ाया मदद का हाथ (ETV Bharat)

शव से दुर्गंध आने पर लोगों को पता चला: स्थानीय राहुल कुमार ने बताया कि, उन्हें शव से दुर्गंध आने का बाद इस बात का पता चला तब जाकर उन्होंने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी. सूचना के बाद नगर प्रशासन ने सुध ली और महिला को उसके मृत पति के अंतिम संस्कार के लिए सामान मुहैया करवाया गया.

पत्नी ने कफन पहनकर चिता को आग दी: इसके बाद मृतक मन्नु साह की पत्नी ने कफन पहनकर पति की चिता को आग दी. इस तस्वीर को देख आसपास के लोग गमगीन हो गए. वहां मौजूद लोगों ने कहा कि, भगवान ऐसी जिंदगी किसी को न दें.

KHAGARIA MAN DEATH
लोगों ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा (ETV Bharat)

''मनु साह दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया. इलाज में जो थोड़ी-बहुत जमा-पूंजी थी. वह भी खत्म हो गई. आखिरकार बीमारी ने उनकी जान ले ली. लेकिन मौत के बाद भी परिवार की परीक्षा खत्म नहीं हुई. अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक राशि तक जुटाना संभव नहीं था.'' - मृतक की पत्नी

स्थानीय प्रशासन ने बढ़ाया मदद का हाथ: वहीं खगड़िया जिले के कार्यपालक अधिकारी सिंधु कमल ने बताया कि, ''घटना की जानकारी के बाद महिला को मदद दी गई और सम्मानपूर्वक शव का अंतिम संस्कार करवाया गया है.''

KHAGARIA MAN DEATH
पत्नी ने कफन पहनकर चिता को आग दी (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?: स्थानीय राजू शाह ने बताया कि मृतक मन्नु साह खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में बांध पर झोपड़ी में परिवार के साथ रहता था और मजदूरी कर परिवार चलाता था. कुछ महीने पहले उसे कैंसर बीमार का पता चला, सरकारी अस्पताल में इलाज चलता था. लेकिन पिछले दिनों उसकी मौत हो गई.

बेटे को पिता के मौत की जानकारी नहीं: मृतक मन्नु साह के परिवार में पत्नी और एक बेटा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बेटा बाहर प्रदेश में कमाने गया है. उन लोगों के पास उसका मोबाइल नंबर नहीं था इसलिए उसे इसकी जानकारी नहीं दी गई.

लोगों ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा: मृतक के मौत के बाद पत्नी के पास पैसे नहीं थे कि उसका अंतिम संस्कार कर सके. तीन दिनों तक वो बांध पार अपनी झोपड़ी के भीतर अपने अपने पति के पास बैठी रही. इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों को दुर्गंध लगी तो उन्होंने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा.

सम्मान पूर्वक हुआ अंतिम संस्कार : इसके बाद लोगों ने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी. नगर प्रशासन को भी बताया गया. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से महिला के पति का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया.

ये भी पढ़ें: बेटा जेल में, इधर मां की मौत...तीन दिन से घर में पड़ी लाश, कोर्ट के आदेश पर भी नहीं छूटा बेटा, कब होगा अंतिम संस्कार?

ये भी पढ़ें: विदेश से 10 महीने बाद ताबूत में बिहार लौटा शव, ढक्कन खुलते ही दंग रह गए लोग

TAGGED:

KHAGARIA NEWS
शव लेकर बैठी रही पत्नी
अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं
BIHAR NEWS
KHAGARIA MAN DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.