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नेपाल से गया पितृपक्ष मेला आ रही बस धू-धू कर जली, 50-60 तीर्थयात्री थे सवार, टला बड़ा हादसा

नेपाल से गया पितृपक्ष मेला आ रही बस धू-धू कर जली ( ETV Bharat )